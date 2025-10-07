دمج استقرار وموثوقية الكمبيوتر الرئيسي باستخدام IBM MQ
يوفر IBM® MQ for z/OS قوة وموثوقية برنامج IBM MQ لأنظمة IBM Z، مع دعم مدمج للتوافر العالي والاتصال العميق مع Apache Kafka وIBM Aspera.
حماية البيانات التي تحافِظ على استمرار عملك.
قابلية توسُّع ومرونة أكبر لتحقيق أهداف العمل.
إرسال الملفات وتفعيل الأحداث وتوحيد المؤسسة بأكملها.
الاتصال بتقنيات مثل Apache Kafka وIBM Aspera.
كود مخصص مصمم لتعزيز أداء IBM z/OS.
توفُّر عالٍ مدمج في MQ for z/OS باستخدام مجموعات مشاركة قائمة الانتظار.
استخدام جهاز MQ مخصص عالي الأداء، مُعَدّ مسبقًا لتوفير البساطة ومحسَّن لتقليل التكاليف.
يوفر IBM MQ for z/OS قوة وموثوقية برنامج IBM MQ على الكمبيوتر المركزي.
استخدِم MQ كخدمة مُدارة بالكامل ومستضافة على IBM Cloud أو AWS؛ لتتمكَّن من التركيز على ربط تطبيقاتك.