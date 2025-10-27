حل مراسلة آمن وموثوق به للتكامل السريع والفعَّال من حيث التكلفة
يتم استخدام حلول IBM MQ من قِبَل آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لتكون واثقة من أن بيانات أعمالها محمية وستصل بشكل موثوق به إلى المكان المناسب في الوقت المناسب.
أصبح أحدث إصدار من IBM MQ Appliance متاحًا، لدعم نمو الأعمال من خلال توافر البيانات وسلامتها، مع الحفاظ على البساطة كعنصر أساسي.
برنامج IBM MQ مثبَّت مسبقًا على أجهزة مخصصة وآمنة، ليتمكن فريقك من البدء سريعًا.
التعامل مع أكثر أعباء العمل كثافةً ومتطلباتٍ بسهولة أكبر بفضل قوة المعالجة الأعلى وسرعة التخزين المحسَّنة وسعة الشبكات المتزايدة.
سهولة إنشاء بنية عالية الإتاحة ومرنة تضمن الوصول المستمر إلى بيانات الرسائل في حال حدوث انقطاعات.
التوفير في تكاليف الأجهزة والصيانة من خلال تبسيط بيئتك التقنية وإلغاء الوقت المستهلك في تثبيت البيئات متعددة الطبقات المعقدة وتحديثها وصيانتها.
استفد من البيانات الحيوية أثناء تدفقها عبر مؤسستك باستخدام قوائم انتظار البث لتشغيل التحليلات والذكاء الاصطناعي بسلاسة.
تشفير بيانات الأعمال الحساسة والقيّمة في جميع مراحل انتقالها دون الحاجة إلى كتابة أكواد معقدة أو تعديل التطبيقات.
ربط الأنظمة المتنوعة بدعمٍ لتقنيات قوائم انتظار الرسائل أو الأحداث أو النشر والاشتراك (PubSub)، مع تمكين تنفيذ المعاملات.
بخلاف منافسيه، يضمن IBM MQ عدم فقدان أي رسالة أو تسليمها أكثر من مرة.
الحصول على الحل نفسه الموثوق به لنقل الرسائل، والغني بالأمان وعالي الأداء، أيًّا كانت طريقة النشر أو مكانه.
موازنة مؤتمتة وذكية لأعباء العمل تُتيح لك تصميم تطبيقات قابلة للتوسع.
استخدام دعم واسع للغات البرمجة وواجهات البرمجة (API) وبروتوكولات المراسلة، بما في ذلك AMQP، مع أدوات إدارة بسيطة.
يتوفر فريق IBM MQ مخصص لمساعدتك، إلى جانب مجتمع كبير من المستخدمين.
|ذاكرة الوصول العشوائي
|منافذ إيثرنت
|المعالجات والأقراص
يرسل تجار البقالة بالتجزئة 50 مليون رسالة عبر البلاد يوميًا دون عناء.
تراجع عدد الإجراءات التصحيحية لدى العميل بنسبة 80% نتيجة لعمليات التدقيق، وتم التخلص من 90% من التعليمة البرمجية للنظام باستخدام IBM MQ Advanced.
تستخدم BNY Mellon برنامج IBM MQ لضمان توصيل البيانات الحساسة وبيانات المعاملات في كل مرة.