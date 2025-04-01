IBM MQ SaaS
استمتع بتجربة مراسلة فائقة من حيث الموثوقية والأمان والأداء، ومصممة خصيصًا للبيئات السحابية الهجينة ومُدارة بالكامل لتوفير أقصى درجات الراحة لك
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أطلق العنان لقوة الاتصال. تمكّن من الوصول إلى بياناتك في أي مكان وفي أي وقت

خدمة IBM MQ SaaS هي المعيار الذهبي لاتصال التطبيقات، حيث توفر إمكانية المراسلة الآمنة والموثوقة عبر بيئات سُحب متعددة. يمكنك الاستفادة من خدمة IBM MQ SaaS كخدمة مُدارة بالكامل تتميز بسهولة وسرعة الإعداد. يتولى حل IBM مهام الترقيات والتصحيحات والعديد من مهام الإدارة التشغيلية، مما يتيح لك التركيز على التكامل مع تطبيقاتك.
أحدث الأخبار
إصدار تجريبي مجاني
زيادة عدد الرسائل في باقة IBM MQ SaaS Lite من 1,000 رسالة إلى 10,000 رسالة شهريًا.
مدونة جديدة
نقدم لكم الإصدار 9.4 من IBM MQ: مُصمم للتغيير
أساسيات المطور
ميزات MQ SaaS
مُدارة من أجلك

تُمكِّن مديري أنظمتك من تكييف بنيتك التحتية مع احتياجات العمل وتمنح مطوريك الحرية لبناء التطبيقات دون أي قلق.
تسليم الرسائل بدرجة عالية من الأمان

تساعد في حماية البيانات أثناء الحركة وأثناء التخزين -دون الحاجة إلى تعديل التطبيقات- مما يحد من المخاطر على أعمالك وعملائك.
الدفع بناء على أحمال التشغيل

تضمن استمرارية الأعمال من خلال توفير أعلى مستوى من جودة الخدمة مع ضمان تسليم الرسالة مرة واحدة فقط، بالإضافة إلى إمكانات تجاوز الفشل.
دعم بيئات سُحب متعددة

حل موحّد لتبادل الرسائل وأدوات إدارة موحدة عبر بيئات سُحب متعددة. يعمل جنبًا إلى جنب مع تطبيقاتك على IBM Cloud أو AWS.
سهولة الترقيات

استفد من أحدث الوظائف والإمكانات مع القدرة على الترقية إلى أحدث إصدار بنقرة زر واحدة.
المراقبة والتنبيهات

أنشئ تنبيهات وراقب مديري قوائم الانتظار لديك لحل أي مشكلات قد تؤثر سلبًا على سير العمل بشكل استباقي.
تقدم خدمة IBM MQ SaaS الآن 10,000 رسالة لفترة غير محددة - ابدأ اليوم

مزايا سهلة الاستخدام

النشر المؤتمت وحدة تحكم MQ مدمجة سهولة الصيانة والترقيات المراقبة والتنبيهات المبتكرة
ضع MQ SaaS في العمل
الخدمات المصرفية والمالية
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  • تأكد من على تسليم المعاملات مرة واحدة فقط عبر شركتك وللشركاء الخارجيين.

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  • انقل بأمانالبيانات المالية الحساسة مع التشفير الشامل من المرسل إلى المستقبل.

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  • تعامل مع أحجام كبيرة من المعاملات بفضل قابلية التوسع والأداء العالي في MQ.

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البيع بالتجزئة
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  • قلل من تأخيرات العملاء من خلال السماح باستمرار معالجة الطلبات حتى في حالة انقطاع أنظمة معالجة الطلبات الخلفية لفترة مؤقتة.

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  • وفِّر تجربة ممتعة للعملاء من خلال السماح للعميل بالتحقق من توفّر المخزون في المتجر.

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  • استجب بسرعة لطلبات العملاء من خلال الاتصال السلس عبر سلسلة التوريد.

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السفر والنقل
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  • أرسل بيانات الركاب الحساسة مثل معلومات التعريف الشخصية بأمان وموثوقية عالية.

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  • قلل من فرص فقدان البضائع مع ضمان تسليم الرسائل مرة واحدة فقط.

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  • حسّن كفاءة حركة الركاب من خلال تسهيل الدخول السريع عبر بوابات التذاكر حتى في حالة انقطاع أنظمة المعالجة الخلفية.

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السيارات والتصنيع
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  • قلل فترة التعطل في التصنيع من خلال إدارة مخزون قطع الغيار في الوقت الحقيقي، مما يسمح بإعادة تخزين قطع الغيار بشكل استباقي عند الحاجة.

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  • حسّن كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بك من خلال الاتصال الموثوق عبر سلسلة التوريد.

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  • عزِّز رضا العملاء من خلال السماح لهم بتعديل المواصفات التي طلبوها حتى أثناء مرحلة الإنتاج.

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جرّب هذه المنتجات IBM API Connect

حلّAPI management مصمم لبناء واجهات برمجة التطبيقات للعملاء الداخليين والخارجيين وتشغيلها وإدارتها وتأمينها.

 IBM App Connect

أداة قوية شاملة لربط التطبيقات بسهولة، ودمج البيانات، وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات، والعمل على الأحداث.

 IBM Event Automation

حوِّل الرسائل المتدفقة من خلال IBM MQ إلى مصدر رئيسي لأحداث الأعمال في الوقت الفعلي، دون أي انقطاع أو تغييرات معمارية.

 IBM Cloud Pak for Integration

أضِف IBM MQ كجزء من IBM Cloud Pak for Integration لزيادة استثماراتك وتوسيع نطاقها بثقة.
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