IBM ®فهرس حوكمة المعلومات ®InfoSphere

IBM توسيع نطاق البيانات والامتياز الذكاء الاصطناعي مع IBM Cloud Pak for Data
IBM ®دليل إدارة المعلومات ®InfoSphere Information Governance Catalog هو أداة قائمة على الويب تتيح لك استكشاف المعلومات وفهمها وتحليلها. يمكنك إنشاء لغة عمل مشتركة وإدارتها ومشاركتها، وتوثيق السياسات والقواعد وتفعيلها، وتتبع دورة حياة البيانات. ادمجها مع IBM Watson Knowledge Catalog للاستفادة من مجموعات بيانات ينسق الحالية وتوسيع نطاق الاستثمار في كتالوج حوكمة المعلومات المحلي الخاص بك إلى السحابة. يسمح لك كتالوج المعرفة بوضع البيانات الوصفية المجمعة في أيدي العاملين في مجال المعرفة بحيث يمكن لمجتمعات البيانات والتحليلات الوصول بسهولة إلى أفضل البيانات الأصلية لغرضها مع الالتزام بمتطلبات حوكمة المؤسسة.
يوفر لغة ومفردات مشتركة للأعمال لتمكين فهم أعمق لجميع بياناتك الأصلية - المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة.
توثيق سياسات الحوكمة وسن قواعد لمساعدتك في تحديد كيفية هيكلة المعلومات وتخزينها وتحويلها وحركتها.
يمكّنك من فهم كيفية تدفق البيانات عبر أفقي المعلومات، مما يساعدك على تتبع مصدر البيانات أو استهلاكها. يسمح لك بتعزيز الثقة في هذه البيانات.
يساعدك على الانتقال إلى السحابة دون الحاجة إلى بيئة محلية ويقلل من تكاليفك الإدارية.