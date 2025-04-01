IBM ®فهرس حوكمة المعلومات ®InfoSphere

IBM ®دليل إدارة المعلومات ®InfoSphere Information Governance Catalog هو أداة قائمة على الويب تتيح لك استكشاف المعلومات وفهمها وتحليلها. يمكنك إنشاء لغة عمل مشتركة وإدارتها ومشاركتها، وتوثيق السياسات والقواعد وتفعيلها، وتتبع دورة حياة البيانات. ادمجها مع IBM Watson Knowledge Catalog للاستفادة من مجموعات بيانات ينسق الحالية وتوسيع نطاق الاستثمار في كتالوج حوكمة المعلومات المحلي الخاص بك إلى السحابة. يسمح لك كتالوج المعرفة بوضع البيانات الوصفية المجمعة في أيدي العاملين في مجال المعرفة بحيث يمكن لمجتمعات البيانات والتحليلات الوصول بسهولة إلى أفضل البيانات الأصلية لغرضها مع الالتزام بمتطلبات حوكمة المؤسسة.