يُعَد IMS Sysplex Manager for z/OS نقطة تحكُّم واحدة لإدارة عمليات نظام IMS. ويُتيح لك إدارة أنظمة IMS متعددة في بيئة Sysplex أو IMSplex. ويوفر عرضًا مركزيًا وفوريًا لمعلومات IMS Sysplex وIMSplex عبر واجهة واحدة، ويعمل على أتمتة التعامل مع حالات الأخطاء المحددة، ما يساعد على تقليل التعقيدات التي تواجه مبرمجي النظام.

يوفر IMS Sysplex Manager ميزة لوحة المعلومات التي تُتيح لك مراقبة سلامة أنظمة IMS. يمكنك استخدام لوحة المعلومات لمشاهدة البيانات الحيوية من المناطق الرئيسية، بما في ذلك التنبيهات التي تظهر عند تجاوز القيم الحدية التي يحددها المستخدم.