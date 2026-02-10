إدارة أنظمة IMS المتعددة بفاعلية
يُعَد IMS Sysplex Manager for z/OS نقطة تحكُّم واحدة لإدارة عمليات نظام IMS. ويُتيح لك إدارة أنظمة IMS متعددة في بيئة Sysplex أو IMSplex. ويوفر عرضًا مركزيًا وفوريًا لمعلومات IMS Sysplex وIMSplex عبر واجهة واحدة، ويعمل على أتمتة التعامل مع حالات الأخطاء المحددة، ما يساعد على تقليل التعقيدات التي تواجه مبرمجي النظام.
يوفر IMS Sysplex Manager ميزة لوحة المعلومات التي تُتيح لك مراقبة سلامة أنظمة IMS. يمكنك استخدام لوحة المعلومات لمشاهدة البيانات الحيوية من المناطق الرئيسية، بما في ذلك التنبيهات التي تظهر عند تجاوز القيم الحدية التي يحددها المستخدم.
مراقبة أنظمة IMS وموارد Sysplex والتحكم فيها بسهولة، بما في ذلك العناصر، والمناطق، وCSL RM، ومرافق الربط، وقوائم الانتظار المشتركة، مع إمكانية إصدار أوامر Type 1 وType 2.
إنشاء لوحة معلومات مخصصة تُتيح لك الاطِّلاع على السلامة العامة لأنظمة IMS بنظرة واحدة.
تسجيل رسائل إدخال وإخراج الأوامر من جميع المصادر -مع رسائل مشغِّل المحطة الطرفية الرئيسي (MTO)- في قاعدة بيانات السجل التاريخي نفسها.
الحصول على المزيد من التحكم في مكان معالجة المعاملات باستخدام توجيه التقارب. الحصول على تحكُّم مباشر في موازنة أعباء عمل قوائم انتظار الرسائل المشتركة لإدارة التوافر بشكل أفضل.
يعمل IMS Sysplex Manager for z/OS على الاحتفاظ بجرد لجميع عناصر نظام IMS الأساسية. كما يتابع جميع مَعلمات النظام المعرَّفة والنشطة. يمكنه إصدار أوامر IMS من النوع Type 1 وType 2، ويمكن توجيه كِلا النوعين إلى أنظمة IMS متعددة. كما يراقب IMS Sysplex Manager المناطق التابعة ويتابع التوافر، وفئات المعاملات، والمناطق التي تحتفظ بأكبر عدد من أقفال قواعد البيانات وتسبب أكبر قدر من التنازع.
يراقب IMS Sysplex Manager الموارد الرئيسية في بيئة IMS، بما في ذلك المعاملات، والبرامج، وقواعد البيانات، وLTERMs، والطرفيات. يسمح لك بتغيير حالة الموارد من نقطة تحكم واحدة. في بيئة طبقة الخدمة المشتركة (CSL)، يتتبع Resource Manager الحالة العالمية لموارد IMS الرئيسية. يوفر IMS Sysplex Manager مراقبة فورية لموارد RM ويسمح لك باختيار الموارد حسب المالك أو نوع المورد.
في بيئة مشاركة بيانات IMS، قد تحتفظ التطبيقات بأقفال قواعد بيانات IRLM لفترة طويلة بما يسبب مشكلات تنازع على موارد معينة في قاعدة البيانات. يمكن لنظام IMS Sysplex Manager تحديد التطبيقات التي تسبب هذا النوع من المشكلات تلقائيًا. كما يعمل IMS Sysplex Manager على تتبُّع إحصاءات توجيه المعاملات، وتوفير حماية من تجاوز سعة المخازن المؤقتة عبر رفض عمليات الإدراج بعد الوصول إلى الحدود التي يحددها المستخدم.
يُتيح لك IMS Sysplex Manager إنشاء لوحة معلومات مخصصة لمراقبة نشاط نظام IMS. من خلال هذه اللوحة، يمكنك إدارة السلامة العامة للنظام بنظرة واحدة. كما يمكنك إعداد تنبيهات عند بلوغ "الحدود" التي يحددها المستخدم وتسجيل هذه التنبيهات لتحليلها مستقبلًا.
يُتيح IMS Sysplex Manager تعريف المعاملات (بالاسم أو الفئة) التي ترتبط بواحد أو أكثر من أنظمة IMS في مجموعة قوائم الانتظار المشتركة. يمكنك إنشاء وتحديث التقارب لوجهات المعاملات. يوفر توجيه التقارب تحكمًا أكبر في تحديد مكان معالجة معاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات. يمكنك تعديل أو إضافة تعريفات الانتماء في IMS Sysplex Manager ديناميكيًا دون الحاجة إلى إعادة تشغيل IMS أو حذف وإعادة تخصيص بنية التقارب في CQS.