يعمل برنامج IBM Financial Transaction Manager على دمج وتكامل المعاملات المالية وتنسيقها ومراقبتها. يوفر معالجة متسقة في مختلف أنواع الدفع المتعددة، ما يُمكِّن المؤسسات المالية من دمج عمليات الدفع على منصة واحدة. يتم توفير النشر على البيئات السحابية العامة والهجينة ومتعددة السحب، ويعتمد على Red Hat OpenShift.
نقل أعباء العمل في الحاويات عبر البنية التحتية للبيئات المحلية والهجينة والعامة. لديك أيضًا حرية الاختيار من بين مزودي خدمات السحابة المدعومين.
مراقبة معالجة المدفوعات والسماح بإدارة المخاطر عبر قنوات متعددة. الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون"دود-فرانك" الأمريكي واستخدام المعايير المطبَّقة في هذه الصناعة للمساعدة على الامتثال.
دمج الوظائف الجاهزة مع نهج بناء الحلول الخاصة بك. ابتكار منتجات متميزة وتحقيق رؤية استراتيجية من خلال المشاريع التي تقدِّم قيمة في كل مرحلة.
توحيد العمليات مع إعادة استخدام القدرات الحالية من خلال منصة واحدة وقابلة للتوسيع. وهو يوفر إمكانيات تكامل مشتركة، وقاعدة بيانات تشغيلية والمزيد.
دع المدفوعات تمر عبر شبكات الدفع البديلة (مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والمدفوعات الأسرع، والشبكات الإقليمية)، بالإضافة إلى SWIFT، دون تغيير أنظمة الإدارة الخلفية.
استخدِم المنتجات التكميلية للمدفوعات الفورية، وSWIFT، وACH، وSEPA، ومعالجة الشيكات، وتسجيل العملاء، واستيعاب المعاملات وغيرها. تعمل خدمات الشيكات الاختيارية على تجديد واستبدال وتحديث معالجة الشيكات الحالية.
دعم وحدات الأعمال المتعددة في مثيل واحد حيث يمكن لكل وحدة تكوين الحل وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، ما يساعد على تقليل التكاليف وتيسير جهود الامتثال. احصل على واجهات API القابلة للدمج في حلول مكافحة الاحتيال والكشف عن الحالات الموقَّع عليها عقوبات.
استفِد من واجهة رسائل SWIFT التي تحمل جميع شهادات واجهة SWIFT وتوفر دعمًا لجميع رسائل SWIFT من نوع MT وMX. تتجاوز المدفوعات شبكات الدفع البديلة دون حاجة إلى تغيير الأنظمة الخلفية.
استفِد من مرونة نشر Red Hat OpenShift والحرية في اختيار مزودي الخدمات السحابية المدعومين. تم التحقق من الحاويات المعتمدة على منصة Red Hat OpenShift وتم بناؤها باستخدام معايير Kubernetes.
دمج معالجة المدفوعات وتوحيد العمليات مع إعادة استخدام القدرات الحالية. تساعد قدرات التكامل المشتركة على إدارة المعاملات. تتكامل قاعدة البيانات التشغيلية مع حلول إدارة البيانات المؤسسية.
اكتشِف معلومات إضافية حول إصدارات المنتج، وبوابة الدعم، وأفضل ممارسات التكامل، وتحديثات المنتج.
تعرَّف على كيفية مساعدة حلول IBM Financial Transaction Manager للبنوك والمؤسسات المالية على تعزيز المرونة والتحديث.
استكشِف كيفية إدارة المعاملات المالية وتنسيقها ومراقبتها طوال دورة حياتها.
اقرأ كيف تحوَّل حل الامتثال البسيط بفضل IBM إلى منصة لإعادة تشكيل أعمال أحد البنوك السويسرية.
احصل على المزيد من IBM Financial Transaction Manager من خلال دمج واجهة رسائل SWIFT المكررة أو منتهية الصلاحية في حل واحد يبدو كأنه مخصص لوحدات الأعمال والعملاء التابعين لها ويدعم الشبكات الناشئة.
أضف طبقة حماية إضافية إلى IBM Financial Transaction Manager من خلال تبني نهج شامل قائم على تقييم المخاطر وفعَّال من حيث التكلفة لمواجهة الجرائم المالية وإدارة حالات الاحتيال باستخدام البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي.