دعم وحدات الأعمال المتعددة في مثيل واحد حيث يمكن لكل وحدة تكوين الحل وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، ما يساعد على تقليل التكاليف وتيسير جهود الامتثال. احصل على واجهات API القابلة للدمج في حلول مكافحة الاحتيال والكشف عن الحالات الموقَّع عليها عقوبات.