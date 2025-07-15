Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud هي أجهزة كمبيوتر سطح مكتب مُدارة كخدمة على IBM Cloud.
يمكن أن يساعد Dizzion Managed DaaS المُدار على IBM Cloud المؤسسات في بناء بيئة عمل عن بُعد مرنة وطويلة الأجل، باستخدام أجهزة سطح المكتب السحابية لتحسين أداء المستخدم النهائي والأمان والامتثال. يمكن أن يدعم الحل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الصعبة، بما في ذلك بث الصوت والفيديو، والأجهزة الشخصية المتوافقة، وأعباء العمل كثيفة الوسائط.
السماح للمستخدمين بالعمل في أي مكان، مع ضمان الأداء وإمكانية الوصول.
حافظ على الامتثال وحافظ على أمان البيانات، حتى على الأجهزة الشخصية.
قدّم حلول العمل عن بُعد إلى السوق واستجب للتغيير بشكل أسرع.
احصل على بيانات في الوقت الفعلي لتحليل الاتجاه واتخاذ قرارات مستنيرة.
يمكن لـ Dizzion إدارة الكثير أو القليل كما تريد.
قم بتزويد المستخدمين النهائيين بوحدات معالجة الرسومات NVIDIA وبث التطبيقات والمزيد.
Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud هو بمثابة خدمة بث لأجهزة سطح المكتب. يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم على أي جهاز، مع تجربة مستخدم مماثلة للتواجد في المكتب.
اختر خيار سطح المكتب السحابي المُدار بالكامل ودع Dizzion يتولى كل شيء نيابةً عنك. يشمل ذلك إنشاءات سطح المكتب، وإدارة البنية التحتية لـ IBM Cloud وقائمة طويلة من الخدمات.
اختر من بين أي من 43 موقعًا لمراكز بيانات IBM Cloud العالمية، واحصل على أداء وموثوقية ثابتين بغض النظر عن مكان النشر.