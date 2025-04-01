DevOps Insights
ميزة IBM Cloud Continuous Delivery المستخدمة لزيادة نشر الجودة ومراقبة التسليم وسرعة الوصول إلى السوق
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رجل يعمل مع 3 أجهزة كمبيوتر مكتبية
ما هي رؤى DevOps Insights؟ DevOps Insights عبارة عن حل قائم على السحابة التي توفر الرؤى الشاملة من أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر الشائعة لزيادة سرعة وجودة والتحكم في التطبيق الخاص بك. تعرّف على كيفية البدء في استخدام DevOps Insights.
المزايا
التعليقات السريعة

ما الذي فشل؟ ما الذي كان ناجحاً؟ ما هي البيئات المتأثرة؟ اكتشف ذلك على الفور.

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مراقبة الاتجاهات مع مرور الوقت

شاهد التحسينات التي طرأت على عمليات التطوير بمرور الوقت.

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مراقبة بيئات النشر الخاصة بك

احصل على نظرة عامة على المخاطر المرتبطة بالتطبيق من جميع بيئاتك.

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بوابة لضمان الجودة

هل تقوم ببناء وترويج برامج تم اختبارها والتحقق منها وذات جودة عالية؟ وضع علامة على التغييرات منخفضة الجودة تلقائياً.

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تعرف على المزيد عن عمليات التطوير دليل كامل لعمليات التطوير

في هذا الدليل، تعرّف على عمليات التطوير، وعمليات تكنولوجيا المعلومات وكيف أن تكنولوجيا المعلومات هي تطور لنماذج التطوير الحالية.

 دليل كامل للنشر المستمر

استكشف هذا الدليل مفهوم النشر المستمر لنشرات الاستراتيجية وكيف تدعم المعلومات التكنولوجية قابلية التوسع في المؤسسات.

 ما هو التسليم المستمر؟

مقدمة عن التسليم المستمر، بما في ذلك أفضل الممارسات والفوائد والأدوات المهمة للتسليم المستمر، بما في ذلك أفضل الممارسات والفوائد وأدوات التسليم المستمر.

جرّب IBM Cloud Continuous Delivery الطبقة المجانية، بما في ذلك ما يصل إلى 500 Delivery Pipeline وظيفة شهرياً.

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