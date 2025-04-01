ما هي رؤى DevOps Insights؟ DevOps Insights عبارة عن حل قائم على السحابة التي توفر الرؤى الشاملة من أدوات التكامل المستمر والتسليم المستمر الشائعة لزيادة سرعة وجودة والتحكم في التطبيق الخاص بك. تعرّف على كيفية البدء في استخدام DevOps Insights.