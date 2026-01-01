تسعير Db2 Database

استكشف خيارات التسعير

استكشف خيارات تسعير البرمجيات والبرمجيات كخدمة (SaaS) 
Db2 Database SaaS 

Db2 Database SaaS على IBM Cloud

الجيل الحالي

   الجيل السابق

الخطة

الأداء

قاعدة بيانات Db2 المنشورة على شرائح حوسبة مخصصة، وهي مثالية لجميع أحمال التشغيل.

مجاني

اكتشف قاعدة بيانات Db2 وجرّبها من خلال فئة مجانية دائمة من المنتج.

Standard

قاعدة بيانات Db2 المنشورة على بنية تحتية مشتركة، وهي مثالية للمشروعات الجديدة وأحمال التشغيل المتزايدة أو لقواعد بيانات التطوير والاختبار.

Enterprise

قاعدة بيانات Db2 المنشورة على شرائح حوسبة مخصصة، وهي مثالية للمؤسسات على اختلاف أحجامها.

التكوين

حوسبة مخصصة وتخزين مخصص

تكوين تجريبي بلا خادم بمخطط واحد

بنية تحتية متعددة المستأجرين أو مشتركة

حوسبة مخصصة وتخزين مخصص

السعر

تبدأ من 630 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحسب بالساعة):

الأسعار بالساعة:

التخزين 0.000.000138 دولار أمريكي* لكل جيجابايت

الحوسبة: 0.22 دولار أمريكي أو 0.29 دولار أمريكي * لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)

إجمالي عمليات الإدخال والإخراج في الثانية (IOPS): 0.000078 دولار أمريكي لكل عملية إدخال/إخراج (IOP)

 

 

 

-

جرِّب مجانًا

تبدأ من 99 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحتسب بالساعة):

الأسعار بالساعة:

النسخة: 0.142 دولار أمريكي * في الساعة

التخزين 0.000282 دولار أمريكي* لكل جيجابايت

تكلفة الحوسبة: 0.101 دولار أمريكي* لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)

تبدأ من 969 دولارًا أمريكيًا * شهريًا (تُحسب بالساعة):

الأسعار بالساعة:

مثال: 1.36 دولار أمريكي* في الساعة

التخزين 0.000282 دولار أمريكي* لكل جيجابايت

تكلفة الحوسبة: 0.314 دولار أمريكي* لكل وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU)

السعة المبدئية للمثيل

 

وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPUs) وتخزين بسعة 50 جيجابايت

تخزين بسعة 200 ميجابايت
 
وحدتا معالجة مركزية افتراضية (vCPU) وتخزين بسعة 20 جيجابايت

4 وحدات معالجة مركزية افتراضية (vCPUs) وتخزين بسعة 20 جيجابايت

سعة الحوسبة

حتى 128 وحدة معالجة مركزية افتراضية

-  

حتى 16 وحدة معالجة مركزية افتراضية

حتى 56 وحدة معالجة مركزية افتراضية

حتى 96 وحدة معالجة مركزية (تعمل بدون نظام تشغيل)

سعة التخزين

سعة تخزين تصل إلى 40 تيرابايت و196 ألف عملية إدخال/إخراج في الثانية

 

حتى 200 ميجابايت

حتى 4 تيرابايت (10 عمليات إدخال/إخراج في الثانية لكل جيجابايت)

حتى 24 تيرابايت (10 عمليات إدخال/إخراج في الثانية لكل جيجابايت)

توسيع نطاق التخزين والحوسبة بشكل مستقل

نعم

-

 

نعم

نعم

الروابط

غير محدودين

5

500

غير محدودين

موقع النسخ الاحتياطي

متعدد المناطق، أو منطقة واحدة، أو عبر المناطق

-

منطقة واحدة

 

متعدد المناطق، أو منطقة واحدة، أو عبر المناطق

 

خوادم فعلية متاحة

-

-

-

متوفر

 

عُقد توافر عالٍ عبر مناطق التوافر 

 

2

-

3

 

3

عقدة تعافٍ من الكوارث عبر المناطق

متاح-

-

-

متوفر

نقطة نهاية خاصة

متوفر

-

متوفر

متوفر

VPC

مُتضمنة

-

مُتضمنة

مُتضمنة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 هي خدمة قواعد بيانات مُدارة بالكامل، تسهّل إعداد قاعدة بيانات Db2 العلائقية على سحابة AWS وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتدعم الخدمة Db2 Standard Edition و Db2 Advanced Edition من خلال برنامج Bring Your Own License (BYOL). توفر جميع إصدارات Db2 على Amazon RDS for Db2 ما يلي:

  • التوسع بضغطة زر لإدارة تكاليف البنية التحتية ببضع نقرات أو عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات (API)؛
  • نسخًا احتياطية ولقطات وتبديلًا تلقائيًا عند الفشل، لدعم استمرارية أحمال التشغيل الحساسة للأعمال؛
  • التوافر والموثوقية، مع توافر عالٍ ونسخ متماثل مؤتمت للبيانات عبر Multi-AZ؛
  • العزل والأمان، بما في ذلك التشفير أثناء النقل وفي حالة التخزين، وعزل الشبكة، والأذونات؛
  • عمليات تكامل أصلية مع خدمات AWS السحابية، كعرض أساسي من AWS لدعم التطبيقات السحابية الأصلية

ابدأ النشر اليوم، أو استخدم Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2 لتقدير أحجام أجهزة الكمبيوتر.

 تسعير Amazon RDS for Db2
Db2 12.1 AI Editions

الفئة

Db2 AI Community

 

Db2 AI Standard

 

Db2 AI Advanced

التسعير

تنزيل Db2

حالة الاستخدام

مدخل مجاني للمساعدة على إطلاق التطبيقات والخدمات الجديدة

تطبيقات جاهزة للإنتاج وحيوية للأعمال

 

إمكانات كاملة لأحمال التشغيل ذات المهام الحيوية

مقاييس الترخيص
  •  

VPC: Prod and Non-prod AU: Non-prod فقط

VPC: Prod and Non-prod AU: Non-prod only AU (Sub Only): Prod for Non-prod

أنواع التراخيص

المجتمع

Standalone: دائم وشهري Cartridge: دائم وبالاشتراك

Standalone: دائم وشهري Cartridge: دائم وبالاشتراك

قيود الموارد

4 أنوية معالجة مركزية
ذاكرة بسعة 16 جيجابايت

16 نواة معالجة مركزية
ذاكرة بسعة 128 جيجابايت

غير محدودين

الدعم

Community Support

Enterprise Support

 

Enterprise Support

 

التشفير الأصلي والتدقيق في Db2

Db2 HADR
(التوافر والتعافي من الكوارث)

Db2 Federation

النسخ الاحتياطي والاستعادة في Db2
(الاستعادة إلى نقطة زمنية محددة)

ميزة Db2 Database Partitioning Feature

-

Db2 pureScale

-

-
اتخذ الخطوة التالية
  1. جرِّب مجانًا