تسعير Db2 Database

Amazon RDS for Db2

Amazon RDS for Db2 هي خدمة قواعد بيانات مُدارة بالكامل، تسهّل إعداد قاعدة بيانات Db2 العلائقية على سحابة AWS وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتدعم الخدمة Db2 Standard Edition و Db2 Advanced Edition من خلال برنامج Bring Your Own License (BYOL). توفر جميع إصدارات Db2 على Amazon RDS for Db2 ما يلي:

التوسع بضغطة زر لإدارة تكاليف البنية التحتية ببضع نقرات أو عبر استدعاء واجهة برمجة تطبيقات (API)؛

نسخًا احتياطية ولقطات وتبديلًا تلقائيًا عند الفشل، لدعم استمرارية أحمال التشغيل الحساسة للأعمال؛

التوافر والموثوقية، مع توافر عالٍ ونسخ متماثل مؤتمت للبيانات عبر Multi-AZ؛

العزل والأمان، بما في ذلك التشفير أثناء النقل وفي حالة التخزين، وعزل الشبكة، والأذونات؛



عمليات تكامل أصلية مع خدمات AWS السحابية، كعرض أساسي من AWS لدعم التطبيقات السحابية الأصلية

ابدأ النشر اليوم، أو استخدم Amazon Pricing Calculator–RDS for Db2 لتقدير أحجام أجهزة الكمبيوتر.