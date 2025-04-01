مدير مخاطر بيانات IBM Security Guardium Security Guardium Data Risk Manager
كشف مخاطر الأعمال المتعلقة بالبيانات وتحليلها وتصورها
اقرأ صحيفة البيانات
رسم توضيحي متساوي القياس يُظهر مخططًا دائريًا وتيارات من البيانات مع وجود خطر بيانات مشتبه به معزول عن البقية

IBM Security Guardium Data Risk Manager البرنامج عبارة عن لوحة معلومات موحدة لـ IBM ®Guardium وSymantec DLP و IBM Information Governance Catalog الذي يوفر سير العمل لاكتشاف البيانات الحساسة والمخاطر المرتبطة بها وتصنيفها والإبلاغ عنها عبر المؤسسة.

 تخفيف المخاطر باستخدام مدير مخاطر بيانات IBM Security Guardium Security Guardium Data Risk Manager

ما لا تعرفه يمكن أن يؤذيك. يمكنك الآن تحديد المخاطر التي تتعرض لها بيانات الأعمال الحساسة التي قد تؤثر على عمليات الأعمال والعمليات والمركز التنافسي والمساعدة في منعها. IBM Security Guardium Data Risk Manager يوفر لك ولفرق العمل لديك مركزًا للتحكم في مخاطر البيانات قابل للاستهلاك التجاري يساعد على كشف مخاطر الأعمال المتعلقة بالبيانات وتحليلها وتصورها حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات لحماية أعمالك.
استمع إلى خبراء في مجال الأمن السيبراني يقدمون أهم التوصيات لحماية البيانات عبر السحابة.
تعرف على المزيد عن عائلة منتجات ®Guardium
لماذا ®الجارديوم 9 من 9

تظهر فئة IBM Security Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات رائدة في مجال المنتجات

 تنزيل تقرير أمن البيانات من كوبينجر كول 150

 مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 الدولة

 احصل على 2024 تقرير خرق البيانات
المزايا
الكشف عن البيانات الحساسة للأعمال

تحديد المعلومات ذات القيمة العالية والحساسة للأعمال التجارية المعرضة للخطر من التهديدات الداخلية والخارجية. توفير عرض شامل للبيانات الوصفية للأعمال المرتبطة ببيانات جوهرة التاج.
تحليل المخاطر المحتملة

توفير رؤية مبكرة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على معلومات الأعمال الحساسة أصلاً والبيانات والعمليات.
عرض البيانات بشكل مرئي

أوصل المعنى والقيمة إلى المديرين التنفيذيين من خلال مركز التحكم في مخاطر البيانات القابل للاستهلاك التجاري. تمكين المحادثات مع تكنولوجيا المعلومات والأمن وخطوط الأعمال لتحسين العمليات وتخفيف المخاطر.
ميزة
مركز مراقبة مخاطر البيانات التفاعلي تصور البيانات وإدارتها من خلال عرض موحد وموحد من جزء واحد من الزجاج يساعد على نقل القيمة والمعنى. الربط بين المقاييس الأمنية من الحلول الأمنية النقطية لتوفير رؤية شاملة للوضع الأمني الأمني الخاص بك, استخدام لغة المخاطر المشتركة للتواصل مع الإدارة العليا ومكتب المخاطر.
اكتشاف البيانات وتصنيفها قم باكتشاف البيانات الحساسة والمخاطر المرتبطة بها وتصنيفها والإبلاغ عنها برمجيًا عبر المؤسسة من خلال دمج المخرجات من IBM ®Guardium وSymantec DLP و IBM كتالوج حوكمة المعلومات. استفد من المعلومات في الوقت الفعلي لاكتشاف المعلومات الحساسة الأصل وغير المحددة بعد بكفاءة.
التحليلات الآلية تحليل المخاطر التي تم تحديدها ونوعها والمعلومات المتأثرة بها أصلاً والعناصر الإضافية لتقديم رؤية شاملة لاحتمالية حدوثها وتأثيرها المحتمل على الأعمال. اختر الإجراءات التخفيفية للمساعدة في تجنب التعرض لفقدان المعلومات بناءً على التحليلات.
تقييم مخاطر الأعمال ونمذجتها ربط التهديدات ونقاط الضعف والضوابط والسمات التجارية مع قيمة المعلومات الأصل. احسب درجة المخاطر التي تسلط الضوء على أجزاء العمل المعرضة للخطر.

دراسة الحالة

رئيس مكتب البيانات العالمي لشركة IBM كشف مخاطر الأعمال المتعلقة بالبيانات الحساسة وتحليلها وتصورها

نحن نستخدم Data Risk Manager الخاص بنا لتوفير مركز تحكم مرئي للمديرين التنفيذيين وفرقهم. من خلال لوحة المعلومات القابلة للاستهلاك في مجال الأعمال، يساعد ذلك مسؤولي الخصوصية والبيانات عبر IBM على كشف وتحليل وتصور مخاطر الأعمال حول البيانات الحساسة حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات تصحيحية.

اتصل بنا للحصول على التسعير والكشف عن المخاطر المتعلقة بالبيانات في بيئتك مع IBM Security Guardium Data Risk Manager
الموارد Data Risk Manager 2.0.6

استكشف الوثائق الكاملة حول مدير مخاطر بيانات IBM Data Risk Manager، بما في ذلك نظرة عامة على المنتج، والتثبيت، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والدعم، والمزيد من الموارد.

 حتمية مخاطر البيانات

التحديات التي تحول دون قيام محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتزويد قادة الأعمال بالمعلومات الأمنية في الوقت المناسب، وكيفية توفير أمن البيانات.
®منتجات جارديوم IBM Security® Guardium® Insights IBM Security Guardium Insights

احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

 ®IBM الأمان Guardium Data Encryption

قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

 IBM Security Guardium Data Protection

يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

 IBM Security Guardium ضعف التقييم

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.

 IBM Security® Guardium® Key Lifecyycle Manager IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

 IBM Security Discover and Classify

تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
اتخذ الخطوة التالية

البدء IBM Security Guardium Data Risk Manager من خلال قراءة صحيفة البيانات أو المراجعات الخاصة بك مع ®Guardium خبير في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

 اقرأ صحيفة البيانات
المزيد من الطرق للاستكشاف Thought leadership المجتمع أكاديمية التعلم الأمني ®IBM مختبرات ®Guardium الأمنية مختبرات خبير الأمن ل ®Guardium