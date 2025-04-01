مدير مخاطر بيانات IBM Security Guardium Security Guardium Data Risk Manager

IBM Security Guardium Data Risk Manager البرنامج عبارة عن لوحة معلومات موحدة لـ IBM ®Guardium وSymantec DLP و IBM Information Governance Catalog الذي يوفر سير العمل لاكتشاف البيانات الحساسة والمخاطر المرتبطة بها وتصنيفها والإبلاغ عنها عبر المؤسسة.
ما لا تعرفه يمكن أن يؤذيك. يمكنك الآن تحديد المخاطر التي تتعرض لها بيانات الأعمال الحساسة التي قد تؤثر على عمليات الأعمال والعمليات والمركز التنافسي والمساعدة في منعها. IBM Security Guardium Data Risk Manager يوفر لك ولفرق العمل لديك مركزًا للتحكم في مخاطر البيانات قابل للاستهلاك التجاري يساعد على كشف مخاطر الأعمال المتعلقة بالبيانات وتحليلها وتصورها حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات لحماية أعمالك.
تظهر فئة IBM Security Guardium على أنها "إيجابية قوية"، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات رائدة في مجال المنتجات
مليار حدث أمني يوميًا في أكثر من 130 الدولة
تحديد المعلومات ذات القيمة العالية والحساسة للأعمال التجارية المعرضة للخطر من التهديدات الداخلية والخارجية. توفير عرض شامل للبيانات الوصفية للأعمال المرتبطة ببيانات جوهرة التاج.
توفير رؤية مبكرة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على معلومات الأعمال الحساسة أصلاً والبيانات والعمليات.
أوصل المعنى والقيمة إلى المديرين التنفيذيين من خلال مركز التحكم في مخاطر البيانات القابل للاستهلاك التجاري. تمكين المحادثات مع تكنولوجيا المعلومات والأمن وخطوط الأعمال لتحسين العمليات وتخفيف المخاطر.
نحن نستخدم Data Risk Manager الخاص بنا لتوفير مركز تحكم مرئي للمديرين التنفيذيين وفرقهم. من خلال لوحة المعلومات القابلة للاستهلاك في مجال الأعمال، يساعد ذلك مسؤولي الخصوصية والبيانات عبر IBM على كشف وتحليل وتصور مخاطر الأعمال حول البيانات الحساسة حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراءات تصحيحية.
استكشف الوثائق الكاملة حول مدير مخاطر بيانات IBM Data Risk Manager، بما في ذلك نظرة عامة على المنتج، والتثبيت، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والدعم، والمزيد من الموارد.
التحديات التي تحول دون قيام محترفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتزويد قادة الأعمال بالمعلومات الأمنية في الوقت المناسب، وكيفية توفير أمن البيانات.
احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.
قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.
توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
تمكين اكتشاف البيانات الحساسة والمنظمة وتصنيفها استنادًا إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
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