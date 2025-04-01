مدير مخاطر بيانات IBM Security Guardium Security Guardium Data Risk Manager

IBM Security® Guardium® Insights IBM Security Guardium Insights احصل على رؤية مركزية، ومراقبة، وتوافق، ومرونة متقدمة في التحليلات ومصدر البيانات. تبسيط أمن البيانات والتحليلات.

®IBM الأمان Guardium Data Encryption قم بتشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات لأنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. العنوان أمن البيانات وأنظمة الخصوصية، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

IBM Security Guardium Data Protection يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان. اكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم، والاستجابة للتهديدات في زمن شبه حقيقي.

IBM Security Guardium ضعف التقييم افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة في حماية بياناتك.

IBM Security® Guardium® Key Lifecyycle Manager IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.