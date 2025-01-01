IBM Business Automation Content Analyzer
خدمة التقاط ذكية تتطلب تدريبًا بسيطًا على المستندات
منظر خلفي لشاب ينظر نحو شاشات رقمية كبيرة تتعطل بينما تعرض سطورًا من الشيفرة البرمجية.

العمل على البيانات المحجوزة في المحتوى الخاص بك

تمكَّن من تبسيط التقاط المستندات ومعالجتها باستخدام IBM Datacap. يستخدِم هذا البرنامج معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتصنيف المحتوى واستخراجه من المستندات غير المنظمة، ما يقلِّل من التكاليف الورقية وتكاليف الأيدي العاملة ويُسهم في تسريع اتخاذ القرار.

 اقرأ ملخص الحل
تقليل تكاليف التطوير

تنقيح محتوى المستندات وفقًا لمواصفات المستخدم
تقليل العمالة

معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات المتغيرة
تسريع التنفيذ

دعم إدخال متعدد القنوات من تنسيقات متعددة
تسريع إنتاج البيانات

تدريب أنواع المستندات في دقائق باستخدام عينة واحدة فقط
استخدام واجهة برمجة تطبيقات ذكية لالتقاط البيانات كخدمة

احصل على قوة التقاط البيانات الذكية مع مرونة واجهة برمجة التطبيقات التي توسِّع قيمة تقنيات إدارة المحتوى المؤسسي الخاصة بك.
نتائج JSON لاستخراج البيانات

يُعَد JSON تنسيقًا خفيفًا يسهل فهمه على كل من الآلات والبشر. يساعدك في الحصول على رؤية واضحة لبياناتك ودمجها ضمن مهام سير العمل المؤتمتة لديك.
بناء الأنطولوجيا للوثائق

أداة Ontology Builder هي أداة تصميم دون تعليمات برمجية حيث يمكنك تدريب النظام على تصنيف المستندات وتحديد القيم الأساسية المهمة بالنسبة لك.
تحويل استراتيجية التقاط المستندات

احصل على رؤى قيّمة من البيانات التي كانت غير متاحة سابقًا، لتتمكن من التنبؤ بذكاء، وتطوير التغييرات، وتنفيذها وفقًا للسوق.

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