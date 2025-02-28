البيع على IBM Cloud

وسّع نطاق وصولك. ابدأ بيع منتجاتك على كتالوج IBM Cloud الشهير عالميًا.
ابدأ البيع اتصل بنا
انطلق إلى السوق مع IBM Cloud

بفضل تجربة التأهيل المبسّطة وذاتية الخدمة والمتسارعة، أصبح من السهل أكثر من ذي قبل الدخول في شراكة مع IBM Cloud والبدء في البيع عليها.

من خلال مجموعة متزايدة باستمرار من البرامج والخدمات، يعمل كتالوجنا كقناة مبيعات رقمية لك لتقديم المنتجات وإعادة بيعها إلى عملاء IBM Cloud في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر العميل، يوفر الوصول إلى البرامج والخدمات الشريكة على الكتالوج نهجًا مبسطًا للشراء وإعادة البيع، إلى جانب التكامل السلس للحساب والبساطة في عملية الفوترة الواحدة. 

السوق التي تناسبك من خلال البيع على IBM Cloud، يمكنك:
الانفتاح على المزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم

توسيع نطاق وصولك إلى الآلاف من عملاء IBM من المؤسسات التي تستخدم كتالوج IBM Cloud.
تسريع وقت وصولك إلى السوق

تجهيز منتجك في غضون أيام مع واجهة ذاتية الخدمة وسهلة الاستخدام.
الحصول على مساعدة مخصصة للتأهيل

الاستفادة من الدعم العملي المقدم من خبراء التأهيل المستعدين لمساعدتك والإجابة عن أسئلتك.
النهوض بأعمالك

الاستفادة من كتالوجنا الغني بالمنتجات لمساعدتك على بناء حلولك وتعزيزها.
التوسع في أماكن جديدة

يقدم النظام البنائي الديناميكي لشركاء IBM مجموعة متنوعة من المسارات تساعدك على تنمية أعمالك.
الحصول على المكافآت

الاستفادة من أرصدة السحابة لوضع أعمالك على طريق النمو التحويلي.

ما فائدة البيع على IBM Cloud؟ أكثر من 600 ألف مستخدم نشط شهريًا %95 شركة مدرجة في قائمة 500 Fortune التي تؤمنها IBM Cloud 60+ مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم أفضل 10 من أكبر البنوك التي تثق في IBM Cloud 47 من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 50 والتي تعمل على IBM Cloud 83‏% من شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم من عملاء IBM %20 معدل نمو خدمات IBM شهريًا لموردي خدمات البرمجيات كخدمة الجدد الذين يبيعون على IBM Cloud 100+ شركاء النظام البنائي الذين ينضمون إلى IBM Financial Services Cloud

سريعة. بسيطة. ذاتية الخدمة. البيع على IBM Cloud ​ تتضمن التهيئة في IBM Cloud أربع خطوات: تسجيل منتجك، وتحديد إدخال الكتالوج والتفاصيل الأخرى، وتهيئة منتجك، ونشر منتجك في كتالوج IBM Cloud.
الخطوات التالية

هل أنت مستعد لتوسيع نطاق وصولك؟ ابدأ بيع منتجاتك على كتالوج IBM Cloud اليوم! نحن متشوقون لانضمامك إلينا.

