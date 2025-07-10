التكامل بين الشركات B2B

أنجز تعاملاتك بسهولة وثقة عبر تبادل بيانات إلكتروني B2B متقدّم وإدارة شركاء مبسّطة

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محترفون في مجال الأعمال داخل اجتماع

تعزيز الروابط بين الشركات وبعضها (B2B)​

يمكن لعملاء IBM® Cloud Pak for Integration الاستفادة من قدرات التكامل B2B في IBM® webMethods B2B لمساعدة مؤسساتهم على التخلص من العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء وغير الآمنة — مما يُسرّع وتيرة الأعمال، ويُبسّط التعاون مع شركاء التوريد، ويُخفّض التكاليف التشغيلية، ويُقلّص بشكل كبير من مخاطر الأمان. ​

 

 تعرّف على كيفية تحديث التكامل بين الشركات وبعضها
احصل على رؤية شاملة لشبكة الشركاء

الوصول السريع إلى جميع الأصول ذات الصلة بأي شريك بنقرات معدودة تحقيق الرؤية الكاملة لإدارة الشركاء وتدفقات المعاملات. ​
تيسير تعاملات سلسة وآمنة​

نفّذ تعاملاتك بثقة عبر أكثر من 17,000 نوع من الوثائق المدعومة، مع مرونة وتحكم كاملين.​
التكامل بين الشركات وبعضها (B2B) المعتمد على واجهات برمجة التطبيقات

دعم كل من معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات ومعاملات B2B القائمة على واجهة برمجة التطبيقات ضمن منصة واحدة متكاملة تلبي مختلف تفضيلات العملاء والشركاء. ​
دمج احتياجات B2B دون تعطيل عمليات نشر CP4I​

تمكّنك ميزات B2B الجديدة من إعداد تسريع الشركاء وزيادة الكفاءة - دون المساس بعمليات نشر التكاملات الحالية.​

كيفية الاستخدام

موظفون يناقشون عرض عمل باستخدام كمبيوتر وجهاز لوحي
التكامل السلس بين الشركات وبعضها  

اتصل بتطبيقات متنوعة — من الأنظمة القديمة والأنظمة المحلية إلى تطبيقات SaaS وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) التوافق العكسي يُسرّع عمليات النشر الجديدة لتكامل B2B​

 
مبرمج ومطوّر يعملان باستخدام التكنولوجيا الحديثة
تسهيل معاملات الشركاء

حسّن معالجة الطلبات والتواصل مع الموردين عبر مهام سير عمل مؤتمتة، مما يقلّل أوجه القصور والأخطاء في سلاسل التوريد المعقّدة.

 

 
موظف يستخدم جهازًا لوحيًا وكمبيوتر محمول في المكتب
بوابة خدمة ذاتية آمنة للشركاء

وفّر وصولًا آمنًا للشركاء لإدارة معلومات الاتصال وإعدادات التواصل، مما يقلّل من الإشراف اليدوي ويحدّ من الأخطاء المرتبطة به
رجال أعمال يخططون باستخدام كمبيوتر محمول
إدارة وتأهيل الشركاء بكفاءة عالية

أنشئ ملفات الشركاء واملأها بسرعة للبدء الفوري — وقلّص وقت الإعداد من أيام أو أسابيع إلى دقائق معدودة.​
اتخِذ الخطوة التالية

هل تتطلع إلى توسيع قدراتك في تكامل B2B وتحسين إدارة الشركاء؟ احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا مع أحد خبرائنا اليوم. 

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