Cloud Native Backup

حماية البيانات الحساسة من خلال نسخ احتياطي أصلي ومستمر لتخزين الكائنات.

الاطلاع على الوثائق اقرأ المدونة
رسم توضيحي لامرأة على مكتبها تستخدم تخزين البيانات ضمن شبكة سحابية مؤمَّنة لأغراض النسخ الاحتياطي والاسترداد.

استرداد أعباء العمل من أي نقطة زمنية

نسخ البيانات المخزَّنة في حاويات IBM Cloud Object Storage احتياطيًا بشكل مستمر. يوفر COS Native Backup حلًا تُديره IBM ويعتمد على السياسات، يُعيد تعريف كيفية حماية بيانات الكائنات في السحابة. تحقيق مستوى أعلى من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث من خلال استعادة أعباء العمل الخاصة بك في أي نقطة زمنية.

ما الذي ستحصل عليه

شخص يعمل في غرفة الخادم.
هدف نقطة استعادة (RPO) قريب من الصفر

نظرًا لمزامنة تغييرات الكائنات فورًا مع Backup Vault، يمكنك استعادة البيانات مع تقليل خطر فقدانها إلى أدنى حد.
شخص يحمل حامل خادم في غرفة خوادم.
الاسترداد المستمر

استعادة البيانات من أي نقطة ضمن فترة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطي، لضمان استعادة متسقة لأعباء العمل الكاملة لتطبيقك.
منظر من زاوية عليا لمطورين يستخدمون أجهزة كمبيوتر مكتبية في مكتب.
تقليل المخاطر

يتم تسجيل كل تغيير في زمن شبه حقيقي دون احتمال فقدان البيانات بين فترات النسخ الاحتياطي.
صورة مُنشأة رقميًا لمكعبات زرقاء داكنة متصلة فيما بينها
نسخ احتياطي غير محدود

الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية للمدة التي تحتاجها.
عدة منصات مربعة عائمة ومكعب أزرق كبير يطفو فوق المربعات.
مُدار بواسطة IBM

يتم دمج التخزين لديك بشكل أصلي وتتم إدارته بالكامل، لذلك لا حاجة إلى بنية تحتية أو برامج إضافية.
شخص يعمل في غرفة الخادم.
هدف نقطة استعادة (RPO) قريب من الصفر

نظرًا لمزامنة تغييرات الكائنات فورًا مع Backup Vault، يمكنك استعادة البيانات مع تقليل خطر فقدانها إلى أدنى حد.
شخص يحمل حامل خادم في غرفة خوادم.
الاسترداد المستمر

استعادة البيانات من أي نقطة ضمن فترة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطي، لضمان استعادة متسقة لأعباء العمل الكاملة لتطبيقك.
منظر من زاوية عليا لمطورين يستخدمون أجهزة كمبيوتر مكتبية في مكتب.
تقليل المخاطر

يتم تسجيل كل تغيير في زمن شبه حقيقي دون احتمال فقدان البيانات بين فترات النسخ الاحتياطي.
صورة مُنشأة رقميًا لمكعبات زرقاء داكنة متصلة فيما بينها
نسخ احتياطي غير محدود

الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية للمدة التي تحتاجها.
عدة منصات مربعة عائمة ومكعب أزرق كبير يطفو فوق المربعات.
مُدار بواسطة IBM

يتم دمج التخزين لديك بشكل أصلي وتتم إدارته بالكامل، لذلك لا حاجة إلى بنية تحتية أو برامج إضافية.

تفاصيل الميزات

عزل النسخ الاحتياطي

تخزين النُسخ الاحتياطية في مخازن النسخ الاحتياطي ضمن مناطق أو حسابات منفصلة لعزلها عن بيئات الإنتاج من أجل توفير أقصى درجات الحماية وضمان الاستعادة.
مرونة التشفير

يمكن تزويد مخازن النسخ الاحتياطي بتشفير مُدار عبر IBM Key Protect®، ما يمنحك تحكمًا كاملًا في مفاتيح التشفير ومتطلبات الامتثال.
الرؤية والمراقبة

مراقبة حالة وسلامة سياسات النسخ الاحتياطي ونطاقات الاستعادة لتحديد المشكلات أو الأخطاء التي حدثت أثناء النسخ الاحتياطي بسهولة.
إدارة الاحتفاظ

يتم تحديد فترات الاحتفاظ الأولية بناءً على السياسات، ويمكن تمديدها في المخزن لتلبية متطلبات الامتثال أو الحوكمة بسهولة.
النسخ الاحتياطي المستمر

تتم مزامنة تحديثات البيانات باستمرار مع النسخ الاحتياطي، ما يُتيح استعادة دقيقة من أي نقطة زمنية.
النسخ الاحتياطية غير القابلة للتغيير

لا يمكن حذف النُسخ الاحتياطية قبل انتهاء فترة الاحتفاظ الكاملة. يمكن فقط تمديد فترة الاحتفاظ.
الاستعادة المرنة

يمكنك اختيار مكان الاستعادة، إما إلى المصدر أو إلى مخزن معزول جديد.
سهولة الاستخدام للمطورين

يمكنك نشر وإدارة مخازن النسخ الاحتياطي باستخدام أدوات SDK وواجهات برمجة التطبيقات من IBM أو من خلال استخدام وحدات Terraform.
اتخِذ الخطوة التالية

لا تدع بياناتك ضحية للتهديدات الإلكترونية المستمرة. استفِد من هذه الإمكانية الجديدة لضمان أمان بياناتك الحيوية واستعادتها عند الحاجة.

 الاطلاع على الوثائق اقرأ المدونة