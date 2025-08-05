Cloud Native Backup

نسخ البيانات المخزَّنة في حاويات IBM Cloud Object Storage احتياطيًا بشكل مستمر. يوفر COS Native Backup حلًا تُديره IBM ويعتمد على السياسات، يُعيد تعريف كيفية حماية بيانات الكائنات في السحابة. تحقيق مستوى أعلى من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث من خلال استعادة أعباء العمل الخاصة بك في أي نقطة زمنية.