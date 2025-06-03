احمِ بياناتك في IBM Cloud Object Storage الآن باستخدام النسخ الاحتياطية الأصلية.

3 يونيو 2025
يسعدنا الإعلان عن إطلاق ميزة جديدة للنسخ الاحتياطي الأصلي، تُتيح للعملاء طريقة متقدمة وسلسة لنسخ بياناتهم احتياطيًا بشكل مستمر إلى خزنة نسخ احتياطي منفصلة ومحمية. يمثِّل هذا تطورًا كبيرًا في حماية البيانات والمرونة وإمكانية الاستعادة لمستخدمي تخزين الكائنات، حيث إن وجود نسخ احتياطية معزولة وغير قابلة للتغيير أمر بالغ الأهمية لتفادي مثل هذه الهجمات.
لا تزال برامج الفدية تشكِّل تهديدًا مستمرًا لجميع المؤسسات. وفقًا لبيانات IBM، ازداد عدد عصابات برامج الفدية، وحجم الشركات المستهدفة، وعدد طلبات الفدية خلال عام 2024.
تطورت هجمات برامج الفدية أيضًا لتستهدف البيانات الحيوية المخزنة لدى مزودي الخدمات السحابية. فقط في العام الماضي، أعلنت Halcyon عن اكتشاف طريقة جديدة يقوم فيها المهاجمون أولًا بالحصول على بيانات اعتماد حسابات مستخدمي الخدمات السحابية، ثم يستخدمون تلك الصلاحيات لتشفير البيانات باستخدام التشفير من جانب الخادم بمفاتيح يوفرها العميل (SSE-C). باستخدام تشفير (SSE-C)، يستخدم المهاجمون مفاتيحهم الخاصة لتشفير بيانات العملاء، ثم يطالبون بدفع فدية لفك التشفير، ما يضع العملاء أمام خيارين: دفع الفدية أو خسارة بياناتهم بالكامل. في حال عدم وجود نسخ احتياطية مناسبة، لا يمتلك العملاء أي وسيلة لاستعادة حساباتهم أو بياناتهم بعد وقوع الهجوم.
تعتمد أساليب النسخ الاحتياطي التقليدية عادةً على عمليات النسخ المجدولة أو الدورية. على سبيل المثال، قد يتم إجراء نسخة احتياطية كاملة يوميًا أو أسبوعيًا، بينما تلتقط النسخ الاحتياطية التزايدية التغييرات التي تحدث بينهما. ورغم فاعليتها، تنطوي هذه الأساليب على خطر كامن: فقد يتم فقدان التحديثات التي تمت بين فترات النسخ الاحتياطي أثناء الاستعادة.
في المقابل، تقدِّم ميزة Continuous Backup في IBM Cloud Object Storage تحسينًا يُحدث تحوُّلًا كبيرًا:
هذا يعني أن المؤسسات يمكنها الآن تحقيق مستوى أعلى بكثير من استمرارية الأعمال والاستعداد للتعافي من الكوارث، دون التنازلات التقليدية.
يمكن للعملاء الذين يخزِّنون بيانات حساسة في IBM Cloud Object Storage الآن تعيين سياسات النسخ الاحتياطي مباشرةً على مستوى الحافظة. تتحكم هذه السياسات في:
تتم عمليات النسخ الاحتياطي بشكل مستمر، حيث يتم التقاط التغييرات في الوقت الفعلي على الكائنات وتخزينها في مخزن نسخ احتياطي مخصص. تُنشئ كل سياسة نسخ احتياطي نطاق استعادة داخل مخزن النسخ الاحتياطي، يمثِّل الفترة الزمنية التي يمكن خلالها استعادة البيانات.
عندما يحين وقت الاستعادة، يمكنك اختيار:
تتم استعادة الإصدارات الحالية من الكائنات فقط في الوقت المحدد، ما يضمن عملية استرداد متسقة ونظيفة.
احصل على الثقة من خلال استعادة بيانات متسقة، ومتوافقة، وعند الطلب في أربع خطوات سريعة:
مع توفُّر ميزة النسخ الاحتياطي المستمر، أصبحت IBM Cloud Object Storage مجهزة لدعم الشركات في عالم تتغير فيه البيانات باستمرار. سواء أكنت بحاجة إلى تلبية معايير امتثال صارمة، أو الحماية من الحذف غير المقصود، أو تعزيز جاهزيتك للتعافي من الكوارث، فإن هذه الإمكانية الجديدة توفِّر حماية سلسة وموثوقًا بها ومرنة للبيانات.
ابدأ باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي المستمر الأصلية الآن لضمان أمان بياناتك الحساسة، وإمكانية استعادتها في أي وقت.