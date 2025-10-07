CICS Batch Application Control for z/OS

التخصيص الديناميكي للموارد أتمتة المهام المعقدة المتعلقة بجدولة معالجة الدُفعات حول خدمات CICS عبر الإنترنت. يمكن لبرامج الدُفعات تغيير حالة ملفات VSAM المملوكة للنظام، وقوائم البيانات المؤقتة، والبرامج والمعاملات في CICS بشكل ديناميكي. يمكن إلغاء تخصيص الموارد من تطبيق CICS عبر الإنترنت في بداية سلسلة الدُفعات وإعادة تخصيصها عند اكتمال معالجة الدُفعات. أتمتة هذه العملية تُتيح للمشغِّلين ومبرمجي النظام التركيز على المهام الأكثر أهمية.

الموارد المحددة مسبقًا إدارة التطبيقات بسهولة أكبر دون القلق بشأن الموارد التابعة لكل تطبيق. تُتيح IBM CICS Batch Application Control لفريق تطوير التطبيقات تحديد جميع الموارد المتعلقة بكل تطبيق في مجموعات وقوائم تطبيقات. يمكنك أيضًا تقليل الوقت المطلوب لنوافذ الدُفعات الليلية أو إزالة الحاجة تمامًا إلى إيقاف مناطق CICS لمعالجة الدُفعات، ما يجعل تطبيقات CICS لديك أقرب إلى التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع.

واجهة إدارة ISPF إنشاء وصيانة معلومات حول الملفات والبرامج والمعاملات وقوائم البيانات العابرة (TD queues) في ملف التحكم VSAM KSDS لمنطقة CICS. تعمل واجهة ISPF مباشرةً على ملف التحكم CICS المستهدف. توفِّر ميزة المساعدة المدمجة عبر الإنترنت معلومات حول كيفية استخدام واجهة إدارة ISPF، ويمكن العثور على معلومات إضافية في دليل مستخدم CICS BAC، وخاصةً في الفصل السادس من الدليل.

أداة صيانة الملفات مكافئ دُفعات لواجهة إدارة ISPF، يمكنك تشغيل أداة صيانة ملفات CICS BAC كوظيفة دُفعات لإنشاء وصيانة المعلومات في ملف تحكم VSAM KSDS CICS BAC. يُتيح لك إصدار أوامر الإضافة والتحديث والعرض والحذف التي تعمل على محتويات ملف التحكم VSAM KSDS الخاص بـ CICS BAC. تتوفر معلومات إضافية في دليل مستخدم CICS BAC، ويمكن العثور على المزيد من التفاصيل في الفصل السابع من الدليل.

التحكم في المعالجة للمجموعات ذات الصلة إدارة مجموعات الموارد ذات الصلة بالإضافة إلى التحكم في موارد CICS الفردية. يمكنك معالجة جميع الموارد المستخدمة من قِبَل تطبيق معين في وقت واحد. يمكن لشخص واحد صيانة مجموعة التطبيقات، ويمكنك معالجة مجموعات متعددة بشكل جماعي باستخدام وظيفة قائمة التطبيقات.

أداة طلب الدُفعات التحكم في حالة موارد CICS عبر مناطق CICS متعددة باستخدام أداة طلب الدُفعات التي تعمل كجزء من مهمة دُفعات قياسية. باستخدام CICS Batch Application Control في مهام دُفعات متتالية وجدولة عدة مهام دُفعات طوال يوم العمل، يمكنك تحسين طريقة إدارة الموارد في بيئتك الخاصة.

القدرات المحسَّنة لمهام الدُفعات إدارة المهام الإدارية بما يتناسب مع أسلوبك المفضل في الإدارة. توفِّر CICS Batch Application Control طريقتين: واجهة إدارة عبر Interactive System Productivity Facility (ISPF) وأداة صيانة الملفات. في عملياتك اليومية، يمكنك استخدام عمليات الدُفعات المألوفة والأدوات المستندة إلى المحطة الطرفية.