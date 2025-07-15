خدمات مدارة متميزة مع دعم مخصص
يوفر الإصدار Premium من IBM Sterling® B2B Integration SaaS تكاملاً مُدارًا بالكامل بين الشركات (B2B)، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات التي تواجه نقصًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات، أو EDI، أو API، وتحتاج إلى دعم الخبراء لتأهيل المستخدمين الجدد وحل المشكلات.
مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. يمكنك الاتصال بسهولة بأي عدد من العملاء أو شركاء التداول الآخرين.
رؤى شاملة للبيانات على مستوى المستندات والمعاملات والأعمال.
التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
قدرات SaaS لدعم عمليات النشر المخصصة المدارة ذاتيًا والمدارة من قِبل IBM.
لتعزيز رضا الشركاء، نقدم اتفاقيات مستوى خدمة (SLA) موثوقة وخبراء تقنيين متخصصين يضمنون التكامل السلس، التأهيل السريع، والدعم الفوري لعملائك ومورديك وشركائك التجاريين.
ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.