تبسيط التكامل المعقد بين الشركات (B2B) من خلال الخدمات المُدارة بواسطة الخبراء

يوفر الإصدار Premium من IBM Sterling® B2B Integration SaaS تكاملاً مُدارًا بالكامل بين الشركات (B2B)، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات التي تواجه نقصًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات، أو EDI، أو API، وتحتاج إلى دعم الخبراء لتأهيل المستخدمين الجدد وحل المشكلات.

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الاتصال

مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. يمكنك الاتصال بسهولة بأي عدد من العملاء أو شركاء التداول الآخرين.
الرؤية

رؤى شاملة للبيانات على مستوى المستندات والمعاملات والأعمال.
إدارة الشركاء

التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
المرونة

قدرات SaaS لدعم عمليات النشر المخصصة المدارة ذاتيًا والمدارة من قِبل IBM.

تبسيط التكامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي​
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الميزات

لتعزيز رضا الشركاء، نقدم اتفاقيات مستوى خدمة (SLA) موثوقة وخبراء تقنيين متخصصين يضمنون التكامل السلس، التأهيل السريع، والدعم الفوري لعملائك ومورديك وشركائك التجاريين.

 مقارنة ميزات الإصدار والتسعير
امرأة فنية تتفحص الآلات
قيادة مخصصة لمشروع B2B

مدير مشروع متفانٍ، ذو خبرة في تكاملات B2B، يجري مراجعات منتظمة للمتطلبات والأعمال، ويقدم المشورة بشأن تحسين تكاملات B2B الخاصة بك. يدير جميع جوانب مشاريع B2B المجدولة، بما في ذلك الموارد، والتسليمات، والتبعيات، وتخفيف المخاطر، ورفع التقارير المرحلية.
مطور برامج يُجري عصفًا ذهنيًا على سبورة بيضاء
تكامل البيانات والتخطيط من قِبل الخبراء

يتعامل خبراء التخطيط في IBM مع جميع مهام تكامل البيانات والترجمة. يقومون بإدارة التغيير وحل المشكلات، مما يساعد على ضمان معالجة البيانات بسلاسة.
مجموعة متنوعة من الزملاء المحترفين يعملون معًا
المراقبة الاستباقية والتحسين

تدعم الخدمة بشكل استباقي عملية المعاملات، بما في ذلك مراقبة استكشاف مشكلات جودة البيانات وإصلاحها. كما يوفر مساعدة استباقية في تحسين عمليات EDI/API العالمية لإزالة العوائق.
امرأة تعمل في البيع بالتجزئة
دعم موسع للشركاء التجاريين

لا يقتصر دعم IBM على عملائنا الكرام، بل يمتد ليشمل جميع عملائكم وشركائكم التجاريين، مما يضمن لكم مساعدة شاملة.
امرأة فنية تتفحص الآلات
قيادة مخصصة لمشروع B2B

مدير مشروع متفانٍ، ذو خبرة في تكاملات B2B، يجري مراجعات منتظمة للمتطلبات والأعمال، ويقدم المشورة بشأن تحسين تكاملات B2B الخاصة بك. يدير جميع جوانب مشاريع B2B المجدولة، بما في ذلك الموارد، والتسليمات، والتبعيات، وتخفيف المخاطر، ورفع التقارير المرحلية.
مطور برامج يُجري عصفًا ذهنيًا على سبورة بيضاء
تكامل البيانات والتخطيط من قِبل الخبراء

يتعامل خبراء التخطيط في IBM مع جميع مهام تكامل البيانات والترجمة. يقومون بإدارة التغيير وحل المشكلات، مما يساعد على ضمان معالجة البيانات بسلاسة.
مجموعة متنوعة من الزملاء المحترفين يعملون معًا
المراقبة الاستباقية والتحسين

تدعم الخدمة بشكل استباقي عملية المعاملات، بما في ذلك مراقبة استكشاف مشكلات جودة البيانات وإصلاحها. كما يوفر مساعدة استباقية في تحسين عمليات EDI/API العالمية لإزالة العوائق.
امرأة تعمل في البيع بالتجزئة
دعم موسع للشركاء التجاريين

لا يقتصر دعم IBM على عملائنا الكرام، بل يمتد ليشمل جميع عملائكم وشركائكم التجاريين، مما يضمن لكم مساعدة شاملة.
حفارة على التل
دراسة حالة تسريع التداول بين الشركات (B2B) في مجموعة Formica اكتشف كيف قامت Formica Group بتسريع تداول B2B باستخدام رؤى المعاملات في الوقت الفعلي. اقرأ دراسة الحالة
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ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.

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