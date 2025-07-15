يوفر الإصدار Premium من IBM Sterling® B2B Integration SaaS تكاملاً مُدارًا بالكامل بين الشركات (B2B)، مما يجعله مثاليًا للمؤسسات التي تواجه نقصًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات، أو EDI، أو API، وتحتاج إلى دعم الخبراء لتأهيل المستخدمين الجدد وحل المشكلات.