ندوة الإنترنت احصل على قدر أكبر من التحكم والرؤية في خدمات الذكاء الاصطناعي مع بوابة الذكاء الاصطناعي استكشف بوابة الذكاء الاصطناعي وانظر كيف تتناسب مع API Management الخاص بك والذكاء الاصطناعي الاستراتيجيات. استعرض عرضًا توضيحيًا لبوابة الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوفرة في IBM API Connect وتعرف على كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية من خلال تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي الجديد بشكل أسرع وأكثر مسؤولية على الذكاء الاصطناعي العام, مع تزويد قادة الأعمال بالحوكمة والامتثال وإدارة التكاليف المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي للجهات الخارجية.

ندوة الإنترنت أحدث اتجاهات وممارسات واجهة برمجة التطبيقات: الرؤى من ® IBM و Gartner تعرّف على التحولات الأخيرة في كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها، وكيف تستجيب مجموعة IBM لهذه الاتجاهات من خلال الابتكار الجديد للمنتجات والشراكات التي تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.

ندوة الإنترنت اختبار واجهة برمجة التطبيقات: تحسين جودة واجهة برمجة التطبيقات واتساقها وإنتاجية المطورين اكتشف كيفية تقديم واجهات برمجة تطبيقات أعلى جودة وأكثر موثوقية مع التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة؛ وتعلم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط وتسريع اختبار واجهة برمجة التطبيقات أثناء دورة حياة التصميم والإنتاج.

ندوة الإنترنت أمن واجهة برمجة التطبيقات حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من التهديدات المتطورة عرض توضيحي حول كيفية تطبيق الأتمتة والتعلم الآلي لتحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المُدارة والتي يحتمل أن تكون غير آمنة، وتقييم واجهات برمجة التطبيقات بحثاً عن التهيئة الخاطئة والثغرات الأمنية وحظر حركة المرور الضارة في الوقت الفعلي.

ندوة الإنترنت مؤشرات الأداء الرئيسية لواجهات برمجة التطبيقات: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع التحليلات الشاملة تعرّف على كيفية استخدام ما قبل البناء قبل لوحة المعلومات للاستفادة بسهولة من بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك للحصول على معارف حول سلامة النظام بشكل عام وتحسين واجهة برمجة التطبيقات. تحليل الجوانب الفنية لتحسين واجهة برمجة التطبيقات (API) وتأثير المعلومات على الأعمال التجارية مثل تحديد العملاء الذين يستخدمونها ومقدار الإيرادات التي يحققونها. اكتشف أسبابًا لمشكلات محددة مثل واجهة برمجة التطبيقات (API) زمن الانتقال والأخطاء.

ندوة الإنترنت إشراك مجتمع API الخاص بك: أفضل الممارسات حول بوابة المطورين تعرّف على كيفية الحصول على قيمة أكبر من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال إتاحتها بسهولة للمطورين الداخليين والخارجيين. ثم قم ببناء بوابة المطور ذات العلامة التجارية مع التهيئة السريعة واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى مجتمع للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.