اكتساب قوى GraphQL الخارقة. تعرّف على كيفية استخدام IBM API Connect Essentials لتوجيهات المخطط لمنحك سرعة استثنائية. إذا كنت لا تستخدم التوجيهات حاليًا، اطلع على كيفية استخدام أداة ®Power هذه لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL دون كتابة تعليمات برمجية.
على الرغم من تزايد شعبية GraphQL، فقد ظهرت العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات حولها، مما أدى إلى حدوث ارتباك بين المطورين ومتبني التقنية. اطلع على أمثلة من العالم الحقيقي، وأفضل الممارسات، والأساطير التي تم فضحها لفهم القدرات والفوائد الحقيقية ل GraphQL.
IBM API Connect Essentials تتفوق في دعم النمط الواجهة الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية (BFF)، حيث يكون لكل واجهة أمامية واجهة خلفية خاصة بواجهة برمجة التطبيقات. انضم إلى مناقشة معمارية حول نمط BFF وعرض توضيحي مباشر حول كيفية تبسيط عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات.
استكشف بوابة الذكاء الاصطناعي وانظر كيف تتناسب مع API Management الخاص بك والذكاء الاصطناعي الاستراتيجيات. استعرض عرضًا توضيحيًا لبوابة الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوفرة في IBM API Connect وتعرف على كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية من خلال تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي الجديد بشكل أسرع وأكثر مسؤولية على الذكاء الاصطناعي العام, مع تزويد قادة الأعمال بالحوكمة والامتثال وإدارة التكاليف المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي للجهات الخارجية.
تعرّف على التحولات الأخيرة في كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها، وكيف تستجيب مجموعة IBM لهذه الاتجاهات من خلال الابتكار الجديد للمنتجات والشراكات التي تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.
اكتشف كيفية تقديم واجهات برمجة تطبيقات أعلى جودة وأكثر موثوقية مع التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة؛ وتعلم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط وتسريع اختبار واجهة برمجة التطبيقات أثناء دورة حياة التصميم والإنتاج.
عرض توضيحي حول كيفية تطبيق الأتمتة والتعلم الآلي لتحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المُدارة والتي يحتمل أن تكون غير آمنة، وتقييم واجهات برمجة التطبيقات بحثاً عن التهيئة الخاطئة والثغرات الأمنية وحظر حركة المرور الضارة في الوقت الفعلي.
تعرّف على كيفية استخدام ما قبل البناء قبل لوحة المعلومات للاستفادة بسهولة من بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك للحصول على معارف حول سلامة النظام بشكل عام وتحسين واجهة برمجة التطبيقات. تحليل الجوانب الفنية لتحسين واجهة برمجة التطبيقات (API) وتأثير المعلومات على الأعمال التجارية مثل تحديد العملاء الذين يستخدمونها ومقدار الإيرادات التي يحققونها. اكتشف أسبابًا لمشكلات محددة مثل واجهة برمجة التطبيقات (API) زمن الانتقال والأخطاء.
تعرّف على كيفية الحصول على قيمة أكبر من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال إتاحتها بسهولة للمطورين الداخليين والخارجيين. ثم قم ببناء بوابة المطور ذات العلامة التجارية مع التهيئة السريعة واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى مجتمع للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.
ستتعرف في هذه الجلسة على ماهية الحوكمة في مجال واجهة برمجة التطبيقات، وما الذي يحدث بدون تكنولوجيا المعلومات وكيف يمكن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات دون عناء باستخدام API Connect.