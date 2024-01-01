API Connect ندوة الإنترنت
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ندوة GraphQL ندوة الإنترنت
الخميس، 13 يونيو 2024 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8:30 مساءً آسيا/كولكاتا) تحقيق سرعة فائقة في تطوير واجهة برمجة GraphQL مع توجيهات المخطط

اكتساب قوى GraphQL الخارقة. تعرّف على كيفية استخدام IBM API Connect Essentials لتوجيهات المخطط لمنحك سرعة استثنائية. إذا كنت لا تستخدم التوجيهات حاليًا، اطلع على كيفية استخدام أداة ®Power هذه لإنشاء واجهات برمجة تطبيقات GraphQL دون كتابة تعليمات برمجية.

اشترك في ندوة الإنترنت إزالة الغموض عن لغة GraphQL: استكشاف الحقيقة وراء الأساطير

على الرغم من تزايد شعبية GraphQL، فقد ظهرت العديد من المفاهيم الخاطئة والخرافات حولها، مما أدى إلى حدوث ارتباك بين المطورين ومتبني التقنية. اطلع على أمثلة من العالم الحقيقي، وأفضل الممارسات، والأساطير التي تم فضحها لفهم القدرات والفوائد الحقيقية ل GraphQL.

اشترك في ندوة الإنترنت إتقان الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية: تطوير تطوير واجهة برمجة GraphQL انسيابي واجهة برمجة التطبيقات

IBM API Connect Essentials تتفوق في دعم النمط الواجهة الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية (BFF)، حيث يكون لكل واجهة أمامية واجهة خلفية خاصة بواجهة برمجة التطبيقات. انضم إلى مناقشة معمارية حول نمط BFF وعرض توضيحي مباشر حول كيفية تبسيط عملية تطوير واجهة برمجة التطبيقات.

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API Management ندوة الإنترنت احصل على قدر أكبر من التحكم والرؤية في خدمات الذكاء الاصطناعي مع بوابة الذكاء الاصطناعي

استكشف بوابة الذكاء الاصطناعي وانظر كيف تتناسب مع API Management الخاص بك والذكاء الاصطناعي الاستراتيجيات. استعرض عرضًا توضيحيًا لبوابة الذكاء الاصطناعي الجديدة المتوفرة في IBM API Connect وتعرف على كيفية تعزيز تكنولوجيا المعلومات المعلوماتية من خلال تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي الجديد بشكل أسرع وأكثر مسؤولية على الذكاء الاصطناعي العام, مع تزويد قادة الأعمال بالحوكمة والامتثال وإدارة التكاليف المتعلقة بخدمات الذكاء الاصطناعي للجهات الخارجية.

 أحدث اتجاهات وممارسات واجهة برمجة التطبيقات: الرؤى من ® IBM و Gartner

تعرّف على التحولات الأخيرة في كيفية إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها، وكيف تستجيب مجموعة IBM لهذه الاتجاهات من خلال الابتكار الجديد للمنتجات والشراكات التي تساعد العملاء على تحقيق أقصى استفادة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.

اختبار واجهة برمجة التطبيقات: تحسين جودة واجهة برمجة التطبيقات واتساقها وإنتاجية المطورين

اكتشف كيفية تقديم واجهات برمجة تطبيقات أعلى جودة وأكثر موثوقية مع التكيف مع متطلبات الأعمال المتغيرة؛ وتعلم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتبسيط وتسريع اختبار واجهة برمجة التطبيقات أثناء دورة حياة التصميم والإنتاج.

 أمن واجهة برمجة التطبيقات حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من التهديدات المتطورة

عرض توضيحي حول كيفية تطبيق الأتمتة والتعلم الآلي لتحديد واجهات برمجة التطبيقات غير المُدارة والتي يحتمل أن تكون غير آمنة، وتقييم واجهات برمجة التطبيقات بحثاً عن التهيئة الخاطئة والثغرات الأمنية وحظر حركة المرور الضارة في الوقت الفعلي.

 مؤشرات الأداء الرئيسية لواجهات برمجة التطبيقات: احصل على رؤية في الوقت الفعلي لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك مع التحليلات الشاملة

تعرّف على كيفية استخدام ما قبل البناء قبل لوحة المعلومات للاستفادة بسهولة من بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك للحصول على معارف حول سلامة النظام بشكل عام وتحسين واجهة برمجة التطبيقات. تحليل الجوانب الفنية لتحسين واجهة برمجة التطبيقات (API) وتأثير المعلومات على الأعمال التجارية مثل تحديد العملاء الذين يستخدمونها ومقدار الإيرادات التي يحققونها. اكتشف أسبابًا لمشكلات محددة مثل واجهة برمجة التطبيقات (API) زمن الانتقال والأخطاء.

 إشراك مجتمع API الخاص بك: أفضل الممارسات حول بوابة المطورين

تعرّف على كيفية الحصول على قيمة أكبر من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال إتاحتها بسهولة للمطورين الداخليين والخارجيين. ثم قم ببناء بوابة المطور ذات العلامة التجارية مع التهيئة السريعة واكتشاف واجهة برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى مجتمع للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.

 تصميم المعايير وتطبيقها عبر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك من خلال حوكمة IBM API Connect

ستتعرف في هذه الجلسة على ماهية الحوكمة في مجال واجهة برمجة التطبيقات، وما الذي يحدث بدون تكنولوجيا المعلومات وكيف يمكن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات دون عناء باستخدام API Connect.
المراجعات
البدء في البدء IBM API Connect

تحكم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات API الخاص بك مع دفع واجهة برمجة التطبيقات الاستراتيجية الخاصة بك إلى الأمام. 

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