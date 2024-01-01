مكتب دعم شركاء IBM

معلومات الاتصال في الدولة والمنطقة
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جميع أنحاء العالم
+49 70 3428 72292
الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوروندي، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج (كوت ديفوار)، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، مولدوفا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا
+49 70 3428 72292
سان تومي وبرينسيبي
0800-707-4837
السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال
+49 70 3428 72292
جنوب أفريقيا
+27-113027248
جنوب السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، الصحراء الغربية، زامبيا، زيمبابوي
001-800-011-894
الدولة
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أستراليا
1-800-161-202
الصين
8009151019
هونغ كونغ
800-930-104
الهند
1-800-833-3621
كوريا
0079-8862-1048
ماكاو
0800-104
ماليزيا
1800812077
نيوزيلندا
0800878118
الفلبين
180018610016
تايوان
0080-1863-167
تايلاند
001-800-011-894
سنغافورة
800-8-600-066
الدولة
معلومات التواصل
جميع أنحاء العالم
+49 70 3428 72292
ألبانيا، أندورا
+49 70 3428 72292
أرمينيا
1-800-426-9990
النمسا
01-211457170
أذربيجان، بيلاروسيا
+49 70 3428 72292
بلجيكا
02 339 35 35
إقليم برمودا
800 426 9990
البحرين، البوسنة، جزيرة بوفيت، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك
+49 70 3428 72292
الدنمارك
45243277
إستونيا، جزر فارو
+49 70 3428 72292
فنلندا
09 45 96 400
فرنسا
158753250
غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، الأقاليم الجنوبية الفرنسية، ألمانيا، جورجيا، جبل طارق
+49 70 3428 72292
اليونان
+302106881132
غرينلاند، غوادلوب، الهرسك، الكرسي الرسولي (مدينة الفاتيكان)، المجر، آيسلندا
+49 70 3428 72292
أيرلندا
01 815 9597
إيطاليا
02 7031 6105
لاتفيا، ليختنشتاين
+49 70 3428 72292
لوكسمبورج
298 977 5065
مقدونيا، مالطا، مارتينيك، مايوت، موناكو، الجبل الأسود، كاليدونيا الجديدة
+49 70 3428 72292
هولندا
020 513 5155
النرويج
0 66998457
بولندا
+48326625031
البرتغال
+351214250074
ريونيون
1-800-426-9990
رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا
+49 70 3428 72292
إسبانيا
901 200 700
سان بيير وميكلون
+49 70 3428 72292
السويد
08 793 5008
سويسرا
0 583330995
تركيا
+902123171020
أوكرانيا
+49 70 3428 72292
المملكة المتحدة
2392282373
واليس وفوتونا
+49 70 3428 72292
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الأرجنتين
0800-666-0705
البرازيل
0800 707 4837
شيلي
1230-020-0500
الإكوادور
1-800-000-281
المكسيك
01-800-681-8110
بيرو
0800-53293
فنزويلا
0-800-100-4658
الدولة
معلومات التواصل
جميع أنحاء العالم
+49 70 3428 72292
أفغانستان، أذربيجان، البحرين، العراق
+49 70 3428 72292
إسرائيل
+97239165070
الأردن، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، اليمن
+49 70 3428 72292