تُمكن ميزة IBM Maximo Condition Insight، وهي قدرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن IBM Maximo Application Suite، المؤسسات ذات الأصول المكثفة من الحصول على رؤى فورية وقابلة للتفسير لدعم الصيانة القائمة على الحالة (CBM).

يساعد هذا الابتكار العملاء على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى الصيانة الإلزامية، ما يبسط التعقيد ويسرع صناعة القرار من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل.