إن الحفاظ على الأداء الأصلي في ذروة الذروة عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. يمكن أن يساعدك نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل وجدولة العمالة وإدارة المواد. ولكن مع زيادة ذكاء برنامج إدارة الصيانة الأصلية، يجب أن يقوم برنامج إدارة الصيانة بأكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. كما يجب أن تتخذ تكنولوجيا المعلومات أيضًا إجراءات تنبؤية ووقائية.
مع مزيج قوي من المعلومات اإلصطناعيـــة األساسية من إنترنت الأشياء (IOT) التحليلات والذكاء الاصطناعي، Maximo Application Suite يمكن أن يمدد دورات حياة الأصل، ويتحكم في التكاليف، ويساعدك على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في السكك الحديدية في شركة سكك الحديد في سكة الحديد لوحة المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بسهولة.
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قلل من الهدر من خلال توسيع نطاق تاريخ كل من الصيانة الصيانة الأصلية وتقليل الرحلات غير المخطط لها واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في الصيانة.
استخدم ®Maximo القدرات التنبؤية لزيادة الإنتاجية وتقليل فترة التعطل.
قم بربط إدارة الصيانة بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، وإدارة رأس المال البشري، والأنظمة المالية للحفاظ على مواءمة المؤسسة.
وقع اختيار شركة مطارات الرياض على ®ماكسيمو لتحديث الصيانة وتحويل مطار الملك خالد إلى بوابة عرض للمملكة العربية السعودية.
قامت شركة Hub ®Power Company Limited بتقليل الموافقة على إدارة التغيير، وتسريع التدفق النقدي، والتحقيق في حوادث أقل بنسبة 20% باستخدام ®IBM Maximo for Oil and Gas.
قامت شركة بروس ®Power بتحسين موثوقية وكفاءة وسلامة نظام إدارة المعلومات التكنولوجية المعلوماتية المعلوماتية المعلوماتية نظام إدارة تراث الصيانة مع IBM Maximo for Nuclear Power.
عزز مطار نيس كوت دازور الكفاءة والتحكم في التأثير البيئي من خلال تحسين نظم المعلومات في مطار نيس كوت دازور.
يمكنك تبسيط عمليات الفحص من خلال عمليات الفحص السلسة والآلية الأصلية، التي تعتمد على البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي.
تمكين فرق العمليات والجودة وفرق الجودة وفرق الصيانة من خلال مراقبة الأصول بعد السلامة والأصل الصيانة والتنبيد التي يقودها الذكاء الاصطناعي.
يبث الاستدثامة في إدارة الأصول الخاصة بك عن طريق تسخير ®قوة البيانات والذكاء الاصطناعي مع IBM® Maximo® Application Suite.