إن الحفاظ على الأداء الأصلي في ذروة الذروة عملية معقدة لا تنتهي أبدًا. يمكن أن يساعدك نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) من خلال أتمتة أوامر العمل وسير العمل وجدولة العمالة وإدارة المواد. ولكن مع زيادة ذكاء برنامج إدارة الصيانة الأصلية، يجب أن يقوم برنامج إدارة الصيانة بأكثر من مجرد التفاعل مع الأحداث. كما يجب أن تتخذ تكنولوجيا المعلومات أيضًا إجراءات تنبؤية ووقائية.

مع مزيج قوي من المعلومات اإلصطناعيـــة األساسية من إنترنت الأشياء (IOT) التحليلات والذكاء الاصطناعي، Maximo Application Suite يمكن أن يمدد دورات حياة الأصل، ويتحكم في التكاليف، ويساعدك على تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. في هذا العرض التوضيحي القصير، يمكنك أن ترى كيف يستخدم مدير الصيانة في السكك الحديدية في شركة سكك الحديد في سكة الحديد لوحة المعلومات المعدة مسبقًا لتخطيط أنشطة فريقه بسهولة.