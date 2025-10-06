الإعلان عن DataPower Nano Gateway وAPI Developer Studio: خطوتان كبيرتان نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والموجَّه للمطورين.

تُعَد API Connect منصتنا القائمة على الوكلاء لإدارة واجهات برمجة التطبيقات من البداية إلى النهاية، تساعد الفِرَق على إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها عبر البيئات الهجينة، مع دعم الذكاء الاصطناعي خلال دورة حياتها.
تسعى المؤسسات إلى التحديث بسرعة مع إثبات عائد استثمار واضح من الذكاء الاصطناعي. وتأتي واجهات برمجة التطبيقات في قلب هذا الواقع، فهي الرابط بين التطبيقات والبيانات والوكلاء في الاتصال والحوكمة والتوسع.
اليوم، يسرّنا تقديم ميزتين جديدتين تقرِّبان هذه الرؤية لمطوري واجهات برمجة التطبيقات والمهندسين المعماريين والقادة التقنيين.
نقدِّم هذه التطورات ضمن API Connect، وتصبح أكثر قوة عند استخدامها في سياق IBM webMethods Hybrid Integration، إذ توفِّر حوكمة موحَّدة وذكاءً اصطناعيًا موجَّهًا يعزِّز تجربة التطوير والتشغيل على حد سواء.
يواصِل محللو الصناعة التأكيد على السرعة الكبيرة في توسُّع نطاق البرمجيات، وعلى الدور المحوري الذي تؤديه منصات واجهات برمجة التطبيقات في هذا النمو. أشارت شركة Forrester إلى إدارة واجهات برمجة التطبيقات كقدرة أساسية في أحدث تقييم لها ضمن تقرير Wave، ما يعكس الدور الاستراتيجي لهذه الفئة بالنسبة للمؤسسات. كما تُشير IDC إلى الارتفاع الهائل في وتيرة تطوير التطبيقات الحديثة (مع دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المعادلة)، ما يُنبئ بانتشار واسع للتطبيقات وواجهات البرمجة خلال السنوات القليلة القادمة.
تُسهم وتيرة هذا النمو في توفير فرص كبيرة، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر. مع تزايد أعداد واجهات برمجة التطبيقات وانتشارها، يواجه المطورون تعقيدات متصاعدة، وتجد المؤسسات صعوبة في الحفاظ على الابتكار ضمن إطار آمن ومحكوم. في ظل هذا الواقع، سيتفوّق أولئك الذين عملوا على تبسيط سير عمل المطورين، وضمان الأمن والحوكمة بشكل افتراضي، وتحقيق التوسع بثقة عبر البيئات الهجينة. وهذا بالضبط ما تعالجه الإعلانات التالية.
تُعَد DataPower Nano Gateway بوابة من الجيل التالي مصممة لأعباء العمل الحديثة وسحابية الأصل. تعمل إلى جانب تطبيقاتك، ما يمنح المطورين تحكمًا مباشرًا في حركة مرور واجهات برمجة التطبيقات والأمان والسياسات عند حدود الخدمة؛ لتمكينهم من العمل بسرعة دون انتظار الفِرَق المركزية.
لقد زوَّدنا المؤسسات بالفعل ببوابات قوية: بوابة Federated API Gateway التي توفِّر رؤية شاملة وحوكمة متسقة لجميع واجهات البرمجة أينما كانت تعمل، ما يمكِّن المؤسسات من توسيع نطاق الابتكار بثقة. كما قدَّمنا بوابة AI Gateway التي تُتيح تحكمًا مركزيًا بواجهات برمجة الذكاء الاصطناعي، لتمكين قرارات أكثر ذكاءً وتسريع تحقيق النتائج للأعمال.
والآن، نطرح DataPower Nano Gateway التي توفِّر بيئات تشغيل خفيفة الوزن تُنشر على مستوى منتج واجهة البرمجة لتوفير مقياس دقيق وعزل للأعطال، مع بصمة صغيرة وزمن بدء سريع يدعمان التوسع التلقائي وتحمُّل الأخطاء.
يخبرنا عملاء النسخة التجريبية بأن DataPower Nano Gateway "سهلة الاستخدام وسريعة وجاهزة للسحابة"، وهي بالضبط التجربة التي يتوقعها المطورون.
في عمليات التحقق الداخلية، تُظهر DataPower Nano Gateway زمن بدء تشغيل بمستوى المللي ثانية، وزمن استجابة بحجم أرقام أحادية من المللي ثانية، وبصمة حجمها يُقاس بعشرات الميجابايتات، وهو المزيج المثالي للخدمات عالية الإنتاجية والمتجاورة.
قال أحد المستخدمين الرئيسيين لواجهات البرمجة: "نحن بحاجة إلى إدارة واجهات برمجة تطبيقات تكون آمنة وقابلة للتوسع، ولا تبطئ عملنا. تمنحنا التحكم دون الفوضى"، وهو رأي تم تأكيده مرارًا في محادثاتنا الميدانية.
استخدِم DataPower Nano Gateway لحماية التطبيقات الأحادية أو الخدمات الدقيقة، ولتقليل تأثيرات "الجيران المزعجين" عبر عزل حركة المرور بالقرب من عبء العمل.
يوحِّد API Developer Studio إنشاء واجهات برمجة التطبيقات والسياسات والاختبارات، كلها مُدارة ككود؛ لتحقيق السرعة والتناسق والتعاون. تم تصميمه ليُلبي احتياجات المطورين أينما كانوا (تطبيق الويب أو سطح المكتب أو إضافة IDE)، مع الحفاظ على الحوكمة متاحة بسهولة.
كثيرًا ما نجد أن تصميم واجهات البرمجة وتكوين السياسات والاختبارات تتم في أدوات منفصلة. وهذا يعني التبديل بين السياقات وتسليم المهام والانحراف عن المعايير. مع API Developer Studio، يمكنك الحصول على ملكية شاملة من البداية للنهاية في تجربة واحدة -عرض بصري أو كود- مع التحكم بالإصدارات ومسارات CI/CD منذ البداية.
تؤكِّد ردود العملاء في النسخة التجريبية الخاصة على صحة اتجاهنا، ما يسلِّط الضوء على قوة سير العمل الموحَّد ومرونة إدارة كل شيء ككود.
يشكِّل الجمع بين DataPower Nano Gateway وAPI Developer Studio في API Connect تحوُّلًا في نموذج عمل فِرَق واجهات برمجة التطبيقات.
يُعَد تمكين الذكاء الاصطناعي الوكيل محورًا رئيسيًا في IBM webMethods Hybrid Integration، بما في ذلك بناء بوابات الذكاء الاصطناعي وتسريع إدارة دورة حياة MCP والاستفادة من تقنيات IBM مثل watsonx. اكتشِف المزيد عن بعض هذه التطورات الأخيرة هنا.
نحن فخورون بالإعلان عن فوز API Connect بجائزة مبتكر العام في جوائز API لعام 2025، ضمن فعالية API World، تقديرًا للإنجازات الرائدة في مجال واجهات البرمجة والخدمات المصغرة.
هل أنت مستعد لاكتشاف DataPower Nano Gateway وAPI Developer Studio في API Connect؟