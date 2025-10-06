الإعلان عن DataPower Nano Gateway وAPI Developer Studio: خطوتان كبيرتان نحو مستقبل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والموجَّه للمطورين.

تسعى المؤسسات إلى التحديث بسرعة مع إثبات عائد استثمار واضح من الذكاء الاصطناعي. وتأتي واجهات برمجة التطبيقات في قلب هذا الواقع، فهي الرابط بين التطبيقات والبيانات والوكلاء في الاتصال والحوكمة والتوسع.

اليوم، يسرّنا تقديم ميزتين جديدتين تقرِّبان هذه الرؤية لمطوري واجهات برمجة التطبيقات والمهندسين المعماريين والقادة التقنيين.

DataPower Nano Gateway: بوابة خفيفة جدًا على مستوى التطبيقات، تبدأ بسرعة وتعمل بكفاءة وتمنح المطورين تحكمًا دقيقًا قائمًا على السياسات مباشرةً حيث تعمل خدماتهم. API Developer Studio: أداة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلتقي بمطوري واجهات برمجة التطبيقات في بيئة عملهم لإنشاء مشاريع واجهات البرمجة وإدارتها وتأمينها ومشاركتها.

نقدِّم هذه التطورات ضمن API Connect، وتصبح أكثر قوة عند استخدامها في سياق IBM webMethods Hybrid Integration، إذ توفِّر حوكمة موحَّدة وذكاءً اصطناعيًا موجَّهًا يعزِّز تجربة التطوير والتشغيل على حد سواء.