توسيع نطاق IBM Cloud Pak for Integration (CP4I): تمكين الإدارة السلسة للشركاء وعمليات نقل الملفات الآلية والآمنة

الذكاء الاصطناعي أتمتة الأعمال أتمتة تكنولوجيا المعلومات

27 مارس 2025

مؤلف

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration

في حين أن التحول الرقمي قد ساهم في تسريع الابتكار، إلا أن ذلك قد جاء على حساب زيادة تعقيد التكامل. فالتقنيات نفسها التي تدفع التقدم يمكن أن تساهم أيضًا بشكل غير مقصود في تفتيت العمليات، وزيادة الفجوات، والمخاطر الأمنية ومخاطر الامتثال، والأهم من ذلك، فرص الأعمال الضائعة. ومع ما تشهده رؤية الأعمال المرنة الآن من انفجار في المعاملات بين الأعمال (B2B) ونقل الملفات -والتي تعززها الذكاء الاصطناعي- هل أنتم مستعدون للتحديات القادمة؟

استكشاف إمكانات CP4I: الآن محسَّنة بقدرات B2B وMFT 

لا تزال العديد من الأعمال اليوم تواجه صعوبة في التعامل مع العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء وغير الآمنة في المعاملات بين الأعمال، ما يعوق التعاون، ويزيد التكاليف، ويعرضها لمخاطر أمنية، ويؤدي هذا إلى تأخير المعاملات، وفقدان الإيرادات، وتدمير العلاقات. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تعتمد المؤسسات على طرق غير آمنة وغير موثوق بها وغير متوافقة لتبادل الملفات، ما يقلل من مرونة الأعمال ويضعف التعاون مع شركاء الأعمال وحتى مع أجزاء أخرى من عملهم.

يُسعدنا أن نقدِّم أحدث التحسينات والإضافات في CP4I، والتي تتميز الآن بقدرات قوية في مجال المعاملات بين الأعمال (B2B) ونقل الملفات المُدارة (MFT)، والتي أصبحت متاحة بشكل عام في 26 مارس 2025. تم تصميم هذه التحديثات لتمكين إدارة الشركاء بشكل سلس ونقل الملفات بشكل آمن وآلي - دون التأثير في عمليات التكامل الحالية لديك. توسع هذه الميزات الجديدة قدرات التكامل الخاصة بك للمساعدة على تبسيط العمليات، وتقليل العمليات اليدوية، وتعزيز التعاون وضمان الامتثال، مع الحفاظ على أمان وكفاءة بيئة التكنولوجيا الخاصة بك.

السمات الرئيسية

 
  • تسريع الوقت لتحقيق القيمة مع تبسيط عملية الانضمام للشركاء التجاريين: من خلال الواجهة الأكثر انسيابية وأتمتة عمليات سير العمل، يمكنك إنشاء وإدارة علاقات الشركاء بسرعة، ما يقلل من وقت الإعداد والعبء التشغيلي.
  • أتمتة وتأمين وتبسيط عمليات نقل الملفات مع قابلية التوسع والتحكم: توفر قدرات MFT الخاصة بنا رؤية فائقة وتحكمًا في عمليات نقل الملفات، ما يسمح بتتبُّع الملفات في الوقت الفعلي، وإشعارات فورية حول حالة النقل، وإدارة سهلة لسياسات الاحتفاظ بالملف لتقليل الأخطاء وتسريع عمليات نقل الملفات.
  • حماية بياناتك بأمان وامتثال من فئة المؤسسات: من خلال التشفير المتقدم، والتحكم في الوصول، ومسارات التدقيق، تحافظ مؤسستك على الامتثال التنظيمي مع حماية البيانات الحساسة.
  • أطلِق العنان للإمكانات الكاملة لعملك: تم تصميم CP4I لتحقيق أعلى أداء وقابلية للتوسع، ما يضمن قدرتك على إدارة الأحجام المتزايدة من المعاملات والتكامل دون فترات تعطل أو عوائق للأداء.

اكتشِف CP4I أثناء العمل

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