اكتشِف "الصندوق الأسود" للذكاء الاصطناعي مع IBM Granite. إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بكل ثقة.
يتطلب الذكاء الاصطناعي المؤسسي مستوى من الثقة يواكب متطلبات المؤسسات. ومع وجود بعض النماذج التي تم تدريبها على بيانات مقرصنة أو التي تنتج مخرجات متحيزة، يصبح من السهل إدراك أهمية ذلك. تم تصميم نماذج IBM® Granite بحيث يكون الأمان والسلامة والحوكمة في صميمها، بما يمنحكم الثقة لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول.
تم بناء نماذج Granite من الأساس لتوفير نشر آمن على مستوى المؤسسات.
تتضمن نماذج اللغة Granite توقيعات تشفيرية للتحقق من مصدر نماذج IBM، كما تخضع لاختبارات الفريق الأحمر أحادية الجولة ومتعددة الجولات التكيفية بالاستفادة من إطار الفريق الأحمر مفتوح المصدر، ARES، من IBM Research.
تتوافق نماذج اللغة Granite مع سياسة للسلامة وتصنيف للمخاطر، وتتفوق على النماذج المماثلة عبر معايير السلامة الأساسية. كما أتاحت IBM نماذج Guardian الخاصة بها كمصدر مفتوح بوصفها ضوابط وقائية، إلى جانب أدوات سياسات للسلامة وإطار ARES لاختبارات الفريق الأحمر لدعم مجتمع المصادر المفتوحة.
تتَّبع نماذج Granite سياسات قوية لحوكمة النماذج والبيانات، مع تتبُّع البيانات الوصفية واستيفاء المتطلبات القانونية والأخلاقية. يحمل Granite AI Management System (AIMS) الخاص بنماذج اللغة Granite اعتماد ISO 42001. تم بناء Granite من الأساس ليتوافق مع الامتثال والأمان ومهام سير العمل المؤسسية.
النشر في أي وقت وأي مكان ولأي عبء عمل أصلي للذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى ميزات السلامة والأمان القوية المدمجة أصلًا في نماذج Granite، يضيف Granite Guardian طبقة من الضوابط الوقائية المتخصصة. تكتشف نماذج الضوابط الوقائية المخاطر في المطالبات والاستجابات الصادرة عن أي نموذج ذكاء اصطناعي، ما يساعد على ضمان نشر آمن ومسؤول.
اكتشاف وتخفيف الهلوسة والمحتوى الضار والتحيز ومحاولات كسر حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومشكلات جودة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ودقته عبر المطالبات والاستجابات ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء.
تشغل نماذج Granite Guardian ستة من المراكز العشرة الأولى في قائمة المتصدرين في GuardBench، الذي يقيس مدى قدرة نماذج الضوابط الوقائية على اكتشاف المحتوى الضار والمحتوى الناتج عن الهلوسة، إلى جانب محاولات تجاوز ضوابط السلامة.
في IBM، لا نكتفي بالبناء بمسؤولية باستخدام IBM Granite، بل نتيح أيضًا النماذج والأدوات والأصول التي نستخدمها كمصدر مفتوح لدعم الابتكار المسؤول والمفتوح المصدر في الذكاء الاصطناعي.
نحن لا نؤمِّن الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الآخرين. تعمل IBM عن كثب مع خبراء ومؤسسات رائدة لاختبار سلامة وأمان Granite والتحقق منهما وتعزيزهما بصورة مستمرة.
برنامج شامل لمكافآت اكتشاف الثغرات يقدِّم مكافآت تصل إلى 100,000 دولار أمريكي للاكتشافات المعتمدة من أكبر مجتمع عالمي للقراصنة الأخلاقيين.
جولات الفريق الأحمر المتقدمة تحاكي سيناريوهات هجوم واقعية لتعزيز متانة نماذج Granite ومرونتها وسلامتها.
يمنع تعرُّض نماذج Granite للتأثر بشبكات الدعاية التي تديرها بعض الحكومات المعادية، بالاعتماد على مجموعة فرعية من تدفق البيانات العالمي للمواقع غير الموثوق بها من NewsGuard.
تأسس AI Alliance بالشراكة مع Meta، ويضم اليوم أكثر من 140 مؤسسة، ويدفع عجلة الابتكار المفتوح في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز المقاربات المجتمعية لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.