SXiQ، إحدى شركات IBM

تواصِل IBM Consulting توسيع خبرتها في الحوسبة الهجينة ومتعددة السحابات من خلال استحواذها على SXiQ وشركات استشارات سحابية رائدة أخرى مثل BoxBoat و Taos و Nordcloud. شركة SXiQ هي شركة أسترالية لخدمات التحول الرقمي تقع في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا.
قامت بعض أكبر الشركات في أستراليا بتكليف فريق SXiQ لتنفيذ برامج الهجرة والتحديث السحابي الأكثر تعقيدًا وحيوية لها. تمنح SXiQ العملاء القدرة على الاستفادة من الفوائد التقنية والتجارية الهائلة للسحابة، بحيث يمكنهم دفع الابتكار بسرعة أكبر، واكتساب رؤى أذكى، وإحداث تغييرات في صناعاتهم بطرق لم يتخيلوها من قبل.
من المتوقع أن يعزِّز الاستحواذ على السحابة الأسترالية قدرات قسم خدمات السحابة الهجينة في IBM Consulting في تحديث التطبيقات والبنية التحتية للتكنولوجيا عبر العديد من الصناعات في أستراليا ونيوزيلندا، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع العام.
زيادة تصل إلى 25% في إنتاجية موظفي تكنولوجيا المعلومات.1
وفورات بالدولار الأمريكي ناتجة عن تجنب تكاليف البنية التحتية المحلية وتكاليف الموظفين.2
وقت أسرع للوصول إلى السوق.3
تعتبِر SXiQ تحسين تكاليف السحابة ليس كجهد تكتيكي لتقليل الفواتير الشهرية، بل كجزء من تحول تنظيمي جذري لتقليل التعقيد، والحد من الديون التقنية، وزيادة استخدام السحابة، وتسريع الابتكار في الأعمال.
يساعد خبراؤنا العملاء على تنفيذ مبادرات الهجرة والتحديث بالوتيرة التي تناسب أعمالهم. ويضمن نهجنا تقديم بيئة سحابة مؤتمتة ومرنة للغاية يمكنهم تبنيها بسهولة.
نساعد على تبسيط بناء التطبيقات المخصصة من خلال طريقة سهلة وسريعة وفعَّالة من حيث التكلفة لتحويل الأفكار اللامعة إلى تطبيقات رائعة، ما يحوِّل أعمالك إلى مؤسسة تعتمد على البيانات قادرة على تقليل التكاليف، وتسريع التطوير، والتوسع بسرعة.
تعاونت شركة Bega Cheese الأسترالية الرائدة في مجال الألبان والأغذية مع شركة SXiQ لنقل التطبيقات والبيانات والعمليات من شركة Lion Dairy and Drinks التي استحوذت عليها في غضون فترة زمنية ضيقة مدتها 12 شهرًا.
بمساعدة IBM Consulting، تستخدم Water Corporation عمليات الأتمتة للحفاظ على تدفق كل من البيانات والمياه.
في أقل من 15 شهرًا، تمكَّنت SXiQ من نقل Orica من مراكز بيانات متعددة قديمة حول العالم إلى AWS، ما أدى إلى توفير أنظمة مبسطة ومرونة محسَّنة وأمان معزز وشفافية في التكلفة وتحقيق استراتيجية Orica التي تعتمد على السحابة أولًا.
اكتشف كيف يمكن للسحابة أن تؤدي دورًا فعَّالًا في دفع التغيير البيئي وتقديم نتائج مرتبطة بالاستدامة للمؤسسات.
مع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر من أي وقت مضى على التكنولوجيا والحلول الرقمية لحل مشكلات الأعمال، أصبح دور كبير مسؤولي المعلومات محوريًا في تحقيق نجاح الأعمال.
يوفِّر الطريق إلى السحابة العديد من نقاط الدخول والفرص المختلفة، ويجب عليك التأكد من أن رحلتك تتماشى مع أهداف الأعمال.
بصفته عضوًا في فريق القيادة التنفيذية لشركة SXiQ، يقود سيمون استراتيجية وظيفة مستشار الحلول قبل البيع والتطوير المستمر لعروض خدمات SXiQ. قاد سيمون تطوير وتسليم تكامل التكنولوجيا لشركة Asahi بعد استحواذها بقيمة 16 مليار دولار أسترالي (10.7 مليارات دولار أمريكي) على شركة Carlton و United Breweries (CUB).
المهندس المعماري للمؤسسات، Michael، هو محترف تقني مؤهل بدرجة عالية، ولديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة فرق الهندسة وإدارة مراكز البيانات الكبيرة للشركات. لديه خبرة متعمقة في إنشاء وتطوير نماذج الهندسة المعمارية ومعرفة واسعة بتقنيات البنية التحتية والتكامل.
يتمتع Ric بخبرة تزيد على 20 عامًا، ويُعد خبيرًا في أتمتة التطوير والأمن والعمليات/عمليات السحابة، وقد عمل في مجالات مختلفة تشمل تطوير التعليمات البرمجية، وتصميم وتنفيذ الواجهات الأمامية، وإدارة البيئات، وأتمتة السحابة.
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تمكَّنت SXiQ، المتخصصة في الهجرة السحابية والتحديث والتحسين، من مساعدة العديد من العملاء على تقليل تكاليف السحابة المستمرة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
1 Forrester Consulting Total Economic ImpactTM Study: Migration to Microsoft Azure SQL Managed Databases, commissioned by Microsoft, March 2020.
2 Forrester Consulting Total Economic ImpactTM Study: Microsoft Azure IaaS, commissioned by Microsoft, October 2019.
3 Harvard Business Review, “How to lead a data-driven digital transformation,” May 2020.