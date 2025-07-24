تناسب منصة ELM هدف Yanfeng Auto المتمثل في توفير نظام بحث وتطوير وتشغيل عالي الكفاءة. وفي الوقت الحاضر، يمكن لمهندسي Yanfeng Auto الاندماج بسرعة في سيناريوهات العمل وفقًا لأنواع المنتجات المختلفة ومستويات المشاريع ومعايير التطوير في نظام ELM، والتسليم الكامل القائم على الأدوار، ما يحسن بشكل كبير من معدل التسليم والجودة.

لقد كان من الصعب فهم الصورة الكاملة لإدارة الجودة عندما استخدمت شركة Yanfeng Electronic Technology أدوات مثل Microsoft Word وExcel. في الوقت الحاضر، يمكن معالجة قضايا مثل إكمال المتطلبات وتغطية التصميم وتغطية الاختبار من خلال تنفيذ سلسلة أدوات IBM ELM، وذلك لتحقيق شفافية بيانات الجودة في جميع المراحل، بحيث يمكن تحويل إدارة الجودة إلى مراقبة وتوقع مستقبلي، بدلاً من الاكتشاف السلبي في مرحلة متأخرة.

ونظرًا إلى زيادة التنافس، يُعد تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة هدفًا رئيسيًا للعاملين في مجال السيارات. ووفقًا لأحد قادة المشاريع في شركة Yanfeng Electronic Technology، فإنه على عكس ما يتوقعه الكثير من الناس، فإن التأكيد على إمكانية التتبع لن يؤثر في كفاءة التطوير وسرعة التسليم؛ بل على العكس، فهو يحسن الكفاءة. "إذا ركزت فقط على زمن التسليم، وتجاهلت جزء المتطلبات والتصميم، وكتبت التعليمات البرمجية على الفور، فلن تتمكن من ضمان الجودة."

من حيث تمكين IBM ELM، فإن إعادة استخدام النموذج يمكن أن يوفر الكثير من الجهد. على سبيل المثال، يمكن إعادة استخدام نموذج Rhapsody الذي جرى تطويره في المشاريع السابقة وتحديثه بسهولة وفقًا للمتطلبات الجديدة، ويمكن إضافة أو إزالة العناصر والوظائف الموجودة فيه.

بفضل IBM، كانت شركة Yanfeng Electronic Technology واحدة من اثنين من الموردين الصينيين اللذين اجتازا المستوى الأول من تقييم Volkswagen AutomotiveSPICE في عام 2019. في عام 2016، حصلت شركة Yanfeng Electronic Technology على شهادة المستوى 2 من AutomotiveSPICE بفضل RQM (Rational Quality Management)، وهو الإصدار السابق من ELM، واجتازت المستوى 3 من تقييم AutomotiveSPICE في عام 2020.

يضيف Li Fan، نائب المدير العام في شركة Yanfeng Electronic Technology قائلاً: "كحل متكامل، ساعدتنا ELM على تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات البحث والتطوير القابلة للتوسع. وبناءً على ذلك، نعمل على تطوير منصة بحث وتطوير أكثر تكاملاً واستدامة وذكاءً لتقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة. وفي المستقبل، نأمل أن نعمل بشكل وثيق مع IBM من أجل تصدير النماذج الصينية لكفاءة التصنيع إلى العالم لتعم الفائدة على مجال السيارات بأكمله، ولتحقيق المزيد من التقدم في مجال إنترنت المركبات بالإضافة إلى مقصورة القيادة الذكية."