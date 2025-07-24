Yanfeng Auto وIBM
طورت العديد من شركات السيارات الصينية أنظمة بحث وتطوير شاملة مزودة بأدوات البحث والتطوير الشهيرة وتتميز بالمعلوماتية فائقة المستوى. لكنهم ما زالوا يواجهون مشاكل مثل طول عمليات البحث والتطوير وصعوبة التكيف مع دورة حياة السيارات الجديدة. لقد أصبح التعاون في البحث والتطوير مهمًا من أجل تحسين عمليات البحث والتطوير وتعزيز كفاءة البحث والتطوير. ومع تغير احتياجات العملاء واتجاهات المجال، فإن عملية الابتكار وإنجاز المشاريع يسيران بالتوازي وبسرعة فائقة، ما يزيد من صعوبة إدارة الجودة ويقود شركات صناعة السيارات إلى وضع معايير أعلى لتتبع الجودة لدى مورديها.
وقد شكل هذا تحديًا لشركة Yanfeng Electronic Technology، وهي شركة تابعة لشركة Yanfeng Auto الرائدة في مجال توريد السيارات العالمي. ففي مشروع حديث، طلب عميل رائد في مجال السيارات من Yanfeng Electronic Technology الحصول على شهادة AutomotiveSPICE (نموذج تقييم العمليات في مجال السيارات طورته شركات صناعة السيارات الأوروبية الكبرى بالتعاون فيما بينها) وتوفير إمكانية تتبع تفصيلية تغطي متطلبات العملاء، بما في ذلك النظام والبرمجيات والتصميم وحالات الاختبار. في الماضي، كانت Yanfeng Electronic Technology تستخدم ببساطة جداول بيانات، التي لم تكن دقتها تلبي طلبات العميل، كما كان الحفاظ على المحتوى غير فعال. وفي ضوء ذلك، سعت Yanfeng Electronic Technology إلى تحسين إمكانات البحث والتطوير وعمليات الأعمال لديها، وإلى فهم ما إذا كانت تلبية احتياجات العملاء وتغطية الاختبار قد اكتملت بشكل صحيح من خلال التصور.
تُعد منصة IBM® Engineering Lifecycle Management الحل الرائد في السوق لإدارة البحث والتطوير بكفاءة، وتتكون من أدوات إدارة هندسة الأنظمة والبرمجيات التي توفر إدارة عملية تطوير دورة الحياة كاملة من التصميم الأولي إلى الفحص النهائي للمركبات والحصول على الشهادة. كما أنها تساعد على إدارة امتثال السيارات والامتثال للمتطلبات التنظيمية التي تنص عليها المعايير، بما في ذلك Automotive SPICE (ASPICE) وISO-26262 وSOTIF وISO/SAE 21434 وWP.29.
انبهرت Yanfeng Electronic Technology بإمكانية التتبع في منصة IBM ELM، واختارت العمل مع IBM لإنشاء منصة ELM أكثر كفاءة، وتستخدم حاليًا ثلاث وحدات من وحدات ELM لتنسيق تطوير التطبيقات ومراقبة جودتها ووظائفها:
من خلال نشر IBM ELM، يكون الهدف الأساسي لشركة Yanfeng Electronic Technology هو تحسين جودة منتجات الشركة بشكل شامل. يمكن لمنصة IBM ELM أن تساعدها على التقييم الكمي لجودة إدارة المتطلبات والتصميم وحالات الاختبار وتحقيق ترابط البيانات للعملية بأكملها، ما يحسن من رؤية حالة جودة منتجات البرمجيات في الوقت الفعلي.
يقول Deng Xiaohui، رئيس قسم برمجيات الأمن والاستدامة في IBM Greater China Group: "بالنسبة إلى كل من شركات السيارات التقليدية والناشئة على حد سواء، تُعد كفاءة البحث والتطوير مجالاً تنافسيًا لتحقيق قيمة إضافية. وبصفتها نسخة مطورة من برمجيات IBM Rational، فقد تبنت العديد من شركات تصنيع السيارات الرائدة IBM ELM بنجاح. من Rational إلى ELM، تجمع IBM بين خبرتها في مجال البحث والتطوير للسيارات والتقنية التي تساعد العملاء على إنشاء منصة إدارة بحث وتطوير فعالة وعالية الجودة وتعاونية للغاية. وفي تعاوننا المشترك في الإنشاء مع شركة Yanfeng Auto، عملنا عن كثب في مجالات إدارة دورة حياة الهندسة وإدارة دورة حياة المعدات لمساعدتها على تحسين كفاءة البحث والتطوير وجودتهما، ودمج التطوير المرن والتكرار السريع في العملية برمتها."
تناسب منصة ELM هدف Yanfeng Auto المتمثل في توفير نظام بحث وتطوير وتشغيل عالي الكفاءة. وفي الوقت الحاضر، يمكن لمهندسي Yanfeng Auto الاندماج بسرعة في سيناريوهات العمل وفقًا لأنواع المنتجات المختلفة ومستويات المشاريع ومعايير التطوير في نظام ELM، والتسليم الكامل القائم على الأدوار، ما يحسن بشكل كبير من معدل التسليم والجودة.
لقد كان من الصعب فهم الصورة الكاملة لإدارة الجودة عندما استخدمت شركة Yanfeng Electronic Technology أدوات مثل Microsoft Word وExcel. في الوقت الحاضر، يمكن معالجة قضايا مثل إكمال المتطلبات وتغطية التصميم وتغطية الاختبار من خلال تنفيذ سلسلة أدوات IBM ELM، وذلك لتحقيق شفافية بيانات الجودة في جميع المراحل، بحيث يمكن تحويل إدارة الجودة إلى مراقبة وتوقع مستقبلي، بدلاً من الاكتشاف السلبي في مرحلة متأخرة.
ونظرًا إلى زيادة التنافس، يُعد تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة هدفًا رئيسيًا للعاملين في مجال السيارات. ووفقًا لأحد قادة المشاريع في شركة Yanfeng Electronic Technology، فإنه على عكس ما يتوقعه الكثير من الناس، فإن التأكيد على إمكانية التتبع لن يؤثر في كفاءة التطوير وسرعة التسليم؛ بل على العكس، فهو يحسن الكفاءة. "إذا ركزت فقط على زمن التسليم، وتجاهلت جزء المتطلبات والتصميم، وكتبت التعليمات البرمجية على الفور، فلن تتمكن من ضمان الجودة."
من حيث تمكين IBM ELM، فإن إعادة استخدام النموذج يمكن أن يوفر الكثير من الجهد. على سبيل المثال، يمكن إعادة استخدام نموذج Rhapsody الذي جرى تطويره في المشاريع السابقة وتحديثه بسهولة وفقًا للمتطلبات الجديدة، ويمكن إضافة أو إزالة العناصر والوظائف الموجودة فيه.
بفضل IBM، كانت شركة Yanfeng Electronic Technology واحدة من اثنين من الموردين الصينيين اللذين اجتازا المستوى الأول من تقييم Volkswagen AutomotiveSPICE في عام 2019. في عام 2016، حصلت شركة Yanfeng Electronic Technology على شهادة المستوى 2 من AutomotiveSPICE بفضل RQM (Rational Quality Management)، وهو الإصدار السابق من ELM، واجتازت المستوى 3 من تقييم AutomotiveSPICE في عام 2020.
يضيف Li Fan، نائب المدير العام في شركة Yanfeng Electronic Technology قائلاً: "كحل متكامل، ساعدتنا ELM على تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات البحث والتطوير القابلة للتوسع. وبناءً على ذلك، نعمل على تطوير منصة بحث وتطوير أكثر تكاملاً واستدامة وذكاءً لتقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة. وفي المستقبل، نأمل أن نعمل بشكل وثيق مع IBM من أجل تصدير النماذج الصينية لكفاءة التصنيع إلى العالم لتعم الفائدة على مجال السيارات بأكمله، ولتحقيق المزيد من التقدم في مجال إنترنت المركبات بالإضافة إلى مقصورة القيادة الذكية."
Yanfeng (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توريد السيارات والتي تركز على الإلكترونيات الداخلية والخارجية والمقاعد ومقصورة القيادة وأنظمة السلامة. لدى Yanfeng أكثر من 240 موقعًا وحوالي 57000 موظف حول العالم. يعمل الفريق التقني المكون من 4100 خبير في 14 مركزًا للبحث والتطوير ومكاتب إقليمية أخرى، وبإمكانات كاملة تشمل التطوير الهندسي وتطوير البرمجيات والتصميم، بالإضافة إلى الاختبار والتحقق من الصحة. من خلال التركيز على المقصورة الذكية وتقنيات خفة الوزن، تدعم Yanfeng شركات صناعة السيارات في استكشاف مساحات التنقل المستقبلية وتوفير حلول رائدة للمقصورات.
تركز شركة Yanfeng Electronic Technology على مجال مقصورة القيادة الذكية، مع وحدة التحكم في مجال مقصورة القيادة في جوهرها، ودمج النظام الإلكتروني لمقصورة القيادة مع الذكاء التفاعلي، وذكاء السيناريوهات والخدمات المخصصة، والتعاون مع الابتكار في منتجات واجهة المستخدم مثل التصميم الداخلي والمقاعد والسلامة، لتزويد المستهلكين بتجربة تفاعلية أكثر ذكاءً وراحة، ومساعدة شركات صناعة السيارات على استكشاف مساحة التنقل المستقبلية. تلتزم شركة Yanfeng Electronic Technology بأن تصبح شركة رائدة في مجال توفير المنتجات الإلكترونية لمقصورة القيادة وحلول الأنظمة الخاصة بالسيارات.
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