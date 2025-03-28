انضم أكثر من 100 من الموظفين الجدد إلى مجموعة إدارة تقنية المعلومات (CIO) لدى IBM خلال العامين الماضيين من أجل إدارة بيئة ®IBM Z. ومن ثَمَّ، بحثت مجموعة إدارة تقنية المعلومات عن طرق لتسهيل عملية التأهيل لديها وتعزيز ثقافة التعلم المعززة لدى المستخدمين الجدد بحيث يؤدون مهام العمل اليومية بشكل مستقل.

وبالإضافة إلى ذلك، مع مراعاة أن 67 من شركات Fortune 100 تستخدم الكمبيوتر المركزي كمنصة أساسية لها، فقد رأت مجموعة CIO فرصة لتوسيع أسس التعلم لديها. كان الهدف من ذلك هو بناء ثقة واستقلالية موظفي IBM Z، من دون الاعتماد بشكل كبير على الخبراء المتخصصين (SMEs)، ما يسمح لهم بالتركيز على أعمال أكثر إستراتيجية.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي أثناء العمل ضمن مجموعة إدارة تقنية المعلومات، يمكن لهؤلاء الموظفين اكتساب مهارات النظام المركزي اللازمة قبل أن يتولوا مناصب في مختبرات خبراء التكنولوجيا في IBM أو المناصب التي يتعاملون فيها مع العملاء من خلال برنامج التناوب الوظيفي في الشركة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين على اكتساب المهارات التي يتطلع إليها أصحاب العمل.