لجأت Tahto إلى IBM. اختارت Tahto تحديدًا مخزن البيانات IBM® watsonx.data وحل IBM® Cloud Pak for Data كأساس لبنية بياناتها من أجل التحول بالذكاء الاصطناعي. من خلال تحليل 112 مؤشر أداء رئيسيًا عبر قوة العمل، تمكنت Tahto من مواءمة الأهداف والغايات والإنجازات الفردية، والحصول على رؤى ديناميكية حول سلوك الموظفين وإنتاجيتهم عبر أكثر من 200 نشاط للأعمال.

استنادًا إلى الرؤى المستخلصة من التنفيذ، أنشأت Tahto مصفوفة أهداف شاملة، مخصّصة لكل دور وظيفي بمجموعة من المسؤوليات والكفاءات ونقاط القوة. ساعد هذا النهج المصمّم خصيصًا على تعزيز كلٍّ من تحفيز الموظفين وإنتاجيتهم.

علاوةً على ذلك، أدى دمج هذه الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة Tahto الخاصة، Guilda، إلى تبسيط العمليات وتمكين تحديد أهداف شخصية، وتقديم تجارب ممتعة قائمة على الألعاب، وإطلاق إجراءات موجَّهة تحفِّز الموظفين وتمكِّنهم. نتيجةً لذلك، انخفض عدد العمليات من 40 إلى 5 فقط، مما منح الموظفين مساحة لتخصيص تفاعلهم مع العملاء دون التفريط في العنصر البشري الحيوي لخدمة العملاء.