بفضل خبرة تمتد إلى 28 عامًا من تقديم حلول تقنية المعلومات للشركات في هولندا وحول العالم، نمت شركة SLTN لتصبح واحدة من كبرى شركات تكامل الأنظمة المملوكة للقطاع الخاص في أوروبا. ويعمل بها أكثر من 600 من المتخصصين ذوي المهارات الفائقة في مجال تقنية المعلومات، ويتولى فريق الموارد البشرية لديها مسؤولية تعزيز النمو وتأهيل موظفين إضافيين، وكذلك الحفاظ على سعادة هؤلاء الموظفين الموهوبين وإنتاجيتهم.
يقول Yrjan Dommerholt، كبير شركاء الأعمال للموارد البشرية لدى SLTN: "نحن فريق صغير ولكن متفانٍ مكون من خمسة أشخاص متخصصين في الموارد البشرية، وحجم الأسئلة - بدءًا من توضيحات السياسة الأساسية وحتى القضايا الشخصية الحساسة - يمكن أن يكون مربكًا". "نحن نستغرق الكثير من الوقت في الرد على الأسئلة الأساسية لدرجة أنه أصبح من الصعب تخصيص وقت للعمل الأكثر تعقيدًا أو العمل الإستراتيجي. تتأثر إنتاجية الموظفين ورضاهم أحيانًا بسبب أوقات الرد على الأسئلة المتعلقة بالموارد البشرية التي تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام في فترات ضغط العمل".
تُعد العديد من القضايا التي يطرحها الموظفون مع قسم الموارد البشرية قضايا شخصية للغاية، خاصةً فيما يتعلق بظروف العمل والمزايا الإضافية والمسائل العائلية، مثل إجازة الوضع والإجازة المرضية وحالات الوفاة. أراد فريق الموارد البشرية التأكد من أن لديهم المساحة الكافية للتعامل مع هذه المشكلات بعناية وحساسية ومنح الزملاء دائمًا الوقت والدعم الذي يحتاجونه. وهذا يعني إيجاد طريقة لتخفيف أحمال التشغيل عن الفريق، ما دفع شركة SLTN إلى النظر فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم حلاً عمليًا.
استعان فريق الموارد البشرية بخبراء الذكاء الاصطناعي من قسم ممارسات الخدمات المهنية في شركة SLTN. يقول Mark Pieplenbosch، رئيس قسم ممارسات الخدمات المهنية: "أردنا تطوير شيء مبتكر يُظهر لعملائنا قيمة الذكاء الاصطناعي. لذا، عندما ركزنا على الموارد البشرية، كان ذلك قرارًا صائبًا".
تتمتع شركة SLTN، الحائزة على جائزة IBM Beacon Award ثلاث مرات، بشراكة قوية مع IBM على مدى سنوات عديدة ورأت في مجموعة IBM watsonx ميزة إضافية. يقول Pieplenbosch: "كانت الشراكة مع IBM في مجال الذكاء الاصطناعي منطقية تمامًا نظرًا إلى ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي". "في ظل تطور السوق، أصبح عملاؤنا يدركون أن الحوكمة ضرورية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، لذا كنا حريصين للغاية على اختبار الإمكانات من خلال IBM watsonx والموارد البشرية".
بعد تقييم العديد من الخيارات، اختارت SLTN حل IBM watsonx لحرصها على الخصوصية والحوكمة. أطلق الفريق مشروعًا لإثبات الفكرة باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي IBM watsonx.ai وIBM watsonx Assistant لتطوير Sophie، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قسم الموارد البشرية بشركة SLTN. في البداية، تدرب النموذج اللغوي الكبير لروبوت المحادثة على الرد على الأسئلة بناءً على ظروف العمل في SLTN. وفي أثناء العمل على المشروع، دُمج أيضًا مع نظام الموارد البشرية الأساسي بالشركة، ما مكّن روبوت المحادثة من الرد على أسئلة الموظفين بطريقة أكثر خصوصية.
يقول Dommerholt: "في الوقت الحالي، أصبح بإمكان الموظفين طرح أسئلة مثل "كم عدد أيام إجازتي المتبقية لهذا العام؟" وسيراجع روبوت المحادثة نظام الموارد البشرية لدينا لتقديم إجابة فورية. ويمكنهم حتى إرسال طلب إجازة من خلال روبوت المحادثة، حتى لا يضطروا إلى تسجيل الدخول إلى نظام الموارد البشرية مباشرةً".
بعد النجاح الباهر لمشروعها التجريبي، طرحت SLTN روبوت المحادثة Sophie لجميع الموظفين البالغ عددهم 600 موظف. وبفضل التكامل مع Microsoft Teams وActive Directory، يقدم روبوت المحادثة ردودًا ذات طابع شخصي ضمن السياق مع الحفاظ على خصوصية بيانات الموظفين بدعم من IBM watsonx.governance.
يقول Mark Pieplenbosch: "إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أمر مهم للغاية". "لقد عملنا بجد لضمان الحماية الجيدة لمعلومات الموظفين الحساسة، وتمنحنا [مجموعة أدوات] IBM watsonx.governance الأدوات اللازمة للحفاظ على خصوصية البيانات في ظل توسع تطوير الذكاء الاصطناعي".
في أثناء العمل وفق هذه المعايير، يكشف روبوت المحادثة عن معارف جديدة من شأنها مساعدة فريق الموارد البشرية على تحسين كل جانب من جوانب إدارة شؤون الموظفين في جميع أنحاء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفريق الموارد البشرية اكتساب معارف قيمة للموارد البشرية باستخدام إمكانات Sophie التحليلية. يوضح Pieplenbosch قائلاً: "من خلال تحليل الاستفسارات الشائعة، يمكننا تحسين التدريب أو السياسات بشكل استباقي لتلبية احتياجات الموظفين بشكل أفضل".
في الوقت الحالي، يساعد روبوت المحادثة بالفعل على الارتقاء بتجربة تفاعل موظفي SLTN مع قسم الموارد البشرية. يقول Dommerholt: "لقد أصبح بإمكان الموظفين الآن الحصول على ردود فورية على مدار 24 ساعة في اليوم واتخاذ إجراءات من دون تسجيل الدخول إلى أنظمة منفصلة". "إذا كنت جالسًا في المنزل في المساء وتناقش خطط العطلات مع زوجتك، فلن تضطر إلى الانتظار حتى اليوم التالي لمراجعة قسم الموارد البشرية بشأن أيام إجازتك".
ينهي Dommerholt حديثه قائلاً: "قسم الموارد البشرية هو ملتقى حياة الموظفين الشخصية والمهنية". "لقد أتاح لنا تطوير روبوت المحادثة هذا باستخدام تقنية IBM watsonx الوقت والمجال الذهني لنكون متواجدين مع زملائنا عندما يحتاجون إلينا حقًا".
SLTN هي واحدة من كبرى شركات تكامل الأنظمة المملوكة للقطاع الخاص في أوروبا، حيث تتجاوز إيراداتها السنوية 285 مليون يورو ولديها أكثر من 600 من المتخصصين ذوي المهارات الفائقة في مجال تقنية المعلومات. تعمل الشركة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحسابات الشركات والشركات الكبيرة في هولندا وتقدم مشاريع للعملاء في جميع أنحاء العالم.
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