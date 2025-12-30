تعمل الأتمتة على تقليل أوقات الدورات وزيادة الإنتاجية في معالجة المطالبات
كان أحد مسؤولي مطالبات التأمين الرائدين يجد صعوبة شديدة في مواكبة الأحجام المتزايدة من المطالبات أثناء استخدام عملية يدوية تعتمد بشكل كبير على الورق. أمضى الموظفون ساعات في مراجعة المستندات وإعادة إدخال البيانات والتنقل بين الأنظمة القديمة—حيث كانوا يعالجون 15 مطالبة فقط في اليوم الواحد. في مجال تكون فيه السرعة والدقة أمرين مهمين، هدد هذا المأزق النمو والقدرة التنافسية.
مع ارتفاع توقعات العملاء والتكاليف التشغيلية المتزايدة، احتاجت شركة التأمين إلى حل قابل للتوسع لتقليل أوقات التنفيذ وإتاحة الوقت للموظفين للتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى. كان التفويض واضحًا: لم يكن التحديث مجرد خيار — بل كان ضروريًا.
لتحديث عملية المطالبات، تعاونت شركة التأمين مع Salient Process، وهي شريك أعمال IBM® Gold، لتنفيذ حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي المخصصة. عملت Salient عن كثب مع العميل لتخطيط مهام سير العمل، وتحديد فرص الأتمتة، وضمان سلاسة التنفيذ.
نفذت شركة Salient تقنية IBM Robotic Process Automation (RPA) التي ساعدت في التخلص من المهام المتكررة، ومنصة IBM Business Automation Workflow التي عملت على رقمنة وتبسيط عمليات الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة ®IBM watsonx.ai لحلول الذكاء الاصطناعي ساعدت شركة التأمين على الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لاستخراج البيانات من وثائق معقدة ذات محتوى كثيف.
ما النتيجة؟ تحولٌ نحو الأتمتة الذكية — مدعوم بالبراعة التجارية لشركة التأمين، وخبرة Salient Process، وتقنية IBM — وأدى ذلك إلى تقليل الأخطاء وتحويل معالجة المطالبات إلى عملية أسرع وأكثر ذكاء وقابلة للتوسع.
"من خلال دمج IBM RPA وBusiness Automation Workflow وIBM watsonx، انتقل العميل من معالجة 15 مطالبة يوميًا إلى 288 مطالبة—محققًا زيادة في الإنتاجية بمقدار 20 ضعف وسرعة في وقت الدورات بمقدار 4 أضعاف."
ساعدت المعالجة الذكية للوثائق شركة التأمين على توسيع نطاق عملياتها وتجاوز أهداف النمو قبل الموعد المحدد. وأدت مهام سير العمل المبسطة وسرعة تنفيذ الأعمال إلى تحسين رضا العملاء ومنح شركة التأمين ميزة تنافسية.
لا تزال Salient Process اليوم شريكًا موثوقًا بينما تستكشف شركة التأمين ابتكارات رقمية جديدة تعتمد على حلول IBM للأتمتة والذكاء الاصطناعي.
تأسست Salient Process في عام 2011 ومقرها في شايان بوايومنغ، وهي شركة خدمات أتمتة الأعمال التي تساعد المؤسسات على تبسيط العمليات ومواءمة نتائج العمليات مع الأهداف التنظيمية. تقدم هذه الشركة الذكاء الاصطناعي الذي يضع العمليات في المقام الأول، وتخطيط العمليات، والتنقيب في البيانات، وإدارة القرارات، وRPA، وأتمتة سير العمل؛ لتعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف. يتعاون شركاء Salient مع العملاء لتقديم حلول مصممة خصيصًا لأتمتة معالجة المطالبات، وإتاحة النمو القابل للتوسع.
