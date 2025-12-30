كان أحد مسؤولي مطالبات التأمين الرائدين يجد صعوبة شديدة في مواكبة الأحجام المتزايدة من المطالبات أثناء استخدام عملية يدوية تعتمد بشكل كبير على الورق. أمضى الموظفون ساعات في مراجعة المستندات وإعادة إدخال البيانات والتنقل بين الأنظمة القديمة—حيث كانوا يعالجون 15 مطالبة فقط في اليوم الواحد. في مجال تكون فيه السرعة والدقة أمرين مهمين، هدد هذا المأزق النمو والقدرة التنافسية.

مع ارتفاع توقعات العملاء والتكاليف التشغيلية المتزايدة، احتاجت شركة التأمين إلى حل قابل للتوسع لتقليل أوقات التنفيذ وإتاحة الوقت للموظفين للتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى. كان التفويض واضحًا: لم يكن التحديث مجرد خيار — بل كان ضروريًا.