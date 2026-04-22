كيف استخدمت Safeguards CS IBM Power Virtual Server لتحقيق الشمول المالي في ماليزيا
يمثل تعزيز الشمول المالي أولوية أساسية لدى البنك المركزي الماليزي (BNM)، في إطار رؤيته لبناء نظام نقدي يدعم توفير خدمات مالية أساسية وميسورة التكلفة لجميع فئات المجتمع. لا يستخدم الخدمات المالية الرقمية سوى 74% من الماليزيين، بحسب استطلاع "Financial Capability and Inclusion Demand Side Survey" الصادر عن BNM لعام 2021 (الرابط خارج ibm.com).
ويعرّف BNM (الرابط خارج ibm.com) الشمول المالي بأنه "إتاحة خدمات مالية مناسبة، وميسورة التكلفة، وعالية الجودة، لجميع فئات المجتمع." ويشمل ذلك توسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمختلفة للفئات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات. ويمثل الابتكار التقني أداة رئيسية لتحقيق تطلعات BNM.
وقد أدركت Safeguards CS Sdn Bhd (SCS)، وهي شركة تابعة لمجموعة Safeguards ولاعب جديد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، هذه الحاجة، واغتنمت الفرصة لتقديم خدمات مالية للفئات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات. وتوفر SCS حلولًا نقدية تكمل خدمات البنوك التقليدية، بما يتيح قدرًا أكبر من السهولة للجمهور.
في يونيو 2022، حصلت شركة SCS على ترخيص من شبكة المدفوعات الماليزية (Payments Network Malaysia Sdn Bhd)، وهي الجهة المزودة للبنية التحتية المركزية في ماليزيا، للاتصال بشبكة أجهزة الصراف الآلي المشتركة التابعة لها ونشر أجهزة Safeguards Cash Recycler Machines (Safeguards CRMs) لتلبية احتياجات السوق. وتُعد أجهزة Safeguards CRMs، في جوهرها، أجهزة صراف آلي مستقلة (ATMs) مرتبطة بأكبر 20 بنكًا في ماليزيا. وهذا يعني أن أي شخص لديه حساب مصرفي يستطيع استخدام هذه الأجهزة للإيداع والتحويل والسحب النقدي، إلى جانب التحقق من الأرصدة المصرفية.
وبوصفها شركة ناشئة، تركز SCS على تعزيز الإنتاجية مع تحسين التكاليف. كما تسعى إلى امتلاك القدرة على توسيع عملياتها بسرعة، والوصول إلى الكفاءات التقنية عند الحاجة، والاستجابة بكفاءة لتوقعات النمو المستقبلية.
وتستخدم SCS إطارًا بنائيًا قائمًا على السحابة مع IntelliPayz، وهو تطبيق للمدفوعات من Silverlake Axis. خلال مرحلة الاختبارات الأولية، واجهت SCS تحديات في ترحيل أحمال تشغيل المدفوعات لدى مزودي سحابة آخرين، وبعد ثلاثة أشهر من التجربة والاختبار، اختارت IBM® Power® Virtual Server لما يوفره من مزايا أمنية متقدمة، إلى جانب الأداء، والتوافق، والدعم. ومع IBM Power Virtual Server، تتمتع SCS بالمرونة التي تتيح لها توسيع أحمال التشغيل بالوتيرة التي تناسبها عبر خدمة سحابية قائمة على الاستهلاك.
وتعاونت SCS مع كل من IBM وشريكها الاستراتيجي Silverlake Axis لضمان التنفيذ السلس. ويمثل هذا أول نشر لأحمال تشغيل المدفوعات على Power Virtual Server في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويتضمن حل SCS خدمات التحويل، وبوابة الشبكة، وحل Checker ATM Security© من gMV، التي تقدمها Silverlake MasterSam.
وأشاد Andrew Tan، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Silverlake Axis، بالمشروع، واعتبره عنصرًا محوريًا في دفع الشمول المالي في ماليزيا. وقال: "يمثل هذا المشروع تنفيذًا مهمًا على السحابة العامة لحل Silverlake Integrated Banking Solution (SIBS)، ويمهد الطريق أمام المزيد من مشاريع الترحيل المماثلة لعملاء آخرين في المستقبل. ومن شأن هذه المبادرة أن تعيد تشكيل مشهد الخدمات المالية في ماليزيا، وتفتح الباب أمام فرص واعدة"، مضيفًا أن IBM Power هي المنصة المفضلة لدى كثير من البنوك.
وأضاف: "توفر IBM Power منصة شديدة القوة تتيح للبنوك إدارة أعمالها، وتحقيق النمو، والتكيف مع التغيرات في الأسواق. وتُجرى يوميًا عدة مليارات من المعاملات المصرفية عبر نظام Silverlake المصرفي المعتمد على IBM Power في جنوب شرق آسيا"، بحسب Tan.
كانت SCS قد نشرت 100 جهاز CRM خلال سبعة أشهر، وسرعان ما أثمرت هذه الجهود عن زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين والشركات الصغيرة على استخدام هذه الأجهزة للإيداع والسحب النقدي. ويقول Darmendran Kunaretnam، الرئيس التنفيذي للمجموعة في SCS: "سجلنا متوسط 100 معاملة يوميًا لكل جهاز CRM، وهو ما يدل على وجود طلب غير مستغل على المعاملات النقدية حتى في العصر الرقمي الحالي."
وأضاف: "أظهرت أبحاثنا أن النقد لا يزال يحتفظ بمكانته حتى لدى الجيل الحالي من مستخدمي الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية. وقد رصدنا نمطًا من عمليات السحب الكبيرة خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، والعطل الرسمية، والعطل المدرسية." ويتابع Darmendran موضحًا أن الشركة اندفعت إلى إطلاق هذه الخدمة دعمًا لمبادرات الشمول المالي التي يقودها BNM (PDF، الرابط خارج ibm.com)، والرامية إلى مساندة الفئات الأكثر هشاشة وتوسيع نطاق الخدمات المالية المدمجة عبر إتاحة الوصول إلى السوق وتفعيل ممكنات النظام البنائي.
ويشير Darmendran أيضا إلى أن الميزة الفريدة في أجهزة Safeguards CRMs، والمتمثلة في قبول الإيداعات النقدية وإضافتها في الوقت الفعلي إلى حسابات التوفير والحسابات الجارية وحسابات القروض وبطاقات الائتمان، لاقت قبولا كبيرا لدى صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف: "إن سهولة إيداع الإيرادات في أجهزة Safeguards CRMs في نهاية اليوم، بدلا من الاحتفاظ بالنقد إلى أن يفتح البنك أبوابه في اليوم التالي، تمنح ميزة يصعب مجاراتها."
وتتوفر هذه الأجهزة على مدار الساعة، وتوجد في المتاجر الصغيرة، ومحطات الوقود، ومراكز التسوق. وتحظى الشركة الآن باهتمام من سلاسل متاجر السوبرماركت ومطاعم الوجبات السريعة. وبتشجيع من النجاح المبكر والاستقبال الإيجابي لأجهزة CRMs، تطمح الشركة إلى نشر 500 جهاز Safeguards CRMs إضافي بحلول يونيو 2026، على أن يوجد 20% منها داخل المجتمعات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات على مستوى البلاد.
وتعد SCS شركة تابعة لمجموعة Safeguards Corporation Berhad، كما تعد مزودا لخدمات الحلول النقدية وأحدث جهة مستقلة لنشر أجهزة الصراف الآلي (IAD) في ماليزيا. وتستند الشركة، في انطلاقتها ضمن نموذج أعمالها الجديد، إلى خبرة تمتد 23 عاما لدى الشركة الأم Safeguards Group في مجالات الخدمات اللوجستية، ونقل النقد، وإدارة النقد، والخدمات الأمنية، وأنظمة المراقبة والكشف الأمني الإلكترونية، والاستشارات في التجارة الإلكترونية، وخدمات تطوير المنتجات. وتوظف Safeguards Group أكثر من 16,000 شخص عبر عدد من الشركات التابعة.
أما شريك أعمال IBM، Silverlake Axis، فهو شركة حلول رقمية وتقنية مالية، وينتمي إلى Silverlake Group، وله حضور في 80 دولة حول العالم. وتعتمد أكبر 20 بنكًا في جنوب شرق آسيا على حلول Silverlake المصرفية الأساسية عالية الاعتمادية.
