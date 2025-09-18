بنك قطر للتنمية يسرِّع وتيرة التحول الرقمي

خدمات مصرفية سلسة بفضل التكامل القوي

شخص يمشي في مكان عام وهو يستخدم هاتفه المحمول.
الانتقال إلى التحديث الرقمي

كجزء من رحلة التحول الرقمي لديه، سعى بنك قطر للتنمية (QDB) إلى تحديث بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الخدمات المصرفية، وضمان الأمان والامتثال. كانت بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية للبنك مبنية على IBM App Connect Enterprise (ACE). ومع تطوُّر التكنولوجيا، أدرك بنك قطر للتنمية الحاجة إلى الانتقال نحو بنية أكثر حداثة قائمة على السحابة وعلى واجهات برمجة التطبيقات.

أعطى البنك الأولوية لتحسين التكامل والمراقبة وإدارة الموارد بهدف رفع موثوقية التطبيقات، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الابتكار. كان الهدف هو تنفيذ حل قادر على دعم التطبيقات المعبأة في حاويات، ما يُتيح المرونة وقابلية التوسع مع الحفاظ على معايير أمان قوية.
35,000 عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات التي تتم معالجتها يوميًا. 1,773 متوسط وقت استجابة واجهة برمجة التطبيقات بالمللي ثانية.
تحديث الخدمات المصرفية باستخدام الحلول السحابية الأصلية

بدأ بنك قطر للتنمية رحلة التحديث، مستفيدًا من IBM Cloud Pak for Integration (CP4I) وIBM Instana وIBM Turbonomic لتعزيز بنيته التحتية المصرفية الرقمية.

  • أصبحت Cloud Pak for Integration (CP4I) منصة التكامل الأساسية، حيث تقوم بتمرير معاملات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة والإنترنت بسلاسة من خلال IBM API Connect وACE. قام IBM API Connect بتأمين جميع واجهات برمجة التطبيقات باستخدام بروتوكول التفويض المفتوح (OAuth)، بينما تولَّى ACE إثراء الطلبات الواردة وتنظيمها لتلبية متطلبات النظام.
  • قدَّمت Instana مراقبة شاملة من البداية إلى النهاية مع رؤية في الوقت الفعلي عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك. ومن خلال تحليل السبب الأساسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تمكَّن البنك من حل المشكلات بسرعة، مع ضمان الحد الأدنى من انقطاعات الخدمة.
  • ساعدت Turbonomic على تحسين إدارة موارد التطبيقات، عبر التوزيع الديناميكي لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين لضمان أعلى أداء، مع تقليل التكاليف.

وقد ساعدت هذه الحلول مجتمعةً على تحديث عمليات البنك، وتقديم تجربة خدمات مصرفية قابلة للتوسع وآمنة وفعَّالة.
تحقيق التميُّز التشغيلي ورضا العملاء

مكَّن التعاون مع IBM بنك قطر للتنمية من تحسين خدماته المصرفية الرقمية بشكل كبير، وتحسين تجارب العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

  • معاملات سلسة: أتاح CP4I معالجة آمنة وسلسة للمعاملات المالية لملايين المستخدمين، ما أدى إلى تعزيز سمعة البنك من حيث الموثوقية. وكجزء من هذا التحديث، نجح بنك قطر للتنمية في ترحيل 164 واجهة برمجة تطبيقات باستخدام API Connect و65 تطبيقًا عبر ACE، ما ساهم في دعم 22 تطبيقًا حيويًا للأعمال على المنصة.
  • حل المشكلات بشكل استباقي: ساعدت Instana على تقليل فترة التعطل من خلال المراقبة في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المستند إلى الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تحسين استمرارية الخدمة. يتعامل النظام الآن مع متوسط 35,000 استدعاء لواجهات برمجة التطبيقات يوميًا مع متوسط وقت استجابة يبلغ 1,773 مللي ثانية، ما يضمن أداءً عاليًا واستجابة سريعة على نطاق واسع.
  • تحسين الموارد: ساعدت Turbonomic على خفض التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة إدارة الموارد، وضمان قابلية التوسع لتلبية الزيادات المفاجئة في الطلب. وقد ساعد هذا الحل بنك قطر للتنمية في الحفاظ على جودة خدمة متسقة مع زيادة كفاءة البنية التحتية إلى أقصى حد.

وقد أدَّت هذه التطورات إلى تعزيز مكانة بنك قطر للتنمية كجهة رائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساعده على تقديم تجربة استثنائية لعملائه ووضع معيار جديد للكفاءة التشغيلية في القطاع المالي.
نبذة عن بنك قطر للتنمية

يُعَد بنك قطر للتنمية (QDB) مؤسسة مالية مقرها الدوحة - قطر، وتكرِّس جهودها لدعم التنويع الاقتصادي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. تأسَّس بنك قطر للتنمية في عام 1997، ويقدِّم حلولًا مالية واستشارية مبتكرة لتمكين رواد الأعمال والشركات. ومن خلال التركيز على تعزيز التنمية المستدامة، يقدِّم البنك خدماته لمجموعة واسعة من العملاء في مختلَف الصناعات، ما يساهم في تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

 مكونات الحل ®IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
