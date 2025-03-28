في Pyramid Analytics، نسعى دائمًا لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الكبرى التي يواجهها عملاؤنا. مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، رأينا فرصة لتحويل طريقة تفاعل مستخدمي الأعمال مع البيانات.

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لهذا السبب طوّرنا حل Generative Business Intelligence (GenBI)): وهو حل ثوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستخدمين غير التقنيين التعبير عن احتياجاتهم التحليلية بكلماتهم الخاصة والحصول على رؤى وبيانات مرئية لطلبات معقدة خلال ثوانٍ معدودة.

بعد جلسات استكشافٍ أولية مع فرق IBM Sales و IBM Build Lab، قررنا دمج ™IBM watsonx.a في مجموعتنا التقنية. نظمت شركة IBM ورشة عمل استمرت يومًا كاملًا في مكاتبنا لمساعدة فريقنا على فهم المنتج بشكل أعمق. وأسهمت الورشة في تعزيز التعاون بين فرقنا وواصلنا العمل مع خبراء IBM Build Lab خلال المراحل الأولى من مشروعنا.

قدرات ™IBM watsonx على فهم اللغة الطبيعية، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، تُمكّن Pyramid Analytics من تفسير نوايا المستخدم، حتى عندما تُطرح الأسئلة بعبارات غير تقنية أو غامضة.

النتيجة هي أن المستخدمين يحصلون على دعم محلل بيانات خبير متاح على مدار الساعة، يمكنه الإجابة على أكثر الأسئلة تعقيدًا خلال أقل من 30 ثانية.