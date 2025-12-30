في إطار شراكة استراتيجية مع IBM، دمجت nybl منصة n.vision، وهي منصة فحص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع أداة IBM® Maximo® Visual Inspection وحل ®IBM watsonx.governance الذي يهدف إلى المضي قدمًا في تغيير طريقة إدارة عمليات الفحص الصناعي. أجرت الشركتان ثلاث تجارب للتحقق من صحة التكامل وبيان تأثير الاستفادة من Maximo Visual Inspection وwatsonx.governance ضمن منصة n.vision الخاصة بشركة nybl.

وبفضل Maximo Visual Inspection، تجري منصة n.vision عمليات فحص قائمة على الأصول تلغي الحاجة للوصول اليدوي إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، ما يقلل من المخاطر المتعلقة بالسلامة، وتكاليف التشغيل، والوقت العام للفحص. يستخدم الحل رؤية الكمبيوتر للكشف عن الأعطال وتصنيفها والإبلاغ عنها بدقة وسرعة في مختلف الصناعات، مثل النفط والغاز، والمرافق، والتصنيع، والزراعة، والرعاية الصحية.

بمساعدة watsonx.governance، يمكن أن توفر شركة nybl شفافية كاملة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي، ومراقبة التحيز والانحراف، وإدارة الامتثال للوائح الصناعة المتطورة. يمكن لهذه الترقيات التشغيلية مجتمعة أن تساعد عملاءها على طرح المنتجات في السوق بشكل أسرع، ودقة أعلى، وزيادة الكفاءة—مع إتاحة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمليات ذات المهمة الحساسة.