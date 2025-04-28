يعتمد Nordic telecom operator على فريق مركز عمليات الشبكة (NOC) التابع له لمراقبة البنية التحتية التقنية للشركة، بما في ذلك عشرات الآلاف من المحطات الأساسية. تبث كل محطة عددًا لا بأس به من الخلايا المتنقلة وهي مجهزة بأنظمة مادية مثل المقومات وأجهزة التوجيه والمبدلات ووحدات الطاقة وغيرها.
يعلق مدير مركز عمليات الشبكة (NOC Manager) قائلاً: "شبكتنا جزء من البنية التحتية الحيوية في المنطقة. من الضروري أن نتمكن من تحديد المشكلات وحلها بسرعة وفعالية من حيث التكلفة لتقديم شبكة جديرة بالثقة وعالية الأداء."
يضيف مهندس حلول دعم أنظمة العمليات (OSS Architect)، "مع التوسع السريع في شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IOT)، نشهد تدفقًا هائلاً من الإنذارات كل يوم. لدينا عدة مئات الآلاف من الأجهزة المراقبة، وأي منها يمكن أن يرسل إنذارًا إلى مركز عمليات الشبكة. حل المراقبة الحالي لدينا كان يعرض البيانات على شاشات متعددة، مع تنبيهات مختلفة لأنظمة متنوعة، ولم يوفر أي طريقة لربط أو فحص التبعيات. على سبيل المثال، إذا تعطلت محطة قاعدية، كنا سنختار إنذارًا واحدًا كعنصر تذكرة رئيسي ونتجاهل الآخرين حتى نصلح العطل؛ وهي طريقة كانت تخاطر بإغفال السبب الجذري."
بحث فريق مركز عمليات الشبكة المرهق بالفعل عن طرق للتعامل مع الأحجام المتزايدة بفعالية وكفاءة، لضمان أفضل أداء ممكن للشبكة.
لحل التحديات التقنية المباشرة وإنشاء مسار تمكيني لاستراتيجيات الأعمال المستقبلية، تعاونت Nordic telecom operator مع Compose IT وشركة IBM لتنفيذ منصة عمليات Compose Operation Platform، المبنية على IBM Cloud Pak® for AIOps.
تُعد منصة عمليات Compose Operation Platform حلاً متكاملاً جاهزًا مصممًا لتوفير رؤية موحدة لبيانات الأداء والتبعيات لشركات الاتصالات، مما يساعد على تحسين إدارة الحوادث ومعالجتها. يراقب IBM Cloud Pak for AIOps الأساسي ويوجه المعلومات من الأنظمة الحالية ومحفزات الإنذار مباشرةً إلى المنصة، التي تجمع المعلومات وتضمها وتديرها في طبقة عرض واحدة.
ويعلّق مهندس دعم أنظمة العمليات قائلاً: "لقد أُعجبنا باحترافية وخبرة شركة Compose IT أثناء عملهم على حل المشكلات المتعلقة بحلولنا القديمة ضمن مهلة ضيقة للغاية."
تظهر الآن أجهزة الإنذار التي كانت معزولة سابقًا في تطبيقات مختلفة كقائمة موحدة. الحل يمكّن من وجود تبعيات وتداخلات وأولويات للإنذارات وغير ذلك، ويوفر قدرات أتمتة تساعد في تقليل المهام اليدوية.
يُعلّق مدير مركز عمليات الشبكة قائلاً: "في الماضي، عندما كان يبدأ الوكيل نوبته، كان يقضي وقتًا في مراجعة قائمة طويلة من الإنذارات، يفحص 'ما هذا وما ذاك' لمجرد الوصول إلى شعور بالسيطرة." كان من السهل جدا تفويت إنذار مهم. مع منصة العمليات Compose Operation Platform، نستخدم التجميع والأتمتة لتسهيل فهم المهام والعمل عليها."
بالإضافة إلى ذلك ، تساعد منصة Compose على زيادة الرؤية والتعاون عبر الفِرق المختلفة. ويوضح مدير مركز عمليات الشبكة (NOC) أيضًا: "نظرًا لأن الأنظمة القديمة تعمل بشكل منفصل، كان من الصعب مشاركة العمل، بينما يمكننا الآن فتح قائمة إنذارات شخص آخر والتدخل للمساعدة. من وجهة نظر الإدارة أيضًا، تعتبر منصة عمليات Compose Operation Platform جيدة حقًا، حيث يمكنني أن أرى بلمحة أن لدى الوكيل قائمة إنذارات مكونة من عشرة صفوف، وأنهم على اطلاع دائم، وعندما يذهبون لتناول الغداء، يمكن لشخص آخر أن يتولى الأمر على الفور.
من خلال فحص أي الإنذارات تحدث بشكل متكرر ومعرفة المزيد عن الأسباب الجذرية، ستتمكن Nordic telecom operator من تقديم خدماتها بشكل موثوق وفعال من حيث التكلفة بشكل أفضل. الأهم من ذلك، على المدى الطويل، فإن الفهم العميق لأداء الشبكة من خلال إمكانات محسّنة لإعداد التقارير والتحليل سيساعد في تحسين التزامات الشركة الاستثمارية المستقبلية.
يضيف مهندس دعم أنظمة العمليات (OSS): "لقد اخترنا أيضًا إضافات من مجموعة Compose، بما في ذلك المشغل الافتراضي، وبحث السجل، وحزم التقارير والتصور، والتي ستساعدنا في تعزيز الكفاءة من خلال وظائف مثل أتمتة مهام المشغل." على سبيل المثال، عندما نعلم أن إنذارًا تسبب في تشغيل إنذار آخر، كما هو الحال أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يمكننا استخدام خاصية التجميع للمساعدة في ضمان تطبيق الإصلاحات بالترتيب الأكثر احتمالاً لحل المشكلة. نحن أيضاً ببساطة نُجمِّع الإنذارات في صف واحد بدلاً من وجود مئات الإنذارات في القائمة، مما يحسن الرؤية ويقلل التعقيد بشكل كبير. في الخطوة التالية، سنبدأ في أتمتة الفرز والمعالجة بمساعدة المشغل الافتراضي."
ويختتم مدير مركز عمليات الشبكة قائلاً: "إن العمل مع Compose IT ومنصة عمليات Compose Operation Platform سهل للغاية؛ إذا كانت لديك فكرة وسألتهم عما إذا كان ذلك ممكنًا، فمن المحتمل جدًا أن يوافقوا على ذلك."
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