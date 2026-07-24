Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

بفضل IBM Content Manager OnDemand، يمكن للأعضاء الوصول إلى البيانات والرسائل رقميًا.
مع استمرار تطور توقعات الأعضاء، أصبح من الضروري تحويل الطريقة التي تتواصل بها Nationwide معهم. بينما تواصل Nationwide تحسين تجاربها الرقمية، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء وإيصال الاتصالات تتغير أيضاً. إلى جانب المراسلات الورقية التقليدية، تضمن Nationwide تقديم اتصالات رقمية آمنة وسلسة ومخصصة للعملاء الذين يرغبون في ذلك.
بعد مرحلة استكشاف استمرت 12 أسبوعاً، دخلت "Nationwide" في شراكة مع IBM® Consulting و IBM Technology لتصميم وتقديم Digital Vault—وهي منصة آمنة تدعم السحابة لتخزين وتوزيع ملايين المستندات. لتلبية متطلبات النطاق والأمان، اختار فريق IBM و Nationwide المشترك IBM Content Manager OnDemand (CMOD) ليكون الأساس. يًمكن CMOD من الاستيعاب المؤتمت لأنواع متعددة من المستندات، والبحث والاسترجاع عالي الأداء، والتسليم الرقمي الآمن عبر مختلف القنوات والأجهزة، مع توفير نموذج استهلاك SaaS قابل للتوسع يتوافق مع نمو حجم العمل.
عملت كل من Nationwide و IBM Consulting كفريق تسليم متكامل لإطلاق Digital Vault عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبوابة خدمة وإدارة الأعضاء (SAMM). معاً خلقا تجربة آمنة وقابلة للتوسع وسلسة لكل من الأعضاء والزملاء. قامت الفريق المشترك بمواءمة تطوير الواجهات الأمامية والخلفية، واستيعاب المستندات، والترحيل، وتكامل الخدمات، مما أدى إلى دمج تقنيات مثل .NET و Swift و Kotlin و IBM Content Manager OnDemand في منصة واحدة متماسكة. مكّن هذا النهج التعاوني الموحد البرنامج من الانطلاق قبل موعده المحدد بربع كامل.
في نوفمبر 2024، أطلقت Nationwide و IBM خدمة Digital Vault عبر منصات Internet Bank و SAMM—مما أدى إلى إنشاء نظام آمن وقابل للتوسع يدعم أكثر من 137 نوعاً من المستندات ويقدم تجارب متسقة وعالية الجودة عبر الويب والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. باستخدام IBM CMOD، توفر Nationwide الآن رؤية شاملة لوثائق كل عضو، وهي متاحة لكل من الأعضاء والزملاء في الوقت الفعلي. يعمل الحل على تحسين رضا العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمة، وتسريع رحلة Nationwide نحو مستقبل بلا أوراق.
النتائج الرئيسية: توفير كبير في التكاليف السنوية من خلال تقليل استخدام الورق والبريد؛ الاستغناء عن 14 مليون رسالة مطبوعة ومرسلة بالبريد سنويًا؛ 116000 عملية تنزيل يوميًا؛ الوصول إلى 34 مليون مستند حتى الآن؛ تخزين 3 مليارات مستند عبر 280 نوعًا من المستندات؛ واعتماد بنسبة 100% من قبل مستخدمي الإنترنت والخدمات المصرفية للأعمال. استجاب الأعضاء استجابة إيجابية، وأشادوا بسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات والاتصالات.
Nationwide هي أكبر جمعية بناء في العالم، ولديها أكثر من 16 مليون عضو. بعد استحواذها على Virgin Money UK PLC، أصبحت Nationwide ترتبط بواحد من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة، وتعد ثاني أكبر مزود للرهون العقارية وودائع التجزئة. كما أنها تعد مزوداً رئيسياً للحسابات الجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، والخدمات المصرفية للأعمال. بإمكان العملاء اختيار إدارة شؤونهم المالية عبر الفرع، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد. يعمل لدى شركة Nationwide حوالي 25000 موظف ويقع مكتبها الرئيسي في سويندون بالمملكة المتحدة.
بصفتها مزود خدمات مالية مملوكًا لأعضائها، وليس للمساهمين، فإن هدف Nationwide هو: تقديم الخدمات المصرفية؛ ولكن بطريقة أكثر عدلاً، وأكثر فائدة، ولصالح المجتمع. لمزيد من المعلومات، راجع نبذة عنَّا | Nationwide.
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