IBM Content Manager OnDemand
التقاط الاتصالات الصادرة مع إمكانات قوية للأرشفة والبحث والاسترجاع
التوثيق
عامل يكتب وأمامه 4 شاشات

لمحة عامة

يعمل IBM Content Manager OnDemand تلقائيًا على التقاط المستندات وتخزينها، ويوفر خيارات قوية للبحث والاسترجاع.

يمكن نشر الحل في البيئات المحلية أو في بنية IBM Cloud تحتية آمنة ذات مستأجر واحد.
التخزين الآلي للمعلومات

يُتيح أرشفة وتسجيل وتخزين كميات كبيرة من البيانات والمراسلات الصادرة.
بحث سريع ومتعدد الاستخدامات

يوفر خيارات أرشفة وبحث واسترجاع قوية مع حل عميل الويب.
وجهة نظر العملاء بزاوية كاملة

ينشئ عرضًا بزاوية 360 درجة لكل عميل ويقدِّم هذا العرض إلى الشخص المناسب، في المكان المناسب.
تحسين الاحتفاظ بالعملاء

يعمل كمنصة لتنفيذ حلول عرض الفواتير الإلكترونية والدفع، بهدف تحسين خدمة العملاء وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم.

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