تهدِف المؤسسة إلى خدمة أعضائها، وكل دولار يتم توفيره هو دولار يمكن إنفاقه لتقديم قيمة أكبر للمؤسسات الأعضاء. تسري هذه الفلسفة في كل جزء من NRECA، بما في ذلك قسم التكنولوجيا.

يقول Chuck Boyer، المهندس المؤسسي الرئيسي لاستراتيجية السحابة في NRECA، "تجنُّب التكاليف أمر مهم بالنسبة إلينا".

هذا الفكر الذي يركِّز على تجنب التكاليف، جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى تحديث تطبيقات المؤسسة، دفع قادة NRECA إلى استكشاف إمكانية الترحيل إلى السحابة. في عام 2020، اختبرت المؤسسة جدوى السحابة العامة، من خلال نقل تطبيقات مختارة إلى Amazon Web Services (اختصارًا AWS) وتقييم النتائج. ومع رضاهم عن النتائج، وضع قادة NRECA استراتيجية لمدة خمس سنوات لتنفيذ بنية سحابية هجينة للمؤسسة.

يقول Boyer: "كانت لدينا ثلاثة أسباب للانتقال إلى السحابة: لتجنب شراء الأجهزة لمركز البيانات الخاص بنا، ولتحسين قدرات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث؛ وعلى المدى الطويل، لجعل تطبيقاتنا أكثر مرونة وقوة وقابلية للتوسع".

في عام 2021، تمكَّنت NRECA من ترحيل ثلث تطبيقاتها إلى AWS. سارت عملية الترحيل بشكل جيد، ولكن سرعان ما أدرك قادة التكنولوجيا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الشفافية في نفقاتهم السحابية. أشار Boyer إلى وجود قلق بشأن إدارة نفقات السحابة ومنع تجاوزات التكاليف، بالإضافة إلى تخصيص التكاليف المشتركة عبر المجموعات المختلفة في المؤسسة.

زادت بنية NRECA التنظيمية من تعقيد هذه التحديات. ولإسناد التكاليف بدقة، احتاج قادة تكنولوجيا المعلومات إلى تطبيق قواعد العمل عبر مجموعة من الحسابات والموارد كل شهر.

يقول Boyer: "لقد كنا نركز بشكل كبير على الأجهزة؛ لأننا كنا نعمل في بيئة مركز بيانات". "ولكن مع الانتقال إلى السحابة، أصبحنا الآن نركِّز على الموارد. كان علينا معرفة الموارد التي كنا نستخدمها ومقدار تكلفتها، ومن ثمَّ تحديد التكلفة الإجمالية لملكية تطبيق معين حتى نتمكن من حساب عائد الاستثمار".

ولمساعدتهم على تحقيق أهدافهم، تواصَل قادة تكنولوجيا المعلومات في NRECA مع Apptio. كانوا على دراية بأن Cloudability تُتيح للمؤسسات تخصيص الإنفاق السحابي بالكامل، وتحسين التكاليف، وربط الإنفاق السحابي بقيمة الأعمال، وأرادوا استكشاف قدرات المنتج. بعد مشروع تجريبي، قرَّر قادة NRECA شراء Cloudability في سبتمبر 2021. يقول Boyer: "كنا نركِّز على ضبط التكاليف، لكن نطاق محفظة Apptio واتساعها، بما في ذلك خيارات التكامل مع المنتجات الأخرى، كانت أيضًا من العوامل التي دفعتنا إلى اتخاذ القرار".