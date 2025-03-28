Meemoo هي منظمة غير ربحية تمولها الحكومة الفلمنكية وتركز على الحفاظ على التاريخ الفلمنكي. يوضح Nico Verplancke، المدير العام: "نحن نتعاون مع نحو 160 منظمة إعلامية في فلاندرز، بما في ذلك محطات الإذاعة العامة والإقليمية، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية وغيرها من المؤسسات التراثية، لرقمنة المحتوى التاريخي. قد يشمل هذا المحتوى عروضًا مسرحية أو صور لإضراب أو لقطات من خطاب تم تقديمه في أربعينيات القرن الماضي. فهو يضم مجموعة متنوعة للغاية من المواد."

كما يضم مجموعة كبيرة جدًا من المواد. حيث يحتوي أرشيف meemoo بالفعل على حوالي 19 بيتابايت من البيانات، مع زيادة سنوية تقدر بحوالي 2 بيتابايت. تتيح Meemoo هذا المحتوى لمواطني فلاندرز لاستخدامات متنوعة، وتعمل مع المنظمات الثقافية والتراثية والإعلامية لتنفيذ مشاريع تهدف إلى الحفاظ على تاريخ المنطقة الغني والاحتفاء به. ويعدّ The Archive for Education أحد مشاريع Meemoo الرائدة.

يقول السيد Verplancke "إن منصة The Archive for Education هي إحدى القنوات التي نستخدمها لإحياء مواد أرشيف شركائنا في المحتوى. فنحن نؤمن بأن المواد السمعية والبصرية هي طريقة فعالة للغاية للمعلمين للتواصل مع الشباب. فهي وسيلة أكثر طبيعية للمعلمين اليوم لشرح الأفكار بدلًا من مجرد رسم شيء ما على السبورة."

"لقد حققت المنصة نجاحًا كبيرًا، حيث نشهد زيادة في عدد المعلمين والتلاميذ الذين يستخدمون The Archive for Education، في الوقت الذي تواصل فيه المواد السمعية والبصرية المتاحة في النمو". ومع ذلك، كما هو الحال غالبًا، أظهر النجاح الواضح للمنصة إلى أن بنيتها التحتية الأصلية لن تكون كافية على المدى الطويل.