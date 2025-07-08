تعمل MandarinMaster مع Pedab France وIBM لتسريع اكتساب اللغة باستخدام الذكاء الاصطناعي
تشتهر اللغة الصينية بصعوبة تعلّمها. في الواقع ، وفقا لموقع MandarinMaster، فإن 80% من الأشخاص الذين يتعلمون اللغة يتخلون عن دراستها في النهاية.
ولكن ماذا لو تمكنت الأساليب والتقنيات الجديدة من مساعدة الأشخاص على الاستمرار في المسار وتحقيق الطلاقة في اللغة الصينية؟ هذا السؤال هو بالضبط ما طرحه Philippe Laurent، وهو مواطن فرنسي الأصل ويتحدث الصينية بطلاقة، على نفسه.
مع تحول الصين إلى لاعب متزايد الأهمية على الساحة العالمية، أنشأ Philippe Laurent موقع MandarinMaster كمنصة تعليمية عبر الإنترنت مصممة لتمكين أي شخص من تعلم اللغة الصينية دون أن يصاب بالإحباط.
إن الفلسفة التربوية للشركة مستوحاة من مثل صينى قديم، مفاده أن "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة". في الواقع، في الدرس الأول الذي تقدمه منصة MandarinMaster، يوجد حرفان صينيان هما—一步 (Yībù)— ويعنيان "خطوة واحدة".
يوضح Philippe Laurent قائلاً، "نحن نقترح إيقاعًا بطيئًا ومنتظمًا للتعلم، وهو بطبيعته صيني للغاية من الناحية الثقافية. تبدأ MandarinMaster حرفيًا بخطوة واحدة، ويبدو الأمر كما لو كنت تصعد على متن قطار. إذا بقيت على متن هذا القطار لمدة ثلاث سنوات، وأتممت 30 دقيقة من الدراسة يوميًا، فستتحدث الصينية بطلاقة في نهاية الرحلة."
تكمن الصعوبة الرئيسية التي تواجه متعلمي اللغة الصينية من غير الناطقين بها في نظام نغمات اللغة. تحتوي اللغة المنطوقة على أربع نغمات ويُعد إتقانها أمرًا بالغ الأهمية لتتمكن من التحدث بشكل مفهوم. على سبيل المثال، يمكن أن تعني كلمة "ما" "الأم" أو "القنب" أو "الحصان" أو "التوبيخ" اعتماداً على النغمة المستخدمة. يمكن استخدامها أيضاً بدون نغمة للإشارة إلى سؤال.
يقول Philippe Laurent: "لإنجاح MandarinMaster، احتجنا إلى تمكين المنصة من التحقق من صحة النطق".
حاولت شركة MandarinMaster العمل مع شركة صينية تقدم معالجة تحويل الكلام إلى نص، حتى تتمكن المنصة من الاستماع إلى نطق المتعلمين وتقديم التعليقات. ومع ذلك، كانت التكلفة لكل دورة تحقق غير اقتصادية، لذا اتبع Philippe Laurent نصيحة المطوّر الذي يتعامل معه بتجربة استخدام تقنية IBM Watson® Speech to Text.
يقول Philippe Laurent: "نحن مدعومون بواسطة BPI [بنك فرنسي عام يدعم التنمية الاقتصادية] والحكومة الإقليمية، لذلك كان تفضيلنا هو العمل مع مزود مثل IBM الذي يتمتع بحضور قوي في فرنسا". "بصفتنا شركة ناشئة، شعرنا على الفور براحة كبيرة مع شركة IBM بسبب مرافقتهم الصادقة وقدرتهم على تعزيز ظهورنا ومصداقيتنا."
عملت IBM على توصيل MandarinMaster بشركة Pedab France، وهي أحد شركاء أعمال IBM المتخصصة في الحلول التعليمية القائمة على تكنولوجيا IBM. عملت Pedab مع MandarinMaster لدمج تقنية IBM Watson Speech to Text في منصتهم. والحل مرخص بموجب اتفاقية IBM Embedded Solution Agreement (ESA)، والتي تمكِّن MandarinMaster من الجمع بين تقنية IBM والملكية الفكرية الخاصة بها لإنشاء حل مستقل قائم على الحزم.
يعلق Christopher Pajot، مدير المبيعات في Pedab France، قائلاً: "إن تقنية IBM Watson Speech to Text هي تقنية ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة تمكنّا من دمجها بسلاسة في منصة MandarinMaster. لقد عملنا مع IBM Innovation Studio في تنفيذ المشروع، واستغرق الأمر بضعة أشهر فقط من البداية إلى النهاية."
يضيف Philippe Laurent: "لقد انضمت Pedab حقاً إلى الفريق لمساعدتنا في إنجاح MandarinMaster". "لقد عمل فريق Christopher جاهداً ليحصل لنا على صفقة مالية منطقية من الناحية الاقتصادية بالنسبة لنا كشركة ناشئة، ونحن نقدر حقاً الشراكة التي نبنيها معهم ومع شركة IBM."
MandarinMaster هي منصة عبر الإنترنت تقدم دروساً يومية مدتها 30 دقيقة للمشتركين. يتقدم المتعلمون شيئًا فشيئًا، ويفتحون محتوى جديدًا كلما أحرزوا تقدمًا بإيقاع يحافظ على تفاعلهم وتشجيعهم. تتيح تقنية IBM Watson Speech to Text المدمجة لمنصة MandarinMaster إمكانية محاكاة وجود معلم حقيقي، مما يتيح للمتعلمين التحقق من نطقهم والحصول على تعليقات فورية.
يقول Philippe Laurent: "تتيح تقنية IBM Watson Speech to Text للمتعلمين التحقق من صحة استخدامهم لنغمات اللغة الصينية، مما يمنحهم ثقة إضافية أثناء عملهم على إتقان هذه المهارة المهمة للغاية".
تعمل MandarinMaster حالياً مع المستخدمين الأوائل من أجل الدعاية والتعريف بشكل طبيعي للمنصة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. يمكن للطلاب الذين يجلبون مشتركين آخرين يدفعون اشتراكات الحصول على أرصدة لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية الخاصة بهم. يمكن استخدام هذه الأرصدة أيضاً لشراء تدريبات محادثة ومراجعات فردية مباشرة عبر مكالمات الفيديو مع مدرسين حقيقيين. في وقت كتابة هذا التقرير، كانت شركة MandarinMaster تعمل على تطوير نسخة من منصتها من الإنجليزية إلى الصينية، والتي تستهدف جمهوراً أكبر بكثير من الجمهور المحتمل من الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم. سيكون هذا الإصدار متاحاً في نهاية سبتمبر 2025.
بدعم من IBM وPedab، تقوم MandarinMaster ببناء مجتمع من المشتركين. ويتنوع المجتمع بين المراهقين - وأولياء أمورهم - الذين يسعون إلى اكتساب مهارة جديدة لمساعدتهم على الالتحاق بأفضل كليات إدارة الأعمال والجامعات، وحتى الأشخاص المتقاعدين الذين يرغبون في تعلم اللغة الصينية لتغيير حياتهم المملة. تُعد المنصة مثالية أيضًا لرجال الأعمال الذين يعملون، أو يخططون للعمل، مع الشركات الصينية، وخاصة المغتربين الحاليين وغيرهم من الذين يخططون للإقامة في الصين. ومن الخصائص المميزة الأخرى لمنصة MandarinMaster أنها تجمع بين منصة تعتمد على التقنية مع تدخل بشري حقيقي؛ يرحّب فريق MandarinMaster شخصيًا بكل طالب يدفع الرسوم ويتابعه.
يعلق Philippe Laurent قائلاً: "أصف منصة MandarinMaster بخمس كلمات: سهلة وكاملة وجادة وممتعة وثقافية". "مع MandarinMaster، إنك لا تخوض غمار لغة فحسب ، بل تخوض غمار ثقافة بأكملها."
إن الوتيرة البطيئة والثابتة المنظمة التي تتميّز بها MandarinMaster، والتي تقدم حرفين أو ثلاثة أحرف صينية جديدة كل يوم، تجعل من السهل على المتعلمين الحفاظ على التزامهم. وبعد ثلاث سنوات من الدراسة اليومية، تنقل المنصة المبتدئين تمامًا إلى المستوى C1.
يقول Philippe Laurent: "اللغة الصينية لغة صعبة، ولكن طريقتنا سهلة". "بعد ثلاث سنوات، ستكون قد أتقنت 2500 حرف وما يزيد عن 25000 كلمة. يعرف الشخص الصيني المتعلم تعليماً عالياً 3000 حرف، لذلك يعد هذا مستوى مثيراً للإعجاب من الطلاقة والفهم.
يتحدث مستخدمو MandarinMaster لمدة تصل إلى 80% من إجمالي وقت كل درس - وهو اختلاف كبير عن الغالبية العظمى من المنصات والدورات التدريبية القائمة على الكتب.
"بدون IBM Watson Speech to Text، لم يكن بإمكاننا إطلاق MandarinMaster" ، يختتم Philippe Laurent حديثه. "فهو يساعد في ضمان جودة التعلم، كما لو كان لكل مستخدم معلم خاص به للاستماع إلى نطقه."
MandarinMaster هي منصة مبتكرة عبر الإنترنت لتعلم اللغة الصينية. مع التركيز الشديد على اللغة الصينية المنطوقة بشكل صحيح، تنقل المنصة المبتدئين تمامًا إلى مستوى C1 في غضون ثلاث سنوات. المنصة متاحة حالياً للناطقين باللغة الفرنسية، وسيتم توسيعها قريباً لتشمل الناطقين باللغة الإنجليزية.
تأسست Pedab في عام 1993، وهي شركة مملوكة للعائلة موجودة في 11 دولة في جميع أنحاء أوروبا. من خلال توفير حلول وخبرات تكنولوجيا المعلومات المصممة خصيصًا، تساعد Pedab عملاءها على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين الموارد، وتسريع النمو.
يساعد IBM Watson Speech to Text متعلمي اللغات الأجنبية على ممارسة النطق الصحيح
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