بالنسبة إلى Ajuntament de L’Hospitalet، كانت مصفوفات IBM® FlashSystem 5200 خيارًا طبيعيًا نظرًا لأن المجلس كان يستخدم تقنية IBM بنجاح لسنوات عديدة. مدعومة بوحدات IBM® FlashCore، ساعدت المصفوفات فريق تكنولوجيا المعلومات على تحقيق أداء أفضل مع تحقيق الفعالية من حيث التكلفة.

يؤكِّد Marti Duedra، المدير التقني (CTO) في Ajuntament de L’Hospitalet، أن IBM FlashSystem 5200 وفَّر زمن استجابة منخفضًا وموثوقية عالية، إلى جانب سهولة التكامل مع البنية التحتية الحالية.

بالتعاون مع Logicalis Spain، الشريك البلاتيني لشركة IBM، قام فريق تكنولوجيا المعلومات بدمج الحل عبر بيئات الأنظمة المركزية والأنظمة المفتوحة. وعملوا أيضًا على ترقية بيئة الشبكات لديهم من خلال نشر محوِّل IBM® Storage Networking SAN64B-7.

يقول Duedra: "إن خبرة Logicalis Spain التقنية لا مثيل لها. وقد ساعدنا تنفيذهم لتقنية IBM® HyperSwap على تحويل بيئة VMware لدينا بسهولة إلى تكوين مجموعات ممتد".