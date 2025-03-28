تعتمد شركة Lindbergh على تقنية IBM لإدارة عمليات تسليم قطع الغيار ليلاً
شاحنة في موقع بناء
 

"الكفاءة والسرعة عنصران أساسيان في نموذج أعمالنا. كنا بحاجة إلى حل تقني يسمح لنا بمركزية وأتمتة عملياتنا اللوجستية لضمان التسليم في الوقت المحدد وبدقة"، يوضح Marco Pomé، رئيس Lindbergh.

تعمل شركة Lindbergh في قطاع إدارة الخدمة الميدانية، وهو قطاع من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، وهي متخصصة في التوصيل الليلي لفنيي الصيانة في مجال التصنيع.

وقد اعتمدت الشركة على GEP Informatica لتنفيذ حل أتمتة العمليات الذي يتم تقديمه من خلال البرمجيات كخدمة (SaaS)، باستخدام مرونة خدمات IBM Cloud® على منصة IBM® Power® Virtual Server. كشف التحليل المتعمق عن الحاجة إلى نظام منظّم لإدارة النقل (TMS) يمكنه توحيد العمليات اللوجستية وتحسينها.

الحل المقترح من GEP Informatica

يقول Arceo Desideri، مدير المشروع في GEP Informatica: "مع [برمجيات] SIGEP Transport في الوضع السحابي، يمكننا أن نقدم لشركة Lindbergh مرونة غير مسبوقة، مما يسمح لها بتوسيع نطاق العمليات حسب الحاجة وتحسين كفاءتها التشغيلية بشكل كبير".

ومن شأن تطبيق تقنية IBM من خلال SIGEP Transport أن يحقق العديد من الفوائد لشركة Lindbergh. من بين النتائج الرئيسية المتوقعة ما يلي:
خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية

أتمتة العمليات لتحسين مهام سير العمل وإدارة الأسطول.

 زيادة دقة التسليم

تتبع الشحنات في الوقت الفعلي وإدارتها في الوقت المناسب.

 تحسين رضا العملاء

مزيد من الشفافية والتواصل الفعال مع العملاء.
نتوقع أن نرى تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية ورضا العملاء. سيتيح لنا التعاون مع GEP Informatica واعتماد تقنية IBM مواجهة التحديات المستقبلية لسوق الخدمات اللوجستية بنجاح. Marco Pomè رئيس Lindbergh
التكامل التكنولوجي المتقدم

يتضمن الحل المقترح العديد من العناصر التكنولوجية المتقدمة:

  • SIGEP النقل في الوضع السحابي: يتيح لك نظام البرمجيات كخدمة (SaaS) هذا، الذي يتم تنفيذه على منصة Power Virtual Server باستخدام IBM Cloud، إدارة تدفقات النقل في إيطاليا، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التثبيت المعقدة والصيانة المستمرة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيق من أي جهاز متصل بالإنترنت.

  • بوابة SIGEP والتتبع: يسمح هذا المكون بالاستيراد الهائل للشحنات والمعلومات ذات الصلة، مما يضمن إمكانية التتبع الكامل لجميع مراحل الشحن.

  • SIGEP Road: يوفر إمكانية مراقبة وإدارة البضائع في الوقت الفعلي، ويستخدم أجهزة متقدمة على المركبات لضمان تحكم غير مسبوق.

  • التحكم الآلي في الفواتير السلبية وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت المناسب: يتم تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف من خلال أتمتة العمليات.
التعاون مع GEP Informatica

تستعد Lindbergh لتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال الاستفادة من خدمات IBM السحابية بدعم من GEP Informatica. لن تؤدي هذه البنية التحتية التكنولوجية الجديدة إلى تحسين إدارة التدفقات اللوجستية فحسب، بل ستوفر أيضًا دعمًا قويًا للنمو العضوي والتوسع الجغرافي. وبفضل الحل المرن والقابل للتطوير، ستتمكن شركة Lindbergh من الاستجابة لتحديات السوق الحديثة بسرعة وكفاءة، مما يساعد على ضمان تقديم خدمة دقيقة ومضبوطة لعملائها بشكل متزايد.
شعار Lindbergh
نبذة عن Lindbergh

تأسست Lindbergh S.p.A (الرابط موجود خارج ®ibm.com) في عام 2006، وهي تعمل في قطاع إدارة الخدمة الميدانية، وهو قطاع من سوق خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل. تتخصص Lindbergh في التسليم ليلاً لفنيي الصيانة في مجال التصنيع، وهي شركة فريدة من نوعها. تمتلك الشركة منصتين لوجستيتين رئيسيتين في ميلانو وباريس، بالإضافة إلى العديد من نقاط النقل في كل من إيطاليا وفرنسا. وهي تدير أكثر من 2000 نقطة تسليم يوميًا باستخدام أسطول مكون من 60 مركبة مملوكة في إيطاليا وفرنسا، إلى جانب شبكة من الشركاء.
شعار GEP
نبذة عن GEP Informatica

تعمل GEP Informatica (الرابط الموجود خارج ibm.com) منذ عام 1987 في تحليل وتصميم وتطوير البرامج لإدارة لوجستيات المستودعات والنقل ونفذت مشاريع إعادة تنظيم مهمة في هذه المجالات.

SIGEP هو نظام معلومات للإدارة والتخطيط، وهو ثمرة 35 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. تم تصميمه وإنشائه باستخدام واحدة من أكثر التقنيات الهندسية تقدمًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتزايدة لمديري سلسلة التوريد.

 مكونات الحل IBM® Power Virtual Servers
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