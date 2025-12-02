تعمل IBM وAWS على تمكين النمو العالمي من خلال الذكاء الاصطناعي والسحابة

تعمل الشركات على تسريع التوسع الدولي من خلال حلول IBM وAWS لتعزيز التوطين وسلاسل التوريد ومشاركة العملاء

منظر للوحة بيضاء، حيث يساهم شخصان في جلسة التفكير التصميمي بملاحظات لاصقة وأفكار مكتوبة بخط اليد.
تسعى الشركات إلى تعزيز حضورها العالمي

مع توسع الشركات في الأسواق الدولية، فإنها تنتقل من مجرد تصدير المنتجات إلى بناء سلاسل قيمة عالمية شاملة. ولتحقيق هذه الرؤية، فإنها تتطور لتشمل البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات والخدمة. أثناء تنفيذ العمليات الجديدة، تركز المؤسسات على أربع أولويات استراتيجية:

  • التكيف مع الأسواق المحلية: تطوير رؤى أعمق حول الثقافات الإقليمية وسلوكيات العملاء لابتكار عروض تلقى صدى وبناء حضور قوي للعلامة التجارية محليًا
  • بناء سلاسل التوريد الفعالة: إنشاء نماذج لوجستية مستدامة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة يمكنها التوسع عبر الحدود مع ضمان المرونة
  • تقديم مشاركة سلسة مع العملاء: تقديم دعم متعدد اللغات على مدار الساعة وتجارب خدمة متسقة لتعزيز الثقة والولاء حول العالم
  • إنشاء أسس تقنية موحدة: تنفيذ هياكل تكنولوجيا معلومات مرنة تعمل على دمج العمليات العالمية وتبسيط العمليات التشغيلية وإتاحة النمو الرقمي أولاً.

من خلال المواءمة حول هذه الأولويات، تمهد الشركات الطريق لنجاح دولي طويل الأجل مع قدر أكبر من المرونة والتركيز على العملاء والتميز التشغيلي.
%50 وقت استجابة أسرع للمعاملات %60 كفاءة استشارية أعلى عبر الحدود
تعزز الاستراتيجيات التي تعتمد على المنظومة الرقمية أولًا عملية التوطين على نطاق عالمي

لتسريع التوسع العالمي، تتبنى الشركات استراتيجية "3 زائد 1"، مع وضع الذكاء الاصطناعي والسحابة في صميمها. يمنح هذا النهج المؤسسات القدرة على إقامة روابط أعمق في السوق، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتعزيز مشاركة العملاء، والعمل على منصات تقنية موحدة. من خلال تضمين المبادئ التالية في سلاسل القيمة الخاصة بها، تضع الشركات نفسها في وضع يمكنها من "الخروج والوقوف بثبات والانطلاق بعيدًا" في الأسواق الدولية.

  1. توطين التسويق: بناء تواجد أصيل للعلامة التجارية ومواءمة المحتوى مع الثقافات الإقليمية واحتياجات العملاء
  2. توطين سلسلة التوريد: تحسين اللوجستيات والتخزين وإدارة المخزون لتحقيق الكفاءة والمرونة عبر الحدود
  3. توطين خدمات ما بعد البيع: إنشاء قدرات لمشاركة العملاء متسقة ومتعددة اللغات على مدار الساعة مدعومة بالمنصات الرقمية
  4. بنية تكنولوجيا المعلومات العالمية الموحدة ("+1"): دمج العمليات العالمية مع التنفيذ المحلي من خلال أسس تقنية مرنة وقابلة للتوسع
تطلق المؤسسات تأثيرًا عالميًا قابلًا للقياس

إن اعتماد استراتيجية “3 زائد 1” التي تولي أولوية للمنصات الرقمية أولاً يحقق بالفعل نتائج كبيرة للمؤسسات عبر عدة صناعات:

  • خفضت إحدى شركات سيارات الطاقة الجديدة أوقات الاستجابة للخدمة من أسبوعين إلى يوم واحد من خلال تطبيق تحليل التعليقات القائم على الذكاء الاصطناعي.
  • قامت شركة كيميائية عالمية بتنفيذ برج مراقبة سلسلة التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى خفض وقت تأكيد المخاطر من 3 أيام إلى ساعة واحدة ووقت حلها من يوم واحد إلى 10 دقائق فقط.
  • عززت إحدى شركات تكنولوجيا الخدمات اللوجستية إدارة سلسلة التوريد في الخارج باستخدام السحابة، مما أدى إلى تسريع نشر التطبيقات وتحسين معدلات فحص الجودة وأخذ العينات بمقدار 10 أضعاف.
  • قام أحد البنوك متعددة الجنسيات بزيادة كفاءة الاستشارات عبر الحدود بنسبة 60% باستخدام قدرات ®IBM watsonx متعددة اللغات.
  • قام أحد مزودي خدمات مراكز الاتصال في الصين بتقليل وقت بناء المعرفة بنسبة 70% باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS، مما يتيح استجابة أسرع للخدمة العالمية.
  • قامت إحدى المجموعات التجارية الدولية بتحديث نظام التسويق الخارجي الخاص بها على سحابة AWS باستخدام نهج التصميم الهجين من IBM، مما قلل من وقت الاستجابة للمعاملات بنسبة 50%.

تُظهر هذه النتائج مجتمعةً كيف يمكن للمؤسسات أن تتوسع بسرعة وتعمل بسلاسة عبر المناطق وتقدم تجربة عملاء استثنائية في جميع أنحاء العالم. مع وجود IBM وAWS كشركاء استراتيجيين، تتمكن المؤسسات من تسريع النمو والمرونة والتنافسية طويلة الأمد في الأسواق العالمية.
حول Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China هي عمليات تشغيل AWS في البر الرئيسي للصين. شركة رائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، وتخدم قاعدة عريضة من العملاء، بما في ذلك الشركات والشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والحكومة. بدأت AWS العمل في الصين عام 2013، مقدمة الخدمة السحابية من خلال منطقتين متوافقتين بالكامل: بكين التي تديرها Sinnet، ونينغشيا التي تديرها Ningxia Western Cloud Data (NWCD). وتقومان بتوسيع بنيتهما التحتية لتشمل مختبر الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الصين، ومختبرات إنترنت الأشياء (IOT) في شنتشن، بالصين وتايبيه، في تايوان. من خلال تقديم نفس واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) ومعايير الأمان كما في مناطقها العالمية، تضمن AWS China توفير تجربة سحابة متسقة مصممة وفقاً للوائح المحلية.

