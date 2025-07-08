توفر Franchise Brokers Association بيانات أسرع وأكثر كفاءة باستخدام IBM Watsonx Orchestrate
Franchise Brokers Association (FBA) هي شركة وطنية رائدة في ربط أصحاب الأعمال الطموحين بفرص الامتياز المناسبة. مع تمتعها بسمعة طيبة في الاحتراف والتوجيه الشخصي، تدعم FBA شبكة الوسطاء الخاصة بها من خلال معالجة المئات من مستندات الإفصاح عن الامتياز (FDDs). كل وثيقة، والتي تحتوي على 200 إلى 400 صفحة، مليئة بالتفاصيل المالية والتشغيلية التي تعتبر ذات أهمية بالغة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما سبق، كان تحليل هذه المستندات القانونية مهمة شاقة ومعرضة للأخطاء. كان استخراج البيانات الرئيسية يدوياً وحساب الملخصات وتحميل المستندات إلى HubSpot CRM يستغرق ما يصل إلى أربع ساعات لكل قائمة. وغالباً ما كانت هذه العملية تقيّد FBA على مراجعة عدد قليل من القوائم في الأسبوع، وأدت الأخطاء في النسخ أو الحسابات إلى تراجع ثقة الوسيط وتقويض الثقة مع العملاء.
أخطاء في الرياضيات باستخدام العمليات الحسابية المؤتمتة
انخفاض في وقت إنشاء القائمة
تغطية عبر القوائم
عقدت FBA شراكة مع IBM لإصلاح هذه العملية اليدوية وتحسين السرعة والدقة وقابلية التوسع. اختارت المؤسسة منصة IBM® watsonx Orchestrate® وذلك لتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية التي تقدمها، والأتمتة منخفضة التعليمات البرمجية، والقدرات المبتكرة المصممة خصيصًا لفرق العمل. دعّم مدير نجاح العملاء في IBM وفريق IBM الأوسع نطاقاً عملية التنفيذ من خلال إجراء جلسات تمكين أسبوعية وعروض توضيحية للمنتج وتقييمات للبنية.
باستخدام نماذج التعلم الآلي المخصصة المدربة على الأنطولوجيا القانونية الخاصة بـ FBA، فإن منصة watsonx Orchestrate:
أدى هذا المسار المبسط إلى تقليل وقت إنشاء القائمة من أربع ساعات إلى ساعة واحدة - مما أدى إلى القضاء على أخطاء الرياضيات اليدوية وتمكين التغطية بنسبة 100% عبر القوائم.
لقد كان تأثير watsonx Orchestrate كبيرًا: انخفاض بنسبة 75% في وقت إنشاء القوائم، وانعدام الأخطاء الحسابية بفضل الحسابات المؤتمتة، وتغطية كاملة للمحفظة - لا مزيد من الانتقاء - وزيادة رضا الوسطاء والأعضاء بسبب دقة القوائم باستمرار.
في عام 2025، وسعت FBA عملية التنفيذ من خلال طبقة ثانية من الأتمتة: مراقبة الامتثال القانوني في الوقت الفعلي.
يقوم مسار التعلم الآلي الليلي الآن بفحص جميع القوائم المباشرة، ويقوم تلقائيًا بالإبلاغ عن مطالبات الأرباح غير المثبتة أو بيانات الأراضي والإتاوات غير الصحيحة. يتم إرسال التنبيهات فقط إلى فريق الامتثال عند الحاجة - مما يوفر راحة البال دون نفقات تشغيلية إضافية.
يقول Wall: "لا يمكن اعتبار Watsonx Orchestrate مجرد محلل للمستندات لدينا - إنه مراقب الامتثال لدينا على مدار 24/7".
واستشرافًا للمستقبل، تستعد FBA لنشر مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري باستخدام إطار العمل الوكيل من watsonx Orchestrate. وسيقدم هؤلاء المساعدين الدعم للوسطاء في الوقت الفعلي، حيث يكشفون الرؤى القانونية، ويلخصون الفرص ويساعدون في التوفيق بين رواد الأعمال والامتيازات المناسبة. تؤكد هذه المرحلة التالية من التطوّر على إيمان FBA بالأتمتة، ليس كبديل للبشر، ولكن كمعزز لخبراتهم وتأثيرهم.
ويختتم Wall حديثه قائلاً: من خلال تقليص فترة إعداد القوائم من أربع ساعات إلى ساعة واحدة، حررنا فريقنا للتركيز على العمل ذي القيمة العالية".
تتخصص Franchise Brokers Association (FBA) في مساعدة رواد الأعمال الطموحين في العثور على فرص الامتياز المناسبة والاستثمار فيها. من خلال شبكة موثوقة من الوسطاء ونظام تدريب ودعم قوي، تُعدّ الخدمات التي تقدمها FBA بمثابة حجر الزاوية في مجال الامتياز التجاري — حيث تعزّز قدرات المرشحين من خلال توفير البيانات الشفافة والتوجيهات الأخلاقية والأدوات الحديثة.
استخدام IBM watsonx Orchestrate لتبسيط مهام سير العمل اليدوي المعرضة للأخطاء
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