يتطلع العملاء في مجال الاتصالات اليوم إلى أكثر من مجرد الاتصال: فهم يتوقعون تجارب مريحة وشخصية تتسم بالمرونة وتتكيف مع عالم سريع التغير. وإدراكًا لهذه التحولات، أعادت شركة الاتصالات الأوروبية هذه تعزيز استراتيجيتها للدخول إلى السوق وتحسين جودة خدماتها.
مع قيام الشركة بتحويل عملياتها الموجهة للعملاء، كشفت الجهود المبذولة عن فرص لتحسين الاتصالات الداخلية وتحسين توزيع المهام، خاصة فيما يتعلق باختبار الجدوى الفنية. تُعدّ اختبارات الجدوى الفنية عملية مفصلة وشاملة تتضمن فرقًا متعددة، وتهدف إلى تعزيز إدارة العمليات عبر شبكة معقدة من الأنظمة والأفراد والأقسام، لضمان الحفاظ على المعلومات المهمة وتسريع تسليم المشاريع.
على وجه الخصوص، إذا تمكنت الشركة من تسريع عملية اختبار الجدوى الفنية، ستتمكن الفرق الفنية الاستجابة بسرعة أكبر لطلبات مستخدمي الأعمال والعملاء النهائيين، مما يعزّز قدرتها على المنافسة إلى حد كبير في سوق سريع التطور.
عندما احتاجت شكة الاتصالات إلى الدعم، توجهت مباشرة إلى إلى: Ibis Solutions، شريك أعمال IBM، الذي ساعدها سابقا في تقديم منصة إدارة عمليات الأعمال (BPM) لتوفير الخدمات الداخلية. تقدم Ibis برامج تعتمد على حلول IBM، مصممة لمساعدة الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتنمية أعمالها ودفع عجلة الابتكار.
كانت Ibis Solutions واثقة من قدرتها على البناء على نجاح نشر تطبيقها السابق لمنصة إدارة عمليات الأعمال (BPM) لتلبية احتياجات شركة الاتصالات حول اختبار الجدوى الفنية. بعد دراسة دقيقة للعمليات الحالية لشركة الاتصالات لتقييم الجدوى الفنية للمشاريع الجديدة وتحديد أولوياتها، اقترحت Ibis Solutions حلاً مبتكرًا مدعومًا بمنصّة IBM Cloud Pak® for Business Automation- مجموعة متكاملة من برامج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يوضح Ilija Lazović، مدير تكامل الأنظمة في شركة Ibis Solutions: "بصفتنا شريك أعمال شركة IBM، لدينا معرفة عميقة بحلول الأتمتة التي تقدمها IBM. كنا ندرك تمامًا أن منصة IBM Cloud Pak for Business Automation لديها القدرات اللازمة لتلبية متطلبات عميلنا المعقدة في اختبار الجدوى الفنية، لذلك أوصينا بها بثقة كاملة."
تمثلت الخطوة الأولى في رسم خريطة مهام سير العمل الشاملة والمعقدة التي تتضمن التعاون بين الأقسام المختلفة لتحديد الجدوى الفنية للمشاريع. ثم جاءت الخطوة التالية بإدخال مراقبة العمليات في الوقت الحقيقي، مما أتاح تتبع وتقييم حالة العمليات المختلفة باستمرار طوال دورة الاختبار.
عملت Ibis Solutions جنبًا إلى جنب مع شركة الاتصالات لتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لأعضاء الفريق. كما قامت بتطوير سلسلة آلية من التحديثات والتنبيهات لإبلاغ أعضاء الفريق المعنيين بتحديثات العملية. تم تعزيز هذه العملية بوظائف إدارة الوثائق المحسّنة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة وتعديل وحذف المستندات، مع تطبيق ضوابط صارمة لإدارة الإصدارات والتحكم في الوصول.
وأضاف Lazović: «لم يكن هذا المشروع مجرد تهيئة ونشر لمنصة BPM، بل أجرينا فحصًا دقيقًا لمهام سير العمل والبيانات والعناصر البشرية لفهم نقاط التعثر والاستثناءات وسوء التواصل. استنادًا إلى هذه الرؤى، تمكنا من إدخال تحسينات مستهدفة ساعدت الشركة على تنفيذ اختبار الجدوى بمزيد من التحكم والثبات والكفاءة».
وبفضل تعاونها مع شركة Ibis Solutions وIBM Cloud Pak for Business Automation، أصبحت عمليات شركة الاتصالات للتحقق من الجدوى الفنية مختلفة تماماً.
توفر مراقبة العمليات في الوقت الحقيقي للشركة رؤية شاملة للعمليات من بدايتها إلى نهايتها، مما يساعد في إدارة المشاريع حتى اكتمالها دون تأخير أو ازدواجية في الجهود. كما تساهم في تحسين اتخاذ القرارات وحل المشكلات بشكل أسرع. ومع تحديد واضح للمسؤوليات، والقدرة على التحكم في الوصول إلى المستندات وتأمينها، يمكن للشركة تعزيز موقفها في الامتثال وتحسين أمن المعلومات.
إضافة إلى ذلك، يسهم الحل في تبسيط وأتمتة تدفقات العمل عبر تحديثات وتنبيهات تقلل الاعتماد على التتبع اليدوي. كما تسهّل قدرات المراقبة وتحليل البيانات المحسنة تحديد مجالات التحسين، وقياس الأداء مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وتعديل الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف.
تمكّن هذه الحلول، مجتمعةً، الشركة من زيادة الكفاءة بشكل كبير من خلال تحسين إدارة العمليات، مما يساعد على تقليل أوقات تنفيذ طلبات العملاء، والعمليات المؤتمتة المبسطة التي تساعد على خفض التكاليف التشغيلية.
يؤكد Lazović: "حققت شركة الاتصالات وفورات كبيرة في الوقت من خلال استبدال مهام سير العمل اليدوية غير المتكاملة بعمليات أكثر شفافية وأتمتة بدعم من IBM Cloud Pak for Business Automation. يتمكن الموظفون الآن من أداء أنشطتهم اليومية بشكل أسرع، مما يتيح لهم تقديم خدمات أكثر استجابة للشركة وعملائها."
والأهم من ذلك، تضع التحسينات المدعومة بحلول IBM Cloud Pak for Business Automation شركة الاتصالات في موقع قوي لتنفيذ مبادرات استراتيجية مستقبلية. تشمل هذه المبادرات اعتماد الأتمتة الفائقة (Hyperautomation) ودمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، مما يهيئ الشركة لتحقيق مكاسب أكبر في الكفاءة، وزيادة المرونة التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء.
تتخصص هذه الشركة الأوروبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومحتوى الوسائط المتعددة، حيث تقدم خدمات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والتلفزيون لأكثر من مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا.
Ibis Solutions (الرابط موجود خارج موقع ®ibm.com)، وهي شريك أعمال IBM، هي شركة رائدة في تقديم البرمجيات القائمة على حلول IBM، المصممة لمساعدة الشركات على تحسين كفاءة العمليات وتنمية أعمالها وتحفيز الابتكار. وبصفتها شريكا تجاريا لشركة IBM Build، طورت Ibis Solutions نظام Ibis-OSI، المدمج والمعتمد على تقنيات IBM، خاصة لقطاع الاتصالات.
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