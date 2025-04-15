دخلت شركة Ensono في شراكة مع IBM و Red Hat لتبسيط منصة الأتمتة الخاصة بها ووضع الشركة في وضع يمكنها من استمرار نموها المتسارع. منحت الشراكة التأسيسية بين IBM و Red Hat فريق العمل في Ensono الثقة في خبراتهم في مجال الأتمتة والتقنيات السحابية الأصلية، وهي عناصر هامة في سعيهم لتوحيد عمليات الأتمتة والمحتوى والتحليلات.

عمل فريق Ansible والتكامل في Ensono جنباً إلى جنب مع مستشاري IBM و Red Hat لتصميم وتنفيذ حل تقني هجين. قامت الفرق بترحيل بيئة الأتمتة لـ Ensono من Ansible Web eXecutable (AWX) إلى تقنيات IBM، بما في ذلك Red Hat OpenShift و Red Hat Ansible Automation Platform و IBM watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible Lightspeed. كما تم استخدام أنماط مجموعات محتوى Ansible لضمان جودة واتساق الأتمتة من خلال قوالب قابلة للتكرار. قام الفريق أيضاً بتطبيق التحليلات للحصول على رؤى أفضل لأداء الأتمتة، مما سمح بتحديد الأنماط والمشكلات التي كانت تتطلب تدخلاً يدوياً في السابق.

أثناء التنفيذ، قامت Ensono بدمج مركز مركزي لمحتوى الأتمتة وأفضل الممارسات الخاص بها. وقد سهل ذلك تطهير بيانات AWX ووفر القدرة على إجراء عمليات ترحيل مباشرة لقاعدة البيانات. أصبحت هذه العناصر أساسًا لمنصة موحدة لأتمتة المؤسسات. بالاستفادة من مفهوم Red Hat لمجتمع الممارسين، حسّنت Ensono تبادل المعرفة بين أعضاء الفريق وزادت الكفاءة بشكل كبير من خلال إنشاء أفضل الممارسات المشتركة.