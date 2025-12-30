Dollarito هي منصة إقراض رقمية تركز على مساعدة الأفراد الذين ليس لديهم سجل ائتماني أو الذين لديهم تقييم ائتماني منخفض على الحصول على قروض تتسم بالشفافية والمسؤولية وذات أسعار معقولة — لتمكينهم من بناء سجل ائتماني وتحسين مستقبلهم المالي.

في الولايات المتحدة، يُستبعد ملايين الأشخاص من ذوي التقييمات الائتمانية المنخفضة أو الذين ليس لديهم سجل ائتماني من الفرص المالية التي تتيح لهم تحسين سجلهم الائتماني. وقد سعت شركة Dollarito إلى مساعدة عملائها في التحايل على هذه المفارقة عن طريق معالجة أوجه القصور في نماذج التقييم الائتماني التقليدية. أرادت الشركة تسهيل إجراء تقييم أكثر دقة لقدرات الشخص على السداد بناءً على معاملاته المصرفية وبياناته السلوكية وعوامل اقتصادية. ومع ذلك، كانت Dollarito تفتقر إلى أساس تقني قابل للتوسع وآمن ومتوافق، وهو أمر أساسي لتحقيق هدفها.

ادخل إلى منصة ®IBM Cloud.