في يوم 8 أكتوبر 2020، أعلنت IBM عن خطط لتصفية أعمال خدمات البنية التحتية المُدارة. قال آرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "يعد إعلان اليوم علامة فارقة لشركة IBM ولموظفيها ومساهميها فنحن مقبلون على حقبة جديدة من النمو". انتهت IBM من فصل أعمال خدمات البنية التحتية المُدارة في يوم 3 نوفمبر 2021.
وفي إطار خطط الانفصال، اتخذت مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM قرارًا إستراتيجيا بالاستعانة بمصادر داخلية لجميع العمليات، بالإضافة إلى الخروج من مراكز بيانات خدمات البنية التحتية المدارة من طرف ثالث في غضون عامين. في عام 2023، قامت شركة IBM بالاستعانة بمصادر داخلية في أكثر من 66% من تطبيقاتها المالية والتشغيلية باستخدام البنية التحتية IBM Z®.1
شمل العمل المخطط له لهذين العامين:
1استنادًا إلى المخزون اعتبارًا من نوفمبر 2023 ونسبة التقارير المالية والتشغيلية والمالية لشركة IBM لتطبيقات IBM الحالية.
2بناءً على تقييم التوظيف الداخلي لشركة IBM.
قام فريق الإستراتيجية والمنصة لدى IBM CIO Z بصياغة خطة للنقل ونموذج تشغيلي مصمم وفقًا لأولويته المتمثلة في: الاستعانة بمصادر داخلية لجميع العمليات. وركزت الخطة على ثلاث مجالات أساسية: بناء فريق IBM Z وإنشاء أربع مراكز جديدة للبيانات ووضع إستراتيجية فعالة لتحديث تكنولوجيا المعلومات. كانت السرعة والكفاءة المطلوبة لهذا الجهد غير مسبوقة. تحتاج الشركات الكبيرة مثل IBM عادة إلى ما يصل إلى عقد من الزمن لإنجاز مهام مثل هذه.
أولاً، كانت IBM بحاجة إلى فريق حيث فقدت معارف مؤسسية كبيرة مع اكتمال عملية التصفية. وقد وُظِّف فريق جديد من المتخصصين الموهوبين في IBM Z وأُعِدَّ لإدارة البنية التحتية. تمثل الحل في إنشاء نموذج تشغيل ديناميكي قام بالتطور مع نمو الفريق، وإعادة النظر في المساءلة كل 4-6 أسابيع.
عملت القيادة على تحديد المواهب والارتقاء بها، وإعداد نقل واسع النطاق للمعرفة بشكل سريع. تعاون فريق IBM Z الذي تم تشكيله حديثًا مع مزود خدمات البنية التحتية المدارة عن طريق طرف ثالث لإجراء ما يقرب من 2000 ساعة من نقل المعرفة لدعم أكثر من 300 نظام عالمي. كما بدأ الفريق في استخدام أدوات متسقة، مثل GitHub و ®Ansible لكل من البنية التحتية الموزعة وIBM Z لتقليل الاعتماد على مهارات IBM Z المتخصصة.
كان التحدي التالي هو الخروج من 12 مركز للبيانات وإعداد 4 مراكز جديدة. كان يتعين على الفريق الحصول على البنية التحتية لمراكز البيانات الجديدة هذه –وهي موجودة في جميع أنحاء العالم-وتثبيتها وتهيئتها لأغراض تجارية وتنظيمية.
نظرت خطة عمل تحديث تكنولوجيا المعلومات في المنصات والبنية التحتية والتطبيقات وأدرجت أنشطة لتبسيط البنية الحالية. ومع أخذ ذلك في الحسبان، عالج فريق IBM Z ما يلي لتسهيل أنشطة الأعمال اليومية وإنشاء منصة حديثة:
استخدم فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z إستراتيجية "الرفع والتحويل" بالإضافة إلى نهج جديد للنقل يُسمى "التسلل والانزلاق". على عكس إستراتيجيات الرفع والتحويل التي نقلت البيئة كما هي، فقد أتاحت إستراتيجية التسلل والانزلاق لشركة IBM التخلص من الديون التقنية من خلال نقل التطبيقات إلى بيئة مؤتمتة بالكامل. ولتنفيذ الانتقال، دمج فريق IBM Z التكنولوجيا والعملية باستخدام IBM Transparent Data Migration Facility® (TDMF) z/OS وأدوات IBM Copy Services Manager لنقل 24 بيتابايت من البيانات المهمة لدعم الأنشطة اليومية وتغذية أدوات الذكاء الاصطناعي من IBM.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z إلى زيادة تحسين البيئة باستخدام أدوات المراقبة — مثل IBM Instana® Observability وIBM® OMEGAMON وIBM Z IntelliMagic Vision for z/OS—بالإضافة إلى AIOps، وبناء روبوت محادثة IBM Z مدعوم بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من IBM watsonx™ Assistant for Z. وفيما يتعلق بالمواهب، تعاونت مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) مع فرق IBM Partner Ecosystem ومختبرات IBM Technology Expert Labs لإعداد مسار لتحديد مصادر المواهب. الهدف هو تدريب المواهب والتناوب داخل مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) - من 6 إلى 24 شهرًا - اعتمادًا على ملفاتهم الشخصية. وبمجرد الانتهاء من التناوب، سينتقلون إلى فريق IBM Technology Expert Labs أو يتعاملون مع العملاء مباشرة.
3ساعات مقدرة بناءً على تقارير إدارة المشروع والسجلات الداخلية الأخرى.
يضمن فريق الإستراتيجية والمنصة لدى CIO Z الالتزام على أعلى مستوى في المؤسسة ويقدم مراكز بيانات العمليات لتكنولوجيا المعلومات الجديدة على النحو المتصور. ويتيح التوجيه المؤسسي الواضح من الأعلى إلى الأسفل وتاريخ الإنجاز الثابت إمكانية تحقيق التماسك والتآزر بين الفرق المتعددة في أثناء مشاركتها في تحقيق نتائج الأعمال التالية:
وضع الفريق معيارًا جديدًا للاستعانة بمصادر داخلية على النحو الإستراتيجي وللإجراءات التشغيلية. وهم يعملون مع مؤسسة IBM Technology Expert Labs لإنشاء نموذج للعملية للفرق الأخرى ولعملاء IBM لكي يتبعوا منهجية التحول وأفضل الممارسات الإستراتيجية للاستعانة بمصادر داخلية. ووفقًا للتقديرات الداخلية والبيانات التي احتفظت بها IBM، فإن الخروج من مراكز بيانات خدمات البنية التحتية المدارة من طرف ثالث التي كانت تدير البنية التحتية لشركة IBM Z قد ساعدت مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات على تحقيق وفورات سنوية تزيد على 12 مليون دولار أمريكي.8
وقد أثمرت تجربة مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في الاستعانة بمصادر داخلية لجميع العمليات وإنشاء 4 مراكز بيانات جديدة عن دروس قيّمة لعملاء IBM في جميع أنحاء العالم. ومنها:
4قائمة بالتطبيقات المنقولة إلى البنية التحتية الداخلية لشركة IBM استنادًا إلى تقارير إدارة المشاريع الداخلية.
5موجات الانتقال إلى البنية التحتية الداخلية لشركة IBM استنادًا إلى تقارير إدارة المشاريع الداخلية.
6حجم تخزين البيانات للنقل إلى البنية التحتية الداخلية لشركة IBM بناءً على تقارير إدارة المشروع الداخلية.
7بعد أن قام محترفو IBM Z بتقييم سجلات النظام وتقارير إدارة المشروع، قاموا بإزالة أكثر من 250 قسمًا منطقيًا (LPAR) لتبسيط متطلبات الأجهزة وإدارة النظام.
8احتُسبت تقديرات الوفورات المالية بناءً على التكاليف الفعلية قبل وبعد الاستعانة بمصادر خارجية مقارنة بالبنية التحتية الداخلية لشركة IBM Z.
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية. تشمل إستراتيجية مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
في إطار خطط الانفصال عن مزود خدمات البنية التحتية المدارة من طرف ثالث، اتخذت مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) التابعة لشركة IBM قرارًا إستراتيجيًا بالاستعانة بمصادر داخلية لجميع العمليات والخروج من مراكز البيانات الخاصة بها في غضون عامين، والتي تضمنت أكثر من 66% من التطبيقات المالية والتشغيلية لشركة IBM باستخدام البنية التحتية لشركة IBM Z.
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