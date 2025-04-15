واجه Center for BrainHealth، وهو مؤسسة بحثية رائدة مكرسة للنهوض بمجال علم الأعصاب، عقبات تشغيلية لتوسيع نطاقه وتحقيق رؤيته.
مبادرتهم الرئيسية، مشروع The BrainHealth Project، اشتملت على إدارة دراسة طولية استمرت عقدًا من الزمان بهدف تجاوز 100 ألف مشارك. كانت عملية الاستقبال الأصلية تتطلب جلسات مطولة مدتها ثلاث ساعات، وعمليات يدوية، وبيئات تتطلب تفاعلًا مباشرًا مكثفًا—وهو نهج صعب من الناحية اللوجستية حدّ من قدرتها على التوسع. بالإضافة إلى ذلك، كان المركز بحاجة ماسة إلى تدخل تقني مبتكر قادر على توسيع نطاق العمليات بكفاءة دون المساس بالدقة العلمية، حيث كان الحفاظ على مشاركة المشاركين أمرًا أساسيًا لضمان قدرات تحليل شاملة.
هذه التحديات استدعت أداة متطورة ولكنها سهلة الاستخدام، مصممة لتسهيل المشاركة عن بُعد وتبسيط إدارة البيانات.
تواصل Center for BrainHealth مع Dialexa®، وهي شركة تابعة لشركة IBM، كشريك رئيسي لتطوير المنتجات والتكنولوجيا لمساعدة الشركة على توسيع قدرتها البحثية. بالإضافة إلى قابلية التوسع، ظل الحفاظ على مشاركة المشاركين الحاليين طوال مدة الدراسة أمرًا بالغ الأهمية.
عمل فريق Dialexa لهندسة المنتجات الرقمية والاستشارات بشكل وثيق مع العملاء لإجراء بحث نوعي وكمي متعمق ومقابلات للمساعدة في تطوير رؤية أساسية. استخدم الفريق بعد ذلك عمليات وورش عمل التفكير التصميمي لبناء رحلة العميل، والتي تم استضافتها على منصة AWS Cloud.
عملت الشركتان سويًا على تصميم وإنشاء تجربة مستخدم تفاعلية ثرية لمنصة وبوابة بيانات مخصصة لمشروع BrainHealth Project. هذا الحل سمح للمشاركين بالتسجيل في البرنامج البحثي لإجراء التقييمات، واستهلاك عروض المنتجات الرقمية، وتلقي التوصيات والتقارير المخصصة. باستخدام فريق متعدد التخصصات من المهندسين، ومتخصصي تجربة المستخدم، وخبراء تعلم الآلة، تم إنشاء منصة بيانات أساسية بواجهة حديثة—مما جعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات اليوم. ثم تطورت المنصة لتصبح بوابة سهلة الاستخدام للمشاركين، توفر رحلة مستخدم مخصصة ترسل وتستقبل المعلومات، وتتتبع التقدم، وتنشر مقاييس متنوعة تساعد في تتبع صحة الدماغ وتحافظ على مشاركة المشاركين بشكل عميق.
فريق Dialexa عمل بشكل وثيق مع إحصائيين من Center for BrainHealth لإنشاء خوارزميات مدعومة بالتعلم الآلي لعمليات التقييم الأولية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لتسجيل المشاركين الجدد. نظرًا لأن المشروع يهدف إلى استكشاف القدرات اللامحدودة للدماغ، فقد ساهمت أبحاث علم الأعصاب الإدراكي في فهم أعمق لكيفية تسخير قدرته على التكيف والتطور طوال الحياة.
بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها، قام الفريق بتطوير واختبار سلسلة من التكتيكات والتقنيات التدريبية للدماغ القائمة على العلم، بما في ذلك مقياس شامل خاص لصحة الدماغ وأدائه: مؤشر صحة الدماغ.
سمحت منصة البيانات الرقمية الجديدة لعملية البحث التي كانت تتم وجهًا لوجه سابقًا بالنمو والتوسع خارج منطقة دالاس/فورت وورث.
بالتعاون الوثيق مع إحصائيي Center for BrainHealth، تمكنت شركة Dialexa من استخدام خوارزميات مخصصة لإجراء التقييمات الأولية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتسجيل المشاركين الجدد. تضمنت النتائج ما يلي:
حظي عمل Dialexa في مشروع BrainHealth Project بتقدير فاق كل التصورات. لم يقتصر الأمر على الإشادة به من قبل Center for BrainHealth فحسب، بل تم اختيارها أيضًا كمرشح نهائي لجائزة Fast Company للابتكار حسب التصميم لعام 2021.
Center for BrainHealth —جزء من جامعة تكساس في دالاس—هو معهد أبحاث غير ربحي يعيد تعريف كيفية فهم الناس لصحة الدماغ وأدائه ومعالجتهما. وتجري المنظمة أبحاثًا رائدة وتضع برامج مدعومة علميًا لتمكين الناس من أن يكونوا أكثر استباقية فيما يتعلق بسلامة أدمغتهم.
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.