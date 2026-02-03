كانت هناك معايير محددة ذات أهمية بالغة لمراقبي BKW عند إعداد المناقصة. فعلى سبيل المثال، كان لا بد أن يركز حل التحليلات بشكل أساسي على الدعم الإستراتيجي والتشغيلي للإدارة العليا. وكان على قسم الرقابة المالية للمجموعة أن يكون قادرًا على إجراء تغييرات مرنة على بنية البيانات في غضون ساعات قليلة، وذلك من خلال مراعاة مصادر أو فئات بيانات جديدة، على سبيل المثال. إلى جانب ذلك، كان لا بد أن تُظهر حزمة التحليلات الجديدة مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة، مثل المؤشرات المالية وغير المالية والفنية ومؤشرات السوق. يجب أن تكون تقارير الأعمال الشهرية متاحة بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي على أبعد تقدير. علاوة على ذلك، يجب أن يكون من الممكن محاكاة التغييرات التنظيمية وتحديث التقارير السابقة. كما كان لا بد من تضمين آلية سير العمل والتواصل مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توزيع التقارير بسرعة وسهولة.

ومع ذلك، كان السؤال الحاسم في نهاية المطاف هو من يمكنه تقديم أفضل الحلول عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير عن خدمات BKW، حيث كان هذا لا يزال يتم باستخدام جداول بيانات Excel. وقد تركت IBM انطباعًا قويًا هنا من خلال حزمة IBM Planning Analytics —وهي نسخة أحدث وأفضل من IBM Cognos® TM1®. كانت مرونة البرنامج وسهولة استخدامه هما ما أقنع الفريق. يمكن للمتحكمين إضافة مؤسسات جديدة بسرعة كبيرة مع جميع بياناتها الرئيسية، وإعادة تخصيصها، وعرض هياكل تنظيمية مختلفة بالتوازي أو تكييف طرق العرض والتحليلات مع المتطلبات الجديدة. وتُعدّ هذه الميزات مفيدة للغاية في ظل النمو السريع والمتنوع الذي تشهده المجموعة.

تم تثبيت برنامج IBM Planning Analytics بسلاسة وسرعة. أدار فريق صغير من قسم الرقابة بالمجموعة المشروع بالتوازي مع عملهم اليومي، وتلقوا خلاله تدريبًا من خبراء IBM. بفضل هذا الإشراف المباشر، تمكن المراقبون في BKW بسرعة من إنشاء النماذج اللازمة لأغراض محددة باستخدام بياناتهم. في الواقع، استطاعوا إنشاء تقاريرهم الخاصة في غضون أيام قليلة، وبعد أسابيع قليلة تمكنوا من إجراء تعديلات على النماذج أو البيانات بأنفسهم.